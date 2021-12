Tekstareissa toivotaan ministereille alaikärajaa ja lähetetään viestiä Porin seurakuntayhtymälle.

Isomäen seisomakatsomossa kiteytyy porilaisuus. Arkistokuva on vuodelta 2013.

Suomen kaikkien aikojen suurin filosofi on Pentti Linkola. Hän tajusi jo vuosikymmeniä ennen muita, mihin väestön ja kulutuksen jatkuva kasvu johtaa.

Ministereillä saisi olla ainakin 40 vuoden alaikäraja, jotta olisi enemmän elämänkokemusta ja ymmärrystä yritysmaailmasta.

Taas on kateelliset järjestäneet ajojahdin pääministerin vapaa-ajan vietosta. Kyllä kaikki halukkaat voivat mennä baariin jos on kahdesti rokotettu ja koronapassi mukana. Ei ole ollut helppoa olla pääministeri korona-aikana, ja Suomi on pärjännyt hyvin. Tuskin kukaan muu olisi paremmin hoitanut. Eikö voitaisi joskus kiittää. Miksi tehdä kärpäsestä härkänen?

Me seniorit emme kaipaa hyvinvointialueita. Tulee taas uusi vero, uusi väliorganisaatio ja kampaviinereitä sekä Juhlamokkaa kuluu. Sen sijaan tarvitsemme äskettäin täällä mainitun Mikropasin. Hän hoitaa tuon viidesti yliastutun digiloikan kuntoon. Me vanhempi väki voidaan toimia puhelinavustajina ja neuvojina kirjaston tiloista käsin. On tullut saneerauksen aika.

Muuten olen sitä mieltä, että turhin liikennemerkki on "tunneli päättyy”.

On vähintäänkin merkillistä, että soten yhteydessä ollaan valmiit uhraamaan satoja miljoonia kaupunkien lääkintäinfraan. Mutta samalla kyseenalaistaa moni, voiko pienessä kunnassa olla terveysasema. Voi olla tässä asiassa aidosti keskustan näkemyksen takana, että kaikissa kunnissa on oltava toimiva terveysasema.

Miksi ihmeessä Pori ei tehnyt perusteellista selvitystä jo etukäteen, soveltuuko tekonurmi jään alle? Nyt yritetään kuitata asia sanomalla, että ongelmia on ollut muuallakin. Tulee vähän mieleen palloiluhallipäätös. Päätös on jo tehty, kun vasta huomataan, että suunnitelma on ylimitoitettu ja liian kallis. Seuraavaksi ihmetellään, mihin saadaan parkkipaikat.

Porissako muka niin paljon ulkopaikkakuntalaisia, mitä täällä on näitä köröttelijöitä ja vilkuttomia, ei Poriin ole niin paljon ulkopuolelta tulijoita.

Porilaiset sitä ja porilaiset tätä. Porilaisia mollaavat hoitavat kirjoituksillaan omaa alemmuuskompleksiaan. Toivottavasti helpottaa edes hetkeksi!

Keskustan kellokkaiden, kuten jo entuudestaan muidenkin vastaavien, tyhjää hokevien mukaan susi "kuuluu" suomalaiseen metsään. Kuka osaa näyttää, etenkin sudelle, metsän ja sen alueen rajan esimerkiksi Siikaisissa, mihin susi ei kuulu tai kuuluu?

Susien halutaan pysyvän metsissä ja erämaissa. Kauas pois ihmisasutusten ääreltä. Eikö olisi sitten aika katsoa metsien tilaa? Missä erämetsät ovat? Onko niitä? Metsästyskoira ei eläimen arvona ole sutta suurempi. Ihminen arvioittaa oman mittarinsa ja hyötynsä kautta eläinten arvon. Sama koskee tuotantoeläimiä. Eläimet jalostetaan tuottamaan mahdollisimman paljon ja nopeasti.

Olisitteko sen verran kohteliaita uimahallien pukuhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa ihmiset vaihtavat vaatteita ja ovat alasti, että ette ottaisi kuvia snäpchattiin? Vaikka ottaisit vaan kuvan omasta otsastasi, niin älä tee sitä paikassa, jossa muut ihmiset saattavat näkyä taustalla alasti! Ei ole hyvien tapojen mukaista kuvata pukuhuoneissa edes itseään!

Oi Anne Nikka, tekstisi lapsiperheonnesta pitäisi kirjoittaa kultakirjaimin. Kaiken hyvinvoinnin keskellä me vain valitamme.

Ei pattereita kuulu säätää kuin kerran sopivaan lämpötilaan, termostaatti hoitaa loput.

Tämän jälkeen en enää lähettele tekstareita sinne. Epäilen, että siellä on joku Stasin agentti sensuroimassa.

Porin srk-yhtymän kannattaa kyllä tutkia, onko se nitistämässä parhaat osansa. Eikö ole parempi antaa isommasta pienemmille kuin harrastaa pelkkää matematiikkaa.

Kolmannen koronarokotteen antamiseen tulee saada vauhtia. Nyt vauhti todella hidas. Jonoa on tukkimassa kaiken kukkuraksi ensimmäistä rokotusta hakevat, jotka siis vasta nyt ovat tajunneet rokotteen tarpeellisuuden.

Sörkän vankilan leipomo voisi alkaa valmistaa Lusia-pullia.