Tekstiviestipalstalla muistellaan kaihoten lapsuuden jouluja.

Autojen akut ovat tekstarin lähettäjän mukaan huonontuneet. Kuvassa automyyjä Jukka Laakkonen työntää autoa, jonka akku on tyhjentynyt.

Eläinten omistajien tulee itse maalaisjärjellä ymmärtää eläimen hoitotarpeet, kun lakia ei ole (SK 8.12.). Entä lapset, koskien vaikkapa keskenään jättämistä toistuvasti? Vanhemmalla on vastuu lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja sekin tulee jokaisen ihan itse ymmärtää.

Sanna Marin on lähes täydellinen, mutta inhimillinen erehtyminen suotakoon hänellekin. Siirryttäisiin jo tästä median synnyttämästä kohusta eteenpäin. Alkaa jo tympiä.

Lintilän ja Kaikkosen pitäisi esittää anteeksipyyntö, kun sitä Marinilta suureen ääneen vaadittiin, ja he ovat tehneet saman virheen.

Sanna Marin, lupasitte aloittaa ruotsin kielen opinnot. Ruotsin pääministerin vieraillessa Suomessa puhuitte tiedotustilaisuudessa vain suomea. Miksi?

Tuntuu, että siinä on kohtalon sormi mukana, kun vaikeina aikoina meitä luotsaa viisas valtiojohto. Näin on aina ollut ja siihen kannattaa nytkin turvautua, kun vaikeita aikoja näyttää tulevan, ja on jo esimakua maailmanlaajuisesti.

Kankaanpään huolestuttavat tapahtumat eivät ilmeisesti ole lainkaan kiirineet vielä perussuomalaisten korviin. Tuskinpa olisi näin hiljaista, jos pidätettyinä olisi vähän vieraampi väki.

Ehdotukseni vuoden 2022 linnan itsenäisyyspäivän juhlien pääesiintyjäksi on loistava tenori Eero Lasorla. Sakari Herranen

Kuinka monta murhetta olisi vähemmän, jos leikkaisi Ässien kausikortin halki ja irtisanoutuisi Porin kaupungilta? Kaksi vähemmän, mutta taitaisi tulla pari uutta tilalle...?

SK:n luistelujäihin liittyviä kommentteja lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että ne parhaat mestarit istuvat kotisohvalla tietokone sylissä. Ylipursuava oman tietämyksen korostaminen välittyy osalla kommentoijilla kauas. Kun se ei egon nostoon riitä, niin sitä pitää tehostaa kaupungin jäämiehiä ja johtoportaan osaamista kyseenalaistaen. Nimimerkkien takaa tehtynä ala-arvoista toimintaa.

Miksei maailman nälkäkuolemille ja nälkäänäkeville tehdä mitään? Yhtä iso asia kuin covid, ja on jatkunut vuosikymmeniä!

Joulu, se tuo mukanaan lapsuuteni menneet näyt ja äänet. Kaiken jo kauan sitten kadonneen, ihmiset ja rakennukset. Lapsena joulu oli kaikkialla. Isän kanssa kuusenhakureissut vesikelkassa istuen. Herääminen aattoaamuna, viimeinen joulukalenterin luukku. Näitä muistellen saa surun ja kaipuun sekä aavistuksen ikuisuudesta. Maritza

Anne Nikka, hyvä kirjoitus lapsiperheonnesta. Harmittaa, kun ympärillä jauhetaan vaan omasta ajasta. Minä minä -ajattelu on vain lisääntynyt. Kyllä perhe-elämä tuo paljon myös hyviä tunteita. Ja pystyyhän perheenä myös tekemään ja harrastamaan.

Nimimerkki Säästäjä tuntuu ymmärtäneen osakesäästämisen idean väärin. Tuotto tulee osakkeiden arvonnoususta ja se realisoituu vasta kun osakkeet myydään. Timo Ruoko

Päättömiä päätöksiä EU:lta. Autojen akut ovat huonontuneet valtavasti, kun lyijy kiellettiin. Tulee paljon romuakkuja. Toinen on hehkulampun kieltäminen. Suomen "mopit" eivät ymmärtäneet puoltaan niiden tuottamaa lämpöä, joka on tarpeen kylmässä pohjolassa. Kaikki menee Keski-Euroopan sanelun mukaan.