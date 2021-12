Tekstiviestipalstalla valitetaan valittamisesta.

Satakunnan rokotusprosentti laahaa samalla tasolla kuin Pohjanmaan raamattuvyöhykkeellä. Hävettää, ja pelottaa omien iäkkäiden läheisten puolesta. En millään usko, ettei rokotus sovi terveydellistä syistä yli 30 prosentille alueen 20–35-vuotiaista. Egoismi yleistyy koko ajan, mutta miten voi vellihousuja olla näin paljon? Ei se rokotus kuulkaa satu. Semi-boomer

Kaksi täysin erilaista otsikkoa koronan leviämisen estämisessä, HS 12.12.: "HUS:n Lehtonen ei kannata koronatestien lisäämistä" ja " Saksassa koronatesteistä on tullut kouluarkea ".

Syntyvyyden lisääminen on historian osoittavan kokemuksen mukaan todella helppoa: sähkökatko, netin alasajo, TV-lähetysten keskeytys ja kattavat "korona-", eli ulkonaliikkumisrajoitukset kerrankin viikossa muutaman tunnin ajan lisäävät kummasti syntyvyyttä. Lisätehoa saadaan, kun kaukolämpöverkon lämpö lasketaan. On pakko mennä filtin alle lämpöön iltaisin.

Nyt pitää hallituksen poistaa vero biopolttoaineista, jos todella halutaan ilmastoa parantaa. Myös päästömaksut eli niin sanottu anekauppa on lopetettava. Muuten teette yrittäjien työn mahdottomaksi, vaikka he juuri pitävät Suomen kovalla työllä osaltaan pystyssä. Hallituksen erottava, jos ei tätä tajua.

Taloyhtiössä tupakoivan tulisi ottaa huomioon myös naapurit. Rappukäytävään ja muiden asuntoihin kulkeutuva savu ei ole sallittavaa. En arvosta lainkaan tällaisia ihmisiä.

Hyvää joulua Länsi-Porista Pohjois-Poriin. Kuis hurisee?

Kessotesta lähtee koko ajan myös hoitajia. Uusi toimintamalli on susi, mutta sitä ei kukaan uskalla sanoa. Helpompi vaihtaa vaan maisemaa.

Todella objektiivinen tämä SK:n tekstaripalsta. Vasemmistoa ylistävät kommentit julkaistaan ja sitä kritisoivia ei koskaan. Taitaa olla vasemmiston näkemys sananvapaudesta?

Koronapassin lisäksi ei riitä matkapassi, vaan on oltava mukana myös vatupassi, pitkä malli. Lisäksi suositellaan kalapassia, viimevuotinenkin käy. On myös opeteltava pelaamaa lentopalloa ja annettava kunnollinen passi pelin aikana.

Missä viipyy Porin kaupungin laaja etätyösuositus kaupungin työntekijöille? Nyt jos koskaan se olisi tarpeen.

Narukerä suuri seura? Ei joukkuetta edes kaikkiin ikäluokkiin! Pääsarjassa yhdeksän joukkuetta, joista yksi väkisin väännetty kokoon, ei divareita. Aika suurta on!

Turha valittaa julkisen terveydenhoidon palvelusta ja laadusta. Ainakin keskushammashoitolasta, hammaslääkäriltä, suuhygienistiltä ja "luukulta" sain erinomaisen hyvää ja ystävällistä palvelua.

Eipä tarvii ihmetellä, jos Poriin ei tuoda enää mitään tapahtumia ja jos on kovin hiljaista. Ei kai Porissa pian enää järjestetä mitään, koska aina valitetaan, että olipa huono juttu ja vali sitä ja vali tätä. Aina valitetaan, vaikka kuitenkin ollaan ensimmäisenä ottamassa rekasta kuvia.

Täällä ollaan raportoinnin ja tilastoiden suurkuluttajia. Mietityttääkin, onko kaikki kirjaaminen tarpeellista. Jos lähdettäisiin hoitoa uudistamaan tältä osin. Nykyään, kun menee mihinkä vain hoitolaitokseen, melkein jokaisella hoitajalla on paikka tietokoneen ääressä, jossa he työskentelevät. Kuitenkin olisi tärkeämpää olla läsnä ja hoitaa asukkaiden ja potilaiden tarpeet ilman kiirettä ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Tapio Käkelä, Suomessa on yhä käytössä tapa, jonka aloitti ministeri Ilkka Suominen sanomalla, että kannan täyden poliittisen vastuun. Luulisi ihmisten olevan tyytyväisiä nyt, kun demaritkin käyttävät kokoomuksen opettamaa linjaa vastuunkannossa. Keskusta on sitä on jo tehnyt pitkään.

Porilaista pyörätienhoitoa: marraskuun alkupuolella kuivat väylät sepelöidään, ja kun reilun kuukauden päästä tulee lunta, ei aurauskalustoa näy. Todella outoa ja ehdottoman uniikkia.

Onhan se järkyttävää, kun metsänomistajat hakkaavat omat metsänsä niin, ettei rehellinen viherpiipertäjä pääse joulukuusivarkaisiin.

Sampolan sorsat olivat aikoinaan Elämän Leivän piirissä. Kirkkopuiston nälkäisille naakoille sama kattaus.