Tekstiviestipalstalla kaivataan Kullaalle kauppaa ja kritisoidaan televisio-ohjelmaa.

Tekstarin lähettäjä on huolissaan koululaisten turvallisuudesta, kun he liikkuvat ilman heijastimia liikenteessä.

Tyksin ylilääkäri Mika Valtonen puolusti rokottamattomien oikeutta maksuttomaan koronahoitoon. Miksi meille toistuvasti syötetään sellaisia signaaleja, että yksilön oikeudet ovat yhteisöllisyyttä tärkeämmät? Velvollisuuksista viis. Lienee perusteltua kysyä, voitko vaatia muita piittaamaan sinusta, ellet itse piittaa muista.

Puolitoista vuotta on eletty "veitsen terällä" tehohoitopaikkojen vähyyden takia. Täytyy ihmetellä, ettei mitään ole tehty, vain valitettu niiden määrää. On huomioitava että HUS:in alueella on suuri kansainvälinen lentokenttä.

Pikkujoulut voidaan viettää turvallisesti, kun järjestäjä polttaa hygieenisesti jokaisen maskiin pillinreiän, josta juhlajuomat juodaan turvallisesti pillillä. Jokaisen edessä pöydällä on koronatodistus varustettuna maskittomalla kuvalla, joka auttaa saattovalinnassa, ettei tule pettymyksiä, jos myöhemmin maskit riisutaan.

Paanakedonkadun ongelmien ratkaisu: koko kadun matkalle keskikaide ja kevyt liikenne ylittää ainoastaan valojen kohdalta

Porin tekojäärata on pyhitetty lähes täysin mailallisille harrastelijoille. Pari vuotta sitten oli yksi myöhäisvuoro mailattomalle, jota hyödynsivät pääosin iäkkäämmät harrastajat, jotka keskittyivät kiekkojen väistelyn sijasta luisteluun. Miksi tämä ainoa mahdollisuus lopetettiin?

Olen nappulana luistellut Liisantorilla niin mailallisena kuin mailattomana, aina sinne sopi.

Voi hyvät hyssykät. Pimeä aamu, mustapukuiset koululaiset. Ei heijastinta missään. Vanhemmat tuovat lapsensa kouluun, pyörä otetaan takaa, ei valoja edessä eikä takana. Kenen on vastuu, vanhempien tietysti.

Kuka sammuttaisi Psyl:n liikuntasalista yöksi valot, kun iltakäyttäjät ei osaa? Yli 100 loisteputkea päällä tiistaina, keskiviikkona ja nyt myös torstaina. On kauheaa energian tuhlausta ja myös melkoista valosaastetta vastapäisen taloon.

YLE:n politiikkaohjelma 25.11. Surullista katseltavaa. Miksi nämä haastatellut politiikan kellokkaat nyt naureskelevat tekemilleen rikoksille. Eivät ne teot sillä pyhity, että nyt niiden ideologioita pehmennetään ja yritetään saada unohdetuksi.

Monet henkilöt ovat ihmetelleet, että riittääkö asiakkaita jokaiseen kauppaan, kun Ulvilan keskusta alueella on viisi ruokakauppaa kahden kilometrin säteen sisällä. Vielä Prisma ja K-Citymarket suht lähellä. Mutta Kullaan puolella ei ole yhtään ruokakauppaa. Kullaalle kaivataan Salea tai K-Markettia palveluineen, jotta ei aina tarvitse lähteä ruokaostoksille Poriin. Varmasti asiakaskuntaa riittää, jos kauppa saadaan tänne.