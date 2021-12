Tekstiviestipalstalla ihmetellään, miksi nuoria patistetaan niin voimallisesti lukioon.

Sampsa Katajalle tiedoksi, että yrittäjien ja palkansaajien kesäloman maksavat yrityksen asiakkaat.

Asun Riihikedossa ylimmässä kerroksessa. Parvekkeella ei voi olla, kun naapuri tupakoi. Kesäisin vietän mökillä neljä kuukautta. Ensi kesänä käyn avaamassa parvekkeelle silloin tällöin hapansilakkapurkin. Hyvää kesää naapurille.

Porin päättäjät! Paras vaihtoehto matkakeskuksen kupeeseen olisi perustaa sinne niin sanottu beer garden, jossa yhdistyy kokoontuminen, ruoka, juoma, afterwork, terassi ja kaikki siltä väliltä. Pienpanimotuotteita, Pori-tuotteita ja Yyteri-tuotteita myyntiin ja Pori-opas turistien käyttöön.

Porin päättäjät! Jos haluatte herättää Isokarhun uudelleen henkiin, pyytäkää sinne kaksi varmasti ihmisiä kiinnostavaa yritystä: Zara ja Mango. Takaan, että nämä kaksi kiinnostavat ihmisiä! Isokarhussa on nyt runsaasti tilaa niille.

Timo Aro, kiitos hyvästä kolumnista. Kaikesta näkee, että olet todella fiksu mies, sinunlaisia päättäjiä hyvinvointialueille todellakin kaivattaisiin, eikä mitään mulle sulle -porukkaa, jota politiikassa on jo ihan riittämiin.

Voisiko joku kertoa, miksi sutta suojellaan Suomessa? Onko se kuolemassa maapallolla sukupuuttoon? Mitä hyötyä siitä on Suomen luonnolle? Luonnon ystävä

Kannanhoidollinen metsästys hirvien ja peurojen osalta on täysin epäonnistunut. Metsästäjät eivät osaa hoitaa hommaansa. Nyt on sitten susien vuoro. Missä niitä on? Mitä ne ovat tehneet? Kenelle? Kuka on nähnyt suden metsässä? Miksi päästää koira metsään, jos tietää siellä olevan susia? Ei koira ole suden ruokalistalla ykkönen. Se on sudelle kilpailija ja häviää tappelussa.

Jos Yli-Viikari saa lentoo virastaan, saako hän siitäkin lentopisteet?

Pyhäiltana ruokakaupan kahdella kassalla kymmenkunta asiakasta, pari vanhempaa, kaksi keski-ikäistä, muut nuoria aikuisia ja teinejä. Vain minulla oli maski! Mitä te ihmiset oikein ajattelette?

Timo Ruokolle. Osakkeista saa tuottoa arvonnousun lisäksi vuosittain maksettavina osinkoina. Hyvää osinkoa tuottavia osakkeita ostamalla voi luoda itselleen vuotuista lisätuloa eläkepäivien turvaksi. Eikä mitään tarvitse myydä. Osakkeet voi jättää perikunnalle.

Onneksi olkoon Suomi tästä hävittäjien hankinnasta.

Lukiolaiset voivat huonommin kuin koskaan. Miksi sitten nuoria väkisin ajetaan lukioon ja lisäluokille. Kun se vaan ei kaikille sovi. Eli Li Anderssonin pakkomielle lisäluokasta käy todella kalliiksi. Kun kaikki eivät ole samasta muotista. Toisaalta, lukio on aina ollut raskas. Nykyajan nuori ei sitä vaan tajua.

Kiitos Noormarkun seurakunnan seurakuntamestari Veli-Pekka Huhtaselle 11.12.21. Meille jäi Eila-äitimme muuten niin raskaasta uurnanlaskutilaisuudesta sydäntä lämmittävä ja kaunis muisto.

Tämä lapsiperheonnen hehkutus syyllistää entisestään niitä vanhempia, joita arki uuvuttaa tai jotka eivät koskaan ole olleetkaan mitään perheorientoituneita tyyppejä. Teille "oman ajan" ihmettelijöille: on myös vanhempia, jotka ihan oikeasti tarvitsevat hetkiä ilman lapsiaan pysyäkseen kasassa.

Hallituksen suurin ongelma on se, että reagoidaan jo tapahtuneeseen eikä johdeta ja nähdä mitä on tulossa ja aseteta vaihtoehtoja sille. Tämä johtaa siihen, että reagoidaan seurauksiin, ei syihin.

Nuorena luin Viisikko-sarjaa, oli jännitystä ja juonenkäänteitä. Nyt on uusi Viisikko-sarja seurattavissa ja käänteitä riittää!

Harrastustoiminta kielletään yli 16-vuotiailta, ellei heillä ole koronapassia. 17-vuotiaan on ollut mahdotonta sellaista saada, koska ajanvarauslinkkiä rokotukseen ei koskaan tullut, ajanvarausnumero on tukossa, koulussa ei rokoteta ja pop up -tapahtumiin on korttelin tai Puuvillan mittainen jono.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin Porin kaupungin päätöksestä lakkauttaa Punakylän avoin päiväkoti vuoden vaihteessa, ja ilmoitus siitä meille vanhemmille tuli kaksi viikkoa ennen joulua! Miten näin kohtuuttoman epäreilu päätös voidaan tehdä näin yhtäkkisesti?