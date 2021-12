Liisantorin ongelmana ei ole mailat, vaan niiden mukana tuotavat kiekot ja säännöistä piittaamattomat aikuiset ja lasten vanhemmat. Valvojiksi jämäkämmät jässikät!

Epäreilu veto Porin kaupungilta, mailalliset luistelijat joutuu maksamaan omasta luistelustaan ja mailattomat pääsee ilmaiseksi Liisantorille! Oma lapseni luistelee jatkossakin Liisantorilla mailan kanssa, kunnes kohtelu on tasavertaista kaikille.

Ei Porissa tarvita uutta kohtaamispaikkaa. Läntisellä laidalla on jo yksi Isossamäessä. Ja jos Urheiluruutua on uskominen, niin ei sielläkään juuri väkeä käy.

Porin uimahallin kustannusarvio oli 17,5 miljoonaa, joten pääoma-, käyttö- ja palkkakulut huomioiden uintikertojen maksaja on kyllä veronmaksaja. Lisää vain halleja vähenevälle väestölle näivettyvään kaupunkiin.

Sinä, joka tällä palstalla 3.12. vaadit Läntiseltä palloiluhallin suuruista satsausta kulttuuriin. Oletko ajatellut kokonaisuutta? On ok että hallit ja teatterit tarjoaa yhteiskunta, mutta en ymmärrä, miksi kulttuuriväen palkatkin maksetaan verovaroista. Jos taulut ei myy, kirjoja ei lueta tai yleisöä ei opereteissa käy, niin töihin vaan kuten urheilijatkin.

Jalankulkija! Miksi lenkkeilet ajotien oikeaa reunaa? Kun auto tulee takaasi, et havaitse sitä ajoissa. Autoilija ei osaa arvioida, oletko havainnut vai et. Pahimmassa tapauksessa sinulla ei ole edes pimeällä heijastinta. Tämä asia on opetettu jo kansakoulussa, mutta on yhtä lailla hukassa vanhoilta kuin nuoriltakin. Jos kävelet kaverin kanssa, älkää väistäkö kummallekin puolelle tietä! Kapealla tiellä on ikävä puikkia keskeltä autonkyljet tuulipukuja hipoen. Ja koiranhihnat kireälle pikkuteillä! Näillä konsteilla turvallisempaa liikennettä kaikille.

Näyttäkää hyvät polkupyöräilijät käsimerkillä mihin päin risteyksessä menette. Halpa henkivakuutus.

Porin Linjat rohkaisevat porilaisia palaamaan jälleen käyttämään heidän palvelujaan ja samalla hämmästelevät mistä moinen "matkustajakato" johtuu. Jospa selitys asiaan johtuukin pääosin etätöiden tekemisestä? Se työmatka omasta kodista omaan kotiin luonnistuu ilman bussikuljetustakin.

Maakuntavaalien tarkoitus ei saa olla se, että kisataan siitä miten Satakunnan eri osat pärjäävät toistensa suhteen. Koko maakunnan on pärjättävä. Äänestäjien tulee katsoa, mitkä tahot pyrkivät siihen, että maakuntamme pärjää isossa kisassa koko Suomen mittakaavassa. Siinä on iso päämäärä. Matti Tuominen kesk. ehdokas aluevaalissa

Miksi kuntosaleille ei määrätä rokotepassin käyttöä? Ei tunnu kivalta hoitaa rokotettuna kuntoaan, kun ei voi tietää, kuin paljon rokottamattomia on samaan aikaan salilla.

Haloo Sanna haloo. Missä olet? Nyt tarvitaan erinomaista kansainvälisestikin ylistettyä koronajohtamistasi kun tilanteet vaan pahenevat ja pahenevat. Sanna missä olet?

Satakunnan alueen Avi, laittakaa nyt nopeasti toimeksi aikuisten kolmannet rokotukset. Selvät ohjeet riskiryhmistä ja yli 60 v. alkaen nuorempiin, ja sellainen ajanvarausnumero mihin vastataan. Aikaa ja kokemusta on ollut järjestää tämäkin asia. Hopi hopi!

Parasta katsottavaa telkkarista tällä hetkellä on Yle Areenan Pentulive. Hienoa seurata miten koira hoitaa pentujaan.

Hävittäjäkaupat pitää heti perua ja rahat laittaa koronan vastaiseen taisteluun.Vanhat hävittäjät fiksataan pakkelilla ja miranoolilla, ja lennetään niillä hiljaa ja matalalla, niin kyllä ne vielä 10 v. kestää.