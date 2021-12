Voi hyvänen aika tuota torin elävöittämistä – kuunnellaan myyjiä ja asiakkaita, he sen suurimman elävöittämisen tekevät.

Korona keskusteluttaa taas tekstaripalstalla.

Toria elävöittävät asiakkaat ja kauppiaat, tekstarin lähettäjä muistuttaa. Kuva on otettu tämän vuoden Porin päivänä.

Sampsa Kataja, en ymmärrä, mitä tekemistä yrittäjän kesälomalla on hyvinvointipassin kanssa? Minun passiini varatun rahan voi kyllä lahjoittaa jonkun yrittäjän kesälomaan. En jaksa työpäiväni jälkeen kyllä harrastaa, en passin kanssa enkä ilman. Tervetuloa tutustumaan minun työpäivääni, apukädet otan mielellään vastaan. Siivooja

Kolmas näyteikkuna, jota päivitetään vuodenaikaan sopivaksi löytyy Isolinnankadun varrelta. Kiitos Kampaamo Koti ja Porin kaunein näyteikkuna.

Kiitos sille mukavalle henkilölle, joka vastasi koronapassien pyyntöpuhelimeen. Sain itselleni ja muistisairaalle miehelleni passit muutamassa päivässä ja pääsimme tapahtumaan, jossa tarvittiin passia. Kiitos ja hyvää joulua.

Wahlroos on oikeassa mainitessaan, että inflaatio ei ole seurausta hintojen noususta, vaan siitä, että käytettävissä on enemmän rahaa kuin markkinoilla on tavaraa. Tästä syystä hinnat nousevat. Eli pitääkö rahan määrä säätää oikeaksi suhteessa tavaran määrään.

Etteikö muka ole linnuille marjoja! Tervetuloa siivekkäät Käppärän puistoihin ja varmaan muuallekin, missä pihlajat ovat vielä täynnä ihania pakkasenpuremia marjoja! Tilhien odottelija

Ehdotus, voisiko esimerkiksi Teams järjestää niin, että sotakin käydään jatkossa etänä.

Sitä hurinaa on Pohjois-Porissa kuulunut yli vuoden. Kaupungin ympäristötoimeen oltu yhteydessä, mutta ei kiinnostusta tutkia. Aittaluodostako?

Minne voin ilmoittautua vapaaehtoiseksi rokottajaksi? Olen juuri eläkkeelle jäänyt erikoissairaanhoitaja. Kuuntelen juuri Kiurua ja hän patistaa koko maata ja varmaan myös Poria.

No niin, nyt ne tartunnat sitten leviää jo Ässien kotipeleissä katsomossa B3. Onko mikään ihme, kun katsoo maskien käyttöä. Vain harva käyttää. Toivon maskipakkoa seuraavaan kotiotteluun. Voi käydä niin, että jää ottelut pelaamatta, kun ollaan niin välinpitämättömiä! Luullaan, ettei minuun tartu!

Nöyrimmät kiitokset Satasairaalan koronahoitajille sekä sairaankuljetukselle hyvästä hoidosta ja tsemppaamisesta. Sairastunut

Koulutuskaan ei pure geneettiseen ymmärryksen puutteeseen. 20 prosenttia porukasta aiheuttaa 80 prosenttia murheista myös pandemian torjunnassa.

Satakunnan Kansa uutisoi 13.12. että toissa viikolla 152 koronatartunnasta tartunnan lähde selvitettiin 72 prosentissa. 93 prosenttia oli omasta sairaanhoitopiiristä ja 36 prosenttia samasta taloudesta ja 16 prosenttia ystävä- tai lähipiiristä. Mistä se tartunta tuli lähipiiriin. Ettei vain kapakista.

Jouluna korostuu ajan rajallisuus. Lapsuuden joulut ovat menneet ja muuttuneet. Jouluna syntyvä kaipaus on kuin kaihoisan kynttilänliekin lailla lepattavaa tuskaa menneestä ajasta. Haudalle laskettu kynttilä viipyy kädessäni aiempaa pitempään. Kynttilämeri jouluyönä herkistää mielet. Rauhaisaa joulunaikaa. Maritza

Lapsiystävällinen Pori loistaa lakkauttamalla avointen päiväkotien kerhotoimintaa täysin yllättäen asettaen perheet kohtuuttomaan tilanteeseen. Isä38

Jos nuori on kykenemätön saamaan mitään irti Seitsemästä veljeksestä ja sen tapahtumista ja veljesten kasvamisesta yhteiskuntaan, niin ei voi sanoa kuin mitä nykyajan nuorista tulee. Ei ainakaan Jukolan Aapoja. Outo käsitys kirjailija Mikamalta.

Voi hyvänen aika tuota torin elävöittämistä! Annetaan nyt sen Yyterin ja Kokemäenjoen olla siellä missä ovat. Ei niitä nyt torilla tarvita! Kyllä toria saa muutenkin elävöitettyä, eikä hankita mitään design-juttuja, jotka maksavat maltaita eikä kestä kesää ja talvea pidemmälle. Vesielementitkään eivät ole vuotta pidempään olleet Porissa toiminnassa. Kuunnellaan niitä myyjiä ja asiakkaita, he sen suurimman elävöittämisen tekevät.

Mikä on ihmisen niin kuin muidenkin elävien olentojen perustarkoitus? Suvunjatkaminen. Ilman lasta elämä on omaan itseen käpertynyttä, omien mielihalujen täyttämistä. Lapsesta on toki välillä huolta ja murhetta, mutta myös iloa, eloa ja sanoinkuvaamatonta onnellisuuden, kiitollisuuden ja tyytyväisyyden tunnetta.