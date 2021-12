Tekstiviestipalstalla kiitellään omaa aviomiestä ja Porin Linjojen kuljettajaa.

Kiitos sinä Porin Linjojen neloslinjan kuljettaja! Toivotit torstaiaamuna 2.12. kuuluvalla äänellä bussista poistuville matkustajille hyvää päivänjatkoa ja pienille koululaisille hyvää koulupäivää. Jaoit talviaamuun todellista hyvää mieltä. Kiitos kauniista sanoista. Huomioinnista herkistynyt matkustaja

Terveydenhoidon ja talouselämän tärkein sääntö on, että poliitikot pois niistä hommista. He saavat vain pakan sekaisin, nähty on. Kyllä suomessa on korkea ammattitaito talouden ja terveydenhoidon alalla, josta voimme olla kiitollisia. Emme tarvitse siihen muita.

Uimahalleissa käyvien koulun oppilaiden käytös ja tavat. Tässä tarvittaisiin molempiin pukuhuoneisiin koulunkäynninohjaajaa, joka ohjaisi oppilaita, mitä pitää tehdä ennen altaaseen menoa. Opettajat kun eivät ennätä kaikkea yksin tekemään. Tosin, oletuksena on, että oppilaat tietävät jo yläasteella, miten uimahalleissa toimitaan ja käyttäydytään.

Ilmoitan, että olen lakannut käyttämästä vilkkua tilanteissa, joissa on BMW lähistöllä. Nekään ei vilkuta, niin miksi minäkään!

MÄÄ-mies, luultavasti maksat kuitenkin kirkollisveroa, vaikket käy kirkossa. Mene ja ota tuleva palloilupalatsi uudeksi kohtaamispaikaksesi. Minä ainakin menen, vaikken tiedä miksi. Avoimin mielin!

Porissa jalankulkijalla ja pyöräilijällä on suojatiellä hengenvaarallista etenkin ympyröiden ja isojen risteysten lähellä. Autojen reittejä heti vaihdettava.

Venäjältä Tahkoluotoon menevissä vaunuissa osassa on pyörissä vikaa. Kun seisoo lähellä vaunujonon ohittaessa, niin muutama vaunu aiheuttaa sen metelin ja tärinän. Muut vaunut menevät sukkasillaan ohi ilman tärinöitä. Vaatikaa venäläisiltä ehjät vaunut. Problem solved. Suomi on sarvikuonojen maa

Eipä mennyt aikaakaan, kun Liisantorin jään valtasivat mailalliset pojat. Keskiviikkona jäällä kovat pelit käynnissä, ei näin. Puistovahdit talveksi turvaamaan pienten lasten luistelut?

Mitä jos Suomi liittoutuisi sotilaallisesti sekä Naton että Venäjän kanssa? Olisi muuten turvallinen kombinaatio. Se voitaisiin tehdä ovelasti niin että kaksi neuvottelukuntaa neuvottelisi kummankin osapuolen kanssa samaan aikaan salaisesti ja allekirjoittaisi yhtä aikaa tahoillaan sopimukset. Sitten julkaisisivat sopimukset samanaikaisesti. Olisi siinä Putinilla ja Stoltenbergillä ihmeteltävää.

Herkullisten ruokien oma kotikokki. Onnistuu kutsut. Syntymäpäivät ynnä muut kemut. Jouluna 13 hengen jouluruuat tarjolla joulupöydässä. Rakkaita sukulaisia tulossa. Siivouskin hältä sujuu vaivatta. Puhtailla siivousvälineillä ja liinoilla, eikä vanhoilla pinttyneillä tiskiräteillä. Ei orja, vaan rakas aviomieheni Pete.

Tulipa influenssarokotuksella käynti kalliiksi pääterveysasemalla. Parkkikiekon unohtuminen toi 50 euron sakot. Olisiko paljon pyydetty, jos ulko-oveen saisi maininnan parkkikiekon tarpeellisuudesta!