Mää ilmota virallisesti, et palloiluhalli ei tul olemaa mu kohtaamispaikka – voitte siis piänentää rakennust se verra

Tekstiviestipalstalla ollaan suivaantuneita huonosta käytöksestä uimahallissa.

Ei tarvitse enää kauaa odotella, että Satakuntakin muuttuu hyvinvointialueeksi. Ilon päivät koittavat. Yucca

Liisantorin jään käyttäjämäärä tulee nousemaan, kun ei tarvitse enää pelätä kiekkoa. Kiva päästä jäälle!

Voisiko Keittiömies (30.11.) ajatella, että vaimon kanssa voisi yhdessä katsoa häntäkin kiinnostavan elokuvan? Varmaan on niitä rymistelyleffoja, jotka eivät kiinnosta häntä, mutta katsoo silti kanssasi. Mutta mainitsemasi eväät olivat plussaa. Jatkoon niin, että yhdessä katsotaan leffaa...

Kalankäsittelyn Mestari Ville. Kyllä on ikävä loistavasti fileoituja lohta ja siikaa. Tule Ville takaisin, ole niin kuin ennenkin. Toivottavasti tavataan torilla.

Perussuomalaisten Porissa ajama palloiluhallihanke ajaa Porin kaupungin talouden vielä entistä enemmän kuralle tulevina vuosina sekä investointikulun että jatkuvien käyttökulujen takia. Jatkossa on entistä vähemmän rahaa kouluverkoston ylläpitoon, koulutukseen, terveydenhuoltoon, teihin, lasten- ja vanhusten hoivaan –palloilua tärkeämpiin asioihin.

Mää täsä ole kattellu, et joka pual rakennellaa noit ilmasii sähköautoje latauspaikkoi, kaupat houkuttelee asiakkait. Mää ole sitämiält, et jos o varaa ostaa semmone sähköauto mikä ei iha halpa eres ol, ni on kyl varaa maksaa se sähköki iha itte, sehä ei muutenka maks juur mittää! Misä mahtas ol pensa ja riisseli ilmane tankkauspiste, määki mene heti laittaa letku kii pariks tunniks!

Sampsa Katajalle (30.11.) tiedoksi, että kun Jämijärvellä, Karviasta tai Honkajoelta lähtee viikonloppuna päivystykseen, saa varata aikaa enemmän kuin puoli tuntia.

Tuli AMK, saatiin parkkiongelma, tuli Matkakeskus, saatiin parkkipuute, tuli suurlukio, mutta ei parkkipaikkoja. Sairaala on ikuisuuden kärsinyt parkkitilasta. Tulee palloilupalatsi ja vie parkkitiloja. Katuverkosto on vaaleanpunaisilla ruseteilla. Missä on insinööritaito Porissa?

Miksi pop-up-rokotuksia annetaan Ässien pelissä jäähallissa? Tilaisuus on siis maksullinen ja sinne tarvitaan koronapassi, jolloin siitä hyötyvät vain kolmatta rokotusta hakevat, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?

Osa ammattiautoilijoista käyttää päivävaloja vastoin ohjeistusta alkuillan hämärässä ja sadekelillä. Miksi näin?

Karjarannan uuden kerrostalotyömaan kirkkaat valot häikivät ohi ajavia autoilijoita.

Oikeus. Minulla on oikeus. Meillä on oikeuksia. Kaikki puhuvat oikeuksistaan ja vaativat oikeuksiaan. Mitenkäs ne velvollisuudet. Ensin pitää hoitaa velvollisuutensa ennen kuin alkaa isoon ääneen puhumaan oikeuksiaan. Velvollisuudethan eivät aina ole kivoja, vaan ne vaativat ajattelua ja työtä. Maailma ei aina ole kiva ja mukava paikka.

Porin keskustan uimahallissa käy ilmeisesti koululuokkia ilman valvontaa. Sekä viime viikolla että maanantaina yläasteikäisiä tyttöjä tuli suoraan pukuhuoneesta uimapuvut päällä seisoskelemaan suihkun alle. Ei pesuvälineitä kenelläkään. Vanhemmat rouvat kertoivat säännöistä, mutta ilman vaikutusta. Uimapuvut pysyivät tyttöjen päällä. Eikö opettajien tehtävä ole valvoa, että uimahallissa noudatetaan peseytymisohjeita?

Porin uimahalli maanantaina: oppilasryhmä teinipoikia, pesuhuoneessa kiljutaan että tärykalvot repee, uikkarit jalassa suihkussa ja saunassa, kielenkäyttö ei pikkulasten korviin sopivaa. Opettaja seisoo tyytyväisenä altailla, eikä hajuakaan mitä tapahtuu. Maksan 6,50 euroa käynnistä, jolloin haluan rentoutua vaikka saunassa. Ei taida onnistua niin kauan kuin meno jatkuu. Vaihtoehtona tietysti olla käymättä.

Uimahallissa kävijä, sinä mies, joka aristat pesutiloissa käyviä siistijöitä: se on niin, että isoa ei tarvitse hävetä ja pientä he eivät näe.

Milloin porilaiset oppii käyttään vilkkua kääntyessään? Tarvis varmaan mennä autokouluun uudestaan! Autoilija