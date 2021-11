Kirjoittajan arvion mukaan yleisöluistelijoiden jakolinja mailattomiin ja mailallisiin on pitkälti sukupuolikysymys. Pitäisikö miehille ja naisille olla omat jääradat, hän pohtii.

Kysymys: kenen aloitteesta Pori Jazzin johtaja Aki Ruotsala sai potkut?

Antti Pekola

Jo on aikoihin eletty: Torin remontti on siirtänyt koululaisten bussipysäkin pois Itsenäisyydenkadulta, koska "linja-autoja ei nykytilanteessa ole mahdollista sijoittaa torille niin päin, että ne pääsisivät kulkemaan puistojen kautta Karhulinnan pysäkille".

Torille rakennetaan uutta kioskia ja sen johdosta koululaiset eivät pääse Karhulinnan pysäkiltä enää bussin kyytiin koulupäivän jälkeen. Melko uniikkia on tämäkin.

Jos STM lähettäisi koronapassin rokotetuille yli 65-vuotiaille, helpottuisi asian ympärillä oleva kaaos huomattavasti.

Hienoa, että kaupungista löytyi rohkea ja viisas mies, Kimmo Ojala. Ojalan kaltaista miestä tarvittaisiin Porin päätöksenteossa.

Olemme alkaneet marraskuun puolessa välissä koristamaan kotiamme jouluiseksi. Pikkujouluna nautimme ruoasta. Sinä, joka harmittelit liian aikaisesta joulun valmistelusta: elä ja anna muidenkin elää. Niin kauan kuin meillä on aikaa.

Liisantorille myös mailalliset vuorot, kiitos. Tai tekojääradalle vain mailallisia yleisövuoroja?

Olisi kohtuullista, että koululaiset saisivat liikuntatunnilla käyttää Liisantorin luistinrataa. Ei ole helppoa kesken koulupäivän lähteä luistinkassin kanssa tekojääradalla.

Luistelukausi ei ole vielä kunnolla edes alkanut, kun somessa alkoi jo luisteluraivo: mailalliset vastaan mailattomat. Mailallisten äänitorvet miehiä, mailattomien naisia. Pitäisikö Liisantori pyhittää naisille, tekojäärata miehille?

Mieli pahoittui, kun SK käytti Lukkoa käsittelevässä jutussa R-sanaa.

Piru oot, jos Porist oot

Kyllä olisi taas korkea aika palata maskin käyttöön Ässien otteluissa. Viimeksi kotiottelussa yli 3 500 katsojasta vain muutamilla oli maski. Järjen käyttö on sallittu.

Raha on pilannut urheilun monessa lajissa. Lento- ja koripallossa pomppii ulkomaalaisia tosi pitkiä pelaajia. Sama on jääkiekossa. Kanadalaisesta riitapukarista maksetaan maltaita, että saadaan sanoa, kyllä meidän kylä on hyvä. Mitäpä, jos nämä valtavat pelaajien palkkasummat laitettaisiin oman nuorison valmennukseen? Vai onko nuoriso täysin menetetty nettiin?

82-vuotias ystäväni yritti kaksi päivää soittaa koronapassi-numeroon tuloksetta. Oli puolen tunnin, jopa tunnin kuulutukset "olette jonossa". Kerran tuli väliin "paina ruutua". Vanhasta, pienestä kännykästä hän ei mitään ruutua löytänyt. Se jäi siihen. Miksi ei kolmannen piikin pistäjä voi lyödä leimaa johonkin tositteeseen? Totta ihmeessä jo sen ikäinen ihminen on rokotettu. Hänellä tulossa juhlat, missä tämä passi vaaditaan.

Olen hyvin rokotemyönteinen henkilö. Sääliksi kuitenkin käy heitä, jotka eivät esimerkiksi terveydellisistä syistä pysty tai uskalla ottaa rokotusta. Hoitohenkilöstön osalta mietin, kumpi on vanhukselle vaarallisempi terve rokottamaton vai sairas rokotettu hoitaja? Pitäisikö hoitoalalla ottaa käyttöön pikatestit, vaikka joka aamu ennen tiedossa olevaa hoitokontaktia?

Kolmatta rokotetta odottava ikiliikkuja

Satakunnankadulla voi näköjään säilyttää autoja ja peräkärryjä 2 tunnin parkkipaikalla jopa kolme kuukautta saaden vain pari parkkisakkoa. Keskustassa saa sakon jo viiden minuutin aikavirheestä päivittäin.

Wokesta nyt puhutaan. Mielestäni Woke on tietoisuuden tila, jossa löydetään epäoikeudenmukaisuutta kaikessa paitsi omassa käytöksessä.

Eivätkö porilaiset todellakaan tiedä ilmaisista keskustan kahden tunnin parkkipaikoista Sokoksen ja Isokarhun katolla?

Satakunnassa sairaanhoitopiiri on kerännyt rahat kunnilta investointeihin. Eli rahat on kerätty seinien rakentamiseen. Muut piirit ovat itse velkaantuneet, kait ilman osakaskuntien rahoitusta. Mutta eikö näiden muiden kuntien maksut ole paljon korkeammalla tasolla sairaanhoitopiirille? Kun kai ne velat kuitenkin maksettava niidenkin on.