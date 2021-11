Ässien toimistolla työskentelevien ammattinimikkeet päättyvät lähes järjestään johtaja- tai päällikkö-sanoihin, kirjoittaja on havainnut.

Ässillä näyttää olevan kolmen kentällisen verran päälliköitä toimistossa nettisivujen mukaan. Ei ainakaan päälliköistä pelillinen menestys ole kiinni.

Pääomaverotuksen laskijalle (SK-tekstarit 24.11.). Nyt kannattaisi palata prosenttilaskujen ääreen. Jos ensin yrityksen tuloksesta otetaan 20 pinnaa pois ja jäljelle jäävästä vielä 32 pinnaa, ei lopputulos ole se, että veroa on mennyt alkuperäisestä määrästä 52 pinnaa. Voit ihan kokeilla tämän laskemalla laskimella tai jos et osaa, niin pyydä jotain fiksumpaa laskemaan.

Matematiikkaa voi tosiaan käyttää oikein ja väärin. Ja matematiikkaa voi joko osata tai ei. Kannattaa opetella ainakin alkuun prosenttilasku. Prosentti on osuus jostain. Prosentteja ei voi suoraan laskea yhteen. Ja prosenteilla ei voi ostaa mitään. Verotkin maksetaan euroina, ei prosentteina. Jos maksat 100 euron palkasta 30 prosenttia veroa, sinulle jää 70 euroa käteen. Jos ostat koko käteen jäävällä summalla viinaa, jonka hinnasta 80 pinnaa on veroa, maksat veroa 56 euroa. Kokonaisvero ei ole 110 vaan 86 prosenttia. Paljon on sekin, mutta ei yli sataa.

Hallituksella järki loppu. Vanha viisaus sanoo: kun järki on loppu, voimalla jatketaan. Ettei vain vielä järki jatkuisi sillä "paremmalla väkivallalla"?

Koronapiikistä. Ennen sai sokeripalan. Laitetaan nyt Brunbergin suukkojen sisään, niin johan alkaisi jonot kasvaa.

Kaupunkilainen Kimmo Ojala. Mistä näitä vastarannankiiskiä oikein löytyy? Pitäisi olla tyytyväinen, että joku on valmis ottamaan riskin, joka on käytännössä todellakin enemmän kun euron. Eikä tässä tapauksessa ole kyseessä ihan perus "konkurssikypsä halli". Lisää näitä, niin saadaan Poriin lisää työttömiä.

Kuuntelin torstaina iltapäivällä hallituksen tiedotustilaisuutta koronantorjunnan "tehostamisesta". Ministeri Kiurun puheista minulle ei selvinnyt, selvittikö hän suomalaisille tarvittavia toimenpiteitä vai yrittikö tehdä itselleen asiaa ymmärrettäväksi.

Olisiko Porin perusturvalla peiliin katsominen paikka koronarokotuksen ajanvarauksessa. Takaisinsoittoa ei koskaan tullut. 1 tunti 50 minuuttia odotusta, niin sain ajan. Eikö olisi netin kautta käynyt, kuten influenssarokotusajanvaraus? Jos olisin työssä, ei voisi odottaa kahta tuntia puhelimessa.

Yki Räikkälä (SK 25.11.) antaa virheellisen kuvan Raamatusta ja jumalasta. Kannattaa lukea Raamattua itse, eikä olla tällaisten tai ylipäätään kenenkään muiden antamien mielikuvien varassa. Olen lukenut Raamatun läpi joka vuosi viimeiset kymmenen vuotta, ja aina löytyy jotakin uutta, elämänvoimaa antavaa, jumalan hyvyyttä ja pyhyyttä korostavaa.

On sanonta, katujen kunto on kuin itänaapurissa. Enäjärvellä tilanne on tätäkin pahempi. Ei mitään eroa, ajaako savipellolla vai maantiellä. Jotain pitäisi tehdä –asfalttia tai kalliosepeliä 0–8 millimetriä esimerkiksi. Kiinteistöverolle vastinetta ja tasa-arvoa muihin asuinalueisiin nähden.

Torille on ilmestynyt bussi. Samasta kohdasta saatiin aikanaan pois rumat kontit. Olisikohan ollut myös kauniimpia vaihtoehtoja tarjolla kuin nykyinen?

Kyllä vähän ihmettelen tuollaisia koulubussikuskeja, jotka näkevät lapsen pysäkillä reppu selässä, eivätkä voi pysähtyä katsomaan, tuleeko hän kyytiin. Isähän kirjoitti, että seuraava bussi tulee kolmen tunnin kuluttua. Varmaan kuskikin tiesi sen. Eikä siinä aikataulukaan sekoisi, kun joutuu yhden kerran pysähtymään turhaan. Kyllä ajopäivystäjän tarvis opettaa kuljettajalle inhimillisiä tapoja.

Ovatko porilaiset huomanneet, että Porin Linjojen autoissa ei ole enää kääntyviä etupyöriä, kun eivät pääse Karhulinnan pysäkille ottamaan koululaisia kyytiin.

Kiinasta on tullut läntisen maailman tavaranvalmistaja, ja siten mekin olemme vastuussa sen aiheuttamista ilmansaasteista ja hiilidioksidipäästöistä. Nyt jouluostoskauden alkaessa olisi syytä miettiä, voisiko ostaa Suomessa tai edes Euroopassa valmistettuja tuotteita, joiden valmistuksessa kunnioitetaan ympäristöä, jos on välttämättä hankittava jotain.