Kyl se ny vaa on nii, et tupakoiva on siin ihminen ku tupakoimatonki

Tekstareissa puhutaan esimerkiksi vanhusten ja hoitotyön arvostuksesta.

Kiitos Jukka Söderdahl mielipidekirjoituksesta. Sinulla on vankka asiantuntemus, niin kirjoita lisää. Lastemme koulutuksen hyväksi. Lämmin kiitos.

Aluevaaliehdokas Jooa Raja-Aho (SK 13.12.) oli tehnyt merkittävän havainnon, eli näivettyvän Satakunnan asukasluku tulee pienenemään, jonka seurauksena myös valtionosuudet tulevat pienenemään. Perussuomalaiset tosin pahentavat asiaa pyrkimällä vähentää maahanmuuttoa, joka olisi ainut tehokas keino tehdä asialle jotain, sillä syntyvyyttä ei Satakunnassa pystytä millään keinoin merkittävästi lisäämään.

Kuuluuko hidastustöyssyistä olla varoitus liikennemerkillä lain mukaan?

Mistä johtuu ihmeellinen hurina ainakin Pohjois-Porissa? Kuuluu ulkona ja resonoi talojen sisällä! Ääni on varsinkin öisin hirveä, on vaikea nukkua... kuuleeko joku muukin tätä kuin vain minä?

Ei pääministerin työ ole mikään harjoittelupaikka.

Suomessa tulisi ottaa sentin kolikot käyttöön kuten esimerkiksi Virossa on. Voisivat kaupatkin antaa oikean vaihtorahan takaisin. Miksi muuten bensan hinnassa on kolme desimaalia ja mikä on euron tuhannesosan nimitys? Häpeä, etten tiedä.

Olen surkea kuorma-autoyrittäjä, kulutan diesel-polttoainetta yli 30 000 litraa vuodessa. Jos ostaisin sen "ohisalodieselinä" eli biodieselinä, joutuisin maksamaan siitä 7 000 euroa enemmän. Mistä irrotan tämän rahan? Eikö biopolttoaineen pitäisi olla halvempaa kuin perinteinen? Avatkaa silmänne vauhdin kiihkossanne, niin ei tule kuhmua otsaan, kun törmää todellisuuteen.

Kerrankin kalkkunan paisto-ohje SK:ssa 9.12.21, eikä aina vaan kinkkua. Kiitos!

Hölttä sanoi, että Kessoten pitää toimia kuten pankin. Niinpä hoitoa saa, jos pystyy maksamaan hoidon veroina takaisin. Tai jos on takaaja, voi päästä vastaanotolle ja jopa röntgeniin.

Kessoten uusi toimintamalli karkotti ensin kokeneet lääkärit, ja nyt avohoidon ylilääkäri Atte Hölttä on huolissaan alinomaa vaihtuvista lääkäreistä. Haloo!

Kyl se ny vaa on nii, et tupakoiva on siin ihminen ku tupakoimatonki. Tarkoitan sitä, et minulla on samat ihmisoikeudet kuin muillakin asua ja muuta. Ei kuulu naapurille, jos omistamassani asunnossa poltan parvekkeel. Syrjintä ja kiihottaminen kansanryhmää kohtaan, eikös se ole rankaistavaa? Tasa-arvoa haluava suomalainen veronmaksaja

Kiitos, Anne Nikka, jutustasi 12.12. SK. Vanhukset mielletään nykyään lähinnä vain yhtenä menoeränä kuntataloudessa. Inhimillinen näkökulma uhkaa unohtua, kun päättäjät riitelevät budjetista. Porissa rahaa kipataan moneen aivan turhaan asiaan, mutta vanhusten hoivaan ei haluttaisi laittaa eurokaan lisää, vaikka lakisääteisistäkin asioista on jääty alle mitoituksen. Vanhuksillakin on ihmisoikeudet, vaikka se usein unohtuu. Hoidon taso kertoo aika paljon päättäjien arvo- ja asennemaailmasta.

Kiitos Pia Leppäniemi! Vanhustyön laatu ei ole kiinni resursseista vaan asenteesta. Olisi kiva tietää, nouseeko työn arvostus kuinka hyvin esiin jo opiskeluvaiheessa. Vanhustyö on tärkeää työtä ja ihmiset tulee kohdata arvokkaasti yksilöinä. Työntekijä-ja asiakaskokemus ovat tärkeitä myös vanhustyössä!

Pia Leppäniemi kertoo koskettavasti vanhustyöstä. Lähihoitaja on paljosta vastuussa työssään. Hollannissa osataan ja hoitajat viihtyvät työssään. Mites meillä? Jos itse sinnittelee pienellä palkalla niin jaksaako kiinnostua muista? Tsemppiä

Ville Hammarbergin kirjoitukseen liittyen. Asiakkaana olen torikauppiaiden puolella. Myynti on kätevintä Pohjoiskauppatorilla. Siihen pääsee hyvin parkkiin ja ostosten teko on sujuvaa. Eteläkauppatori on täysin sumppu parkkipaikkojen osalta ja tulee pahenemaan, kun uusi kauppa aukeaa. Suurin osa ihmisistä Porissa liikkuu omalla autolla. Parkkipaikkoja ei pidä vähentää.

SK 12.12. "Suomalaiset enemmän oikeistolaisia kuin vasemmistolaisia". Mistä sen nykyään huomaa? Ennen oli selvä jako, eli vasemmisto ajoi kommunismia tai sosialismia ja yrittäjä oli paha kapitalisti. Nykyään kaikki puolueet ajavat kaikkien etuja – ainakin puheissaan.