Tekstaripalstalla puhutaan tietenkin Porin palloiluhallista ja koronasta.

Palloiluhalli on sinänsä kannatettava, mutta jotta se olisi koko kaupungin kohtaamispaikka, tarvitaan paljon parkkipaikkoja. Ennen koronaa oli aina stressaavaa hakea parkkia Ässien peliin, kun meni liigassa lujaa. Ehkä ne ajat palaavat?

Jäitä hattuun Läntinen (SK 29.11.). Palloiluhalli on palloiluhalli! Odotan yhtä suurta satsausta kulttuuriin!

Asiallinen kirjoitus Pasi Nieminen liikuntapaikkarakentamisesta kokonaisvaltaisesti. En ymmärrä Läntisen kirjoitusta, että uudesta palloiluhallista tulisi porilaisten veronmaksajien kohtaamispaikka.

Porin Ässät suosittaa maskin käyttöä ottelutapahtumassa. Eikö järjestyksen valvojien pitäisi olla esimerkkinä, mutta mitä vielä: kuljetaan ilman maskia. Siinä meille esimerkki!

Voisko joku neuvoa, että paljonko pitää laittaa lisää 250 000 euron asuntoon, että sais myös lämpöä. Vai pitääkö muuttaa takaisin maalle muurin kylkeen.

On surullista, jos ihmisillä on käsitys, että kristillinen Jumala on koston Jumala. Onneksi asia on aivan päinvastoin. Jumala on armollinen ja anteeksiantava. Tiede ei kumoa Raamatun kirjoituksia. Korona voi muistuttaa meitä siitä, että on paljon totuutta, jota emme tiedä.

Liisantorin kentälle mahtuu mailoilla ja ilman. On kummallista, jos puhutaan nuorten passiivisuudesta ja sitten kielletään pihapelit. Vaikka verkko kentän puoliväliin turvallisuutta tuomaan.

Piru oot, jos Porist oot. Koko perkele, jos Kokemäelt. Vanha sanonta on tullut mieleen, kun on lukenut porilaisten ja kokemäkeläisten juttuja tälläkin palstalla. Eläkää sovussa!

Ruusuja ja suklaata Satasairaalan päiväkirurgisen yksikön henkilökunnalle sujuvasta, loistavasta, ystävällisestä ja erittäin ammattitaitoisesta palvelusta ja hoidosta. Lokakuussa olin elämäni ensimmäisessä leikkauksessa ja kokemus oli pelkästään positiivinen. Osastolla huokui hyvä työilmapiiri ja ammattilaiset antoivat tunnustusta toistensa työstä. En ymmärrä ihmisten valitusta julkisesta sairaanhoidosta ollenkaan.

Kiitoksia taas, Tero Järvelä. Hienoa kun joku vielä uskaltaa sanoa asiat niin kuin ne oikeasti on.

Olen vuoroin autoilija, pyöräilijä ja kävelijä, niin kuin oletettavasti meistä suuri osa. Niinpä tiedän, että ilman heijastinta ja asiaankuuluvia valoja olen suuressa vaarassa liikenteessä näin pimeän aikana. Erityisesti suututtaa autoilijat, jotka räpläävät kännykkää ajaessaan. On turhaa kuvitella, etteikö sitä huomaa.

Omikron on Kreikan pikku o. Omega on iso O. Mikro= pieni, mega= iso.

Mahtavaa, kun sähkönsiirto ei ole enää puolta sähkölaskusta. Toisaalta harmi, kun ei voi siitäkään enää valittaa.

Kovin harva tajuaa, että toimivaa yhteiskuntaa ei rakenneta velaksi. Talouden tasapaino on olennainen asia antisosialistisessa järjestelmässä. Tämä ratkaistaan maakuntavaaleissa. Antti Pekola

Miksi kotimaisen koronarokotuksen valmistuminen kestää niin kauan, useampi ottaisi rokotuksen, luottamus uskottavampi siihen.

Kumpihan on tehokkaampi koronan leviämistä ajatellen? Koronapassi, joka todistaa, että sen haltija on rokotettu, vai samana päivänä saatu negatiivinen testitulos, joka todistaa, että henkilöllä ei todennäköisesti ole koronavirusta.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lähiopetukseen heti koronatodistus. Laki velvoittaa takaamaan turvallisen opiskeluympäristön. Maskipakkokin oli.

Olisiko nyt aika puolueitten herätä ja sopia vaikka vuodeksi tämän yltyvän pandemian takia. Hieman talvisodan henkeä nyt!

Eikö tuohon kaupungin rokotuksen varauspuhelimeen nyt tosiaankaan saada mitään toimivaa muutosta. Koko päivän sinne koetin soitella, mutta aina vaan ruuhkaa. Jos yksityisellä puolella olisi samanlainen palvelu, niin joku AVI peruisi toimiluvan.

Nuorisokeskuksen 60 minuutin koronaparkki on huonosti ja huomaamattomasti merkitty. Olkaa tarkkana!