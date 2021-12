Tekstiviestipalstalla teemoina ovat esimerkiksi matkakeskus ja työvaatteet.

Kyllä on näin, jotta porilainen ei osaa vilkuttaa ympyrästä lähdettäessä. Ei kaikki voi olla ulkopaikkakuntalaisia.

Karjarannan köhnijät ja Maantiekadun matelijat. Jokapäiväinen kiukutus. Seuratkaa nopeusrajoituksia!

Vaikka en ole ikinä ääntäni tahoillensa antanut, niin siitä huolimatta kyllä nyt on ikävä Mauno Koivistoa, Paavo Lipposta ja Eero Heinäluomaa. Muuten kyllä Manua äänestinkin.

Mailallinen vai mailaton -keskusteluun: Mitä jos tehtäisiin niin, että mailat on joka kentällä aina sallittu, mutta kiekko on aina kielletty? Eli kikkailua voi vapaasti tehdä vaikka salibandy- tai tennispallolla? Kiekko painavana ja kovana on se vaarallinen esine. Toki sitä on pallokin väärään paikkaan osuessaan, mutta haetaan kaikille keskitien kompromissia?

Kyllä mailallisilla on oikeus Liisantoriin yhtä lailla. Ajatuksesi on kuin äidillä, jonka kädet on vain omassa muusissa.

Kyllä joku on keksinyt hyvän myyntikikan, nämä työpellevaatteet, keltaiset ja neonväriset. Likaisessa työssä saat ne yhdessä päivässä sellaiseen kuntoon, ettei pesemällä lähde. Mustat vaatteet heijastimilla on aivan riittävät. Ei ihmisen tarvi loistaa kuin majakka.

Men varför pratade Jenni Haukio inte svenska i intervjun? Finlands president måste också kunna tala flytande svenska.

Onko presidenttipeli jo alkanut? Vai miksi tekstaripalstalla kokoomuslaiset puffaavat Jenni Haukiota? Siinä työssä ei pelkkä sivistys auta.

75-vuotias perusjäsen, lämmin kiitos sanoistasi ja kiitoksestasi! Parhaamme yritämme joka päivä niillä vähäisillä resursseilla, jotka meillä toimintamme pyörittämiseen on. Kyllä me jaksamme, pakkasesta huolimatta. Jari Haapaniemi

Kiitos Juri Nummelin mielipiteestäsi Porin matkakeskuksesta irvikuvana 9.12. Me porilaiset häpeämme. Täysin käsittämätöntä, että tätä asiaa eivät Porin päättäjät hoida.

Kiitos Juri Nummelin, siinä tuli vastaansanomaton totuus ulkopuolisen silmin.

Eiks sitä matkakeskust ny millää vois palauttaa vanhal paikal liniksel, ko muukki ko porilaiset jo siit nii kauhiast kärssii saa.

Jotenkin tuntuu, että Pensselisetä on ainoa, joka vois saada kunnon jään tekojääradalle. Teot puhuvat puolestaan.

Kiitos Anne Nikka! Osuit naulan kantaan SK 8.12. Lapset ovat lahjoja! Me lapsia saaneet olemme onnekkaita! Iloitkaamme lapsistamme, kasvattakaamme heitä rakkaudella ja kärsivällisyydellä! Turvallinen, rakkaudellinen lapsuus antaa hyvän pohjan ihmistaimelle.

Voi Kristian Järvinen. Ole huoleti. Olemme varmasti samaa mieltä, että oikein on, että kaikilla on kohtuullisen samat olemisen mahdollisuudet. Ja uskonpa, että oma puolueeni on enemmän huolissaan koko Satakunnasta kuin moni muu puolue. Hyvää Joulua! Matti Tuominen, kesk.

Jätekierrätys Porin keskustan alueella mietityttää. Mihin menevät meidän lajittelemat sekajäte, muovi, biojäte ja energiajäte? Joskus näyttää, kuin tyhjennettäisiin kaikki samaan laariin?

Eikö kaikilla työntekijöillä pitäisi olla vaitiolovelvollisuus, on sitten kipusisko tai remonttireiska. Suut suppuun.

Lenni Lehtonen (SK 9.12) Mitenkä vasta 18-vuotias voi olla jo noin täynnä negatiivista ajattelua.

Hyvä ehdotus, tupakoimattomille ja tupakoiville eri talot, kannatan. Yhtiökokous voisi myös päättää, että taloyhtiössä tupakointi kielletty, asunnoissakin.

Kovin nostetaan nyt pääministeri Marinia tikunnokkaan tämänkin lehden tekstareissa. Ministeri Lintilä kävi koronalle altistuneena salibandya seuraamassa. Nuori ja osaava naispääministeri näköjään ärsyttää ja öyhötyttää. Itse olen huolissani ja lähes peloissani äärioikeiston terrorismista ja natsien marsseista Suomen itsenäisyyspäivänä. Miksi nämä uhat ohitetaan mediassa ja tehdään kärpäsestä härkänen?

Bilettäjäajan ohittanut hallitus takaisin.