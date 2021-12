Viasveden metsäparonit näyttävät suojautuneen hyvin joulukuusivarkaita vastaan. Avohakkuun jäljiltä ei löytäisi värkkejä edes havupalloon. Kymmeniä hehtaareja vedetty syksyn mittaan sileäksi, ei meinaa kylää samaksi tunnistaa.

Metsänomistaja aina laitetaan lahtipenkkiin puiden kaatamisesta. Siksi tuntuu falskilta ja surulliselta, kun taas Yyterissä vaan todetaan, että parkkipaikan laajennus aloitetaan puunkaadolla. Ei mitään tuskaa. Että näin.

Iso kiitos, vihdoinkin hyvä juttu tanssiurheilusta lehdessänne. Kiitos.

Turhin liikennemerkki on kyllä mielestäni pyörätien lisäkilpi, joka osoittaa että pyörätie on kaksisuuntainen. Miten tällainen lakimuutos meni ikinä läpi, että pyörätiet muutettiin yksisuuntaiseksi ja nyt hakataan rahaa lisäkilpiin, jolla osoitetaan sen olevan kaksisuuntainen.

Joku kirjoitti täällä, että ministereillä pitäisi olla alaikäraja. Heillä pitäisi olla myös yläikäraja samoin kuin yritysten hallintoon.

Kiitokset fiksuille ja avuliaille sekä mukaville nuorille miehille avusta ensiaputilanteessa ABC-Tikkulassa torstaina 9.12. myöhäisiltana. Toivottaa kaksi mukana ollutta avustajaa!

Vallassa roikkuville tiedoksi: anteeksipyyntö on katumista, eroaminen vastuunottamista! Tapio Käkelä

Riittääkö ajokortti koronapassin lisäksi, vai tarvitaanko oikea passi?

Antakaa teinien käydä rauhassa uimassa ja vaikka uimahousut jalassa suihkussa. Teinit on herkässä iässä ja pojilla varsinkin kroppa voi toimia yllättäen, ja vertailu on luonnollista. Siihen uimahousut jalassa tuo turvallisuuden tunteen. Aikuiset saa teineille uimakammon, jos puututtu teinien herkkiin asioihin. Pesut onnistuu myös uimahousut jalassa. Vesi kulkeutuu myös uimahousujen alle, kun raottaa housuja. Teinit, älkää lopettako hyvää harrastusta aikuisten kommenttien takia.

Miksi puhutaan pakkorokotuksista? Rokotusvelvoite olisi kuvaavampi sana.

Annikka Saarikko olisi hyvä pääministeri!

Parahin keskustapuolue. Nyt kun teidän ikiaikainen märkä unenne on toteutunut ja olette saaneet yhden hallintohimmelin lisää, niin voisitteko kaataa tämän nykyhallituksen. Nyt olisi siihen paikka ja valtava tarve.

Porin kaupungilla on ihmeellinen suosio ollut määrättyihin urheiluseuroihin. Niille rakennetaan halleja ja tehdään kenttiä, mutta yksi urheilulaji, siis jääpallo on jäänyt unholaan. Narukerä on suuri seura, jossa on junioritoimintaa. Eduksen pelit perutaan, kun ei saada kunnon jäätä. Tehkää jääpallolle halli ja unohtakaa palloiluhalli.

Raukko puhuu asiaa: jos potkupalloilijoille on jo korvamerkattu rahaa halliin, niin jäällä palloilijoille siitä myös osa. Onko kaupungissa yhtään järkevää poliitikkoa asian suhteen?

Iso kiitos Isonmäen latujen parissa työskentelevälle porukalle! Nauttikaa nyt porilaiset tästä mahtavasta tilanteesta, kun meillä on reilusti enemmän latua kuin monella muulla paikkakunnalla. Toivottavasti lunta säilötään jatkossakin. Jatkakaa samaan malliin!

Oikeistolaiset haluavat, että Suomi on itsenäinen maa ja on myös puolustuskykyä. Vasemmistolaiset eivät näytä ymmärtävän, että ilman itsenäisyyttä, ei ole mitään. Vastustavat esimerkiksi uusia hävittäjiä. Miksi?

Sääli hirvikoiraa. Olisikin järkevää jättää hirvijahti ainakin susialueilla kokonaan väliin.

Kiitos kaunis. Sunnuntaina 5.12. iltapäivällä Poikkelin kylmäasemalla oli kylmä. Autoit sinisellä autollasi apukaapelit ja virtaa koneeseen. Koirasikin tervehti ystävällisesti. Kahvit, kun kohdataan.

Tapio Niemelle tiedoksi, että kyllä raumalaisilla ystäviä on. Eritoten niitä löytyy Luvian Peränkylästä, ovat sinne levinneet aikojen saatossa. Turkuun haluavat, vaikka onkin kaukana. Osa suorastaan kinuaa, tekevät kaikkensa päästäkseen turkuun. Kuulemani mukaan on raumalaisille maanpäällinen taivas. Pori ja porilaisuus ei sovi sivistyneen raumlaisen rebertuaariin. Väittävät brutaaliksi.