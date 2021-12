Tekstaripalstalla kiitellään kauniista jouluikkunoista ja jaetaan matemaattista tietoa.

Olen todella samaa mieltä tohtori Päivi Korhosen kanssa, pitää päästä fyysisesti lääkärin vastaanotolle. Etälääkäri ei ole parempi eikä ollenkaan kaikille sopiva vaihtoehto. Pitää olla myös henkilö terveyskeskuksen infossa neuvomassa asiakkaita ja asiantuntevat esimerkiksi Marevan-, verenpaine-, ja diabeteshoitajat, joilla on jatkuvuutta potilaiden hoidossa.

Kovin on aluevaaliehdokas pienillä tiedoilla matkassa, esimerkiksi kuluvana vuonna syntyvyys on ollut noin 10 prosenttia viime vuosia enemmän ja vielähän tätä vuotta on jäljelläkin. Turha mennä jotain ryhmää osoittelemaan ilman todellista tietoa.

Valtio on myöntänyt yrityksille koronakriisin takia 1,3 miljardia euroa kehittämistukia ja 757 miljoonaa kustannustukia. Suoria tukia on koronakriisissä yrityksille myönnetty vajaa kolme miljardia euroa. Lainoja ja takauksia valtio on myöntänyt noin 4,5 miljardia euroa (lähde TS). Lisää näköjään pyydetään.

Ei millään ymmärrä, miksi esimerkiksi Teslan valtavaa keskinäyttöä ylistetään. Kun tosiasia on, että turvallisuus heikkenee aina, kun katse siirtyy vaikkapa hakemaan pyyhkijöiden virtuaalikytkintä. Kun se nykyään on luontevasti ratissa. Ja niin pitää olla jatkossakin, ainakin minun autossani.

Miljardöörit tykkää ja Harkimo lyttää.

Se oli hyvä uutinen, että rokotehaitoista ei kielletä puhumasta ja jos joku panttaa tietoja tahallisesti, niin hän joutuu siitä aikanaan vastuuseen.

Miten voi olla niin, että jonkun Yliviikarin oikeusjuttu on lehdessä esillä sivukaupalla käytännössä joka päivä. Mitä ihmiset tästä saavat?

Tasa-arvoa haluavalle parveketupakoitsijalle sovintoesitys. Saat tupakoida parvekkeellasi, jos minä saan johtaa putken asuntoosi, johon lasken suolikaasuni. Kotona viihtyvä laktoosi-intolerantikko

Kessoten tiimimalli on aiheuttanut hoitajapaon vastaanotolta lääkäreiden lisäksi. Ei voi enää puhua normaalista vaihtuvuudesta. Olisikohan kuitenkin peiliin katsomisen paikka, että työntekijätkin viihtyisivät työpaikallaan ja palvelut pelaisivat?

Euron sadasosa on sentti ja tuhannesosa luonnollisesti milli. Asiaa tietysti sotkee se, että millillä voidaan viitata myös miljoonaan, jota vastaa oikeammin mega. Kilo jaettuna millillä on mega. Matemaatikon poika Noormarkusta

Kirkkokankaantien metsäalueen valaistus: kuu valaisee kuutamolla, aurinko kesällä. Porin kaupunki ei rahojansa sijoita.

Mitä miettii lapsi tai nuori tajutessaan, että omat vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja? Näyttää siltä, että ei kannata edes yrittää, sillä Karvin mukaan tie on jo viitoitettu. Lapsia ei saa karsinoida vanhempien koulutustaustan mukaan. Kuinka kovaksi kilpailu menee, ennen kuin koululaitos tajuaa?

Torin kolme suunnitelmaa maksoi noin 30 tonnia, entä toteutus. Kysymys kuuluu, että kuka siellä torilla viihtyy "dyyneillä" istumassa talvella, ja taas on puoli toria tyhjä. Kannatti maksaa.

Parkkikiekkopaikat saatiin torille, nyt ne suunnitellaan kovalla rahalla pois. Talvella toria olisi voitu käyttää parkkipaikkoina, mutta taisi olla liian halpa suunnitelma.

Jaahas Läntinen! Nyt uudeksi tavoitteeksi pikkasen komeampi areena kuin Tampereen Nokia Areena on. Olis komiaa, kun olis kiekkopeleissä 15 000 katsojaa.

Liisantorille vuorot mailallisille ja mailattomille, ei luulis olevan vaikeeta järjestää. Tekojäällä luistelu maksaa ja vuoroja on tosi vähän ja huonoon aikaan. Tahtoo luistella hyvällä jäällä.

Onneksi löytyy vielä kaksi liikettä, joilla riittää intoa näyteikkunoiden somistamiseen jouluisiksi: Airio ja Ratsula. Kiitos.

Kiitos neuvoista (2.12.) tv:n katseluun vaimon kanssa liittyen. Olemme nyt sopineet, että minun ei tarvitse katsoa romantiikkaleffoja. Hänen ei tarvitse katsoa kokkisarjoja ja jo kymmenettä kertaa katsomiani kokkileffoja Burnt ja Ratatouille. Keittiömies

Ahlaisista otettiin useita näytteitä, jokaisen tulos hajun ja maun osalta: ei hajua ei makua. Näytteet tutki akkrederoitu, puolueeton laboratorio.