Tekstarin lähettäjä kaipaa Porin torille uutta säpinää joulun aikaan. Kuva on Kullaan Leineperistä vuodelta 2013.

Hyvä Kosti Rasinperä (SK 19.12.), sinuttelun ei tarvitse tarkoittaa lähempää tuttavuutta. Sinuttelu on tasa-arvoinen tapa puhutella nimenomaan Suomessa. Teitittely on paikallaan maissa, joissa käytetään etunimiä teititeltäessä ja teititellään jo teini-ikäisiä. Suomen perinteeseen kuuluu sukunimen käyttö, herroittelu, rouvittelu ja tietty ikä. Monesti teitittely on ikäsyrjintää.

Rasinperä on oikeassa toimittajien sinuttelusta. Muut Euroopan maat teitittelevät haastateltaviaan paitsi Suomi ja Ruotsi. Kuuluu sivistykseen keskustelukulttuurissa.

Porin Teatterin "Rouva C." on hieno ja koskettava näytelmä. Ohjaus, lavastus, musiikki ja näyttelijät olivat onnistuneet loistavasti, etenkin Maria Pere ja Kai Bäckström olivat herkkiä ja uskottavia. Suosittelen!

Varpunen jouluaamuna ei sovi lapsille.

Keittiöhommissa on joulun aikaan monenlaista visaista valintaa edessä: possun, naudan vai jopa broilerin maksaa maksalaatikkoon? Kuorrutus kinkkuun vai ei, kun toinen siitä pitää ja toinen ei? Valmista lanttusosetta vai itse tehtyä lanttulaatikkoon? Voimia ja herkullista joulua keittiökollegoille sekä tekstarien lukijoille! Keittiömies

Jäljityksessä ei mitään järkeä, kun laahaa yli viikon perässä. Ilmoitus 10 vuorokautta karanteenista tulee, kun sitä on jäljellä 2 päivää. Nykytyylillä ei ole kauaa mahdollista jatkaa niin, että alle 12-vuotiaat laitetaan vähän väliä 10 vuorokauden karanteeniin, eikä välitestaustakaan ehditä tehdä, ja tuloksen saaminen kestää 3 päivää. Karanteeniin vain perheen sisäisissä tartunnoissa, ei koululuokkia ja harrastusporukoita!

Tulin autolla 10.12. Tallinnasta Helsingin Länsisatamaan. Passi ja koronatodistus kysyttiin. Samoin tehtiin Tallinnassa pari päivää aiemmin. Tallinnassa kysyttiin koronatodistus myös ravintoloissa ja kahviloissa. Suomessa ei ole vielä moista tehty.

Porin perusturvan tekstiviestissä luki, että lähettävät neljän viikon kuluessa linkin ajanvarauspalveluun, ei neljän viikon kuluttua! Kannattaa lukea vähän tarkemmin.

Kiitos Itä-Porin terveysasema. Kolmas koronarokotus saatu. Joustavaa ja erinomaista palvelua.

Sairaanhoitopiirin kiinteistön hoito on, Rauman sairaalan esimerkkiä käyttäen, ollut sitä, että keksitään uusia yhtiönimiä. Näille sitten siirretään huonoja kiinteistöjä. Kaikki näyttää hyvältä. Mutta ei ole. Joku taho joutuu maksumieheksi jossakin vaiheessa. Ja se on veronmaksaja. Näin se on määrätty. Nimenomaan nämä kiinteistöhimmelit pitää purkaa.

Koira on ihmisen paras ystävä. Sen rakkaus omaa isäntäänsä tai emäntäänsä kohtaan on täysin pyyteetöntä. On suorastaan itsekästä ja varsinaista eläimen rääkkäystä hankkia lemmikkieläin itseään varten ja jättää se sitten oman työpäivänsä ajaksi yksin kotiinsa vangiksi. Ihmisen tulisi kohdella eläimiä yleensäkin paremmin. Ne eivät kykene ollenkaan puolustautumaan ihmistä vastaan, mutta nekin ovat tuntevia ja eläviä olentoja. Uusi eläinsuojelulaki tulee säätää tältä pohjalta.

Kiitos kahdelle autoilijalle, jotka pysähdyitte Satamatien ja Reposaaren maantien risteyksessä perjantaina 17.12. illalla. Autossa oli öljyvuoto, ja annoitte öljyä sen verran, että pääsin kotiin asti.

Oli niin nätti kuutamo, et melkein tilasin kuupaneelit katolle.

Olipa karua luettavaa ja faktaa koululaisten Move-testien tuloksista. Ratkaisu ei ainakaan näytä olevan kymmenien miljoonien urheiluhallien ynnä muiden urheilupaikkojen rakentaminen. Ne tehdään seurojen tarpeisiin, niissä jo urheileville nuorille. Ongelma on se, että monet perinteiset urheilut ei kiinnosta nykynuoria, eikä kilpaurheilu ole kuin pienen osan harrastus jonkin aikaa. On löydettävä uusi suunta, investointeja täytyy suunnata itse tätä ongelmaa kohti.

Mitä tarvitaan, että saataisiin Porin torille saksalaistyyppinen kojujen muodostama joulutori, jossa voisi nauttia lämmitettyä viiniä, syödä suolaista ja makeaa, tehdä ostoksia ja jutustella toisten ihmisten kanssa? Yhteisöllisyyttä kehiin