Vihervasemmistohallitus kriisipalaveriin. Luvian hylkeistä varottava liikennemerkki pitää säilyttää. Lisäksi pitää asentaa hyljeaita rannoille, ettei vastaava toistu.

Ässien johto teki viimein oikean ratkaisun. Jos Selin ei kolmeen vuoteen ole pystynyt parempaan, niin miksi maksaa tyhjästä. Tervetuloa Karri.

Ässät teki sen, mitä oli odotettavissa eli antoi kenkää Selinille ja Arvoselle, mutta myös Kerttulalle olisi pitänyt näyttää ovea. Eipä ole näytöt kummoisia olleet, paitsi on ostanut halvalla rikkinäisiä pelaajia. Miksi tämän miehen paikkaa ei kukaan nyt kyseenalaista?

Kyllä, Hanna-Maria Seppä; kova rangaistus rikolliselle tuo henkistä tasoitusta ja siten hyötyä uhrille.

Rauno Jokiniemi. Näkyykö Noormarkussa Nelonen-niminen kanava? Porin keskustassa näkyy ja Huuhkajien MM-karsintapelit tulivat sieltä ilmaiseksi.

Iso poru, kun ostetaan 10 miljardilla lentokoneita. Sillä saadaan sentään jotain. Saadaan upeita puolustustarvikkeita. Nykyarvoksi muutettuna lähes samalla rahalla ostettiin Saksasta ilmaa. Ja saatiinko edes sitä?

Voi sitä pääomaveron laskijaa (SK-tekstarit 23.11.). Pääomavero on todella noin 32 prosenttia, mutta yritys maksaa tämän lisäksi ensin 20 prosentin veroa tuloksestaan. Eli vero on yhteensä yli 50 prosenttia. Tilanne on sama kuin se, että palkansaaja maksaisi vielä saamastaan nettotulostakin veron. Ja kannattaa huomata, että osakesäästäjä on jo maksanut kertaalleen veron siitä rahasta, jolla on osakkeensa ostanut. Ei ole säästäminen ilmaista. Helpompaa olisi tuhlata kaikki.

Pääomatulon verotus on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 34 prosenttia. Joten miljoonan euron määrästä vero on 33,88 prosenttia.

Kokemäen kirkkoneuvostolle Johanneksen 8. luku: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".

Tuulivoimaloiden siirtolinja-alueilla on menossa laillistettu ryöstö, johon pitää lainsäädännöllä puuttua.

Jotkut pohjoisimman Suomen asukkaat ovat pahoittaneet mielensä siitä, kun valtaväestö on alkanut omia heidän asusteitaan. Tuntuu siltä, että he ovat nyt kaikkien muiden vähemmistöjen tapaan alkaneet nipottaa ajan hengen mukaan vähän liikaa. Mistä se johtuu? Valtaväestöhän on hyväksynyt heidät ihan hyvin sekä huomioinut valtion toimesta. Tämä kansa on ikiaikaisia paimentolaisia omasta tahdostaan maapallon kalottialueilla ja pitävät kulttuuriaan totta kai omanaan. Mutta eläkööt sitten sen mukaan, eivätkä tulisi vastaavasti valtaväestön kulttuuria omimaan. Hakevat nyt riidan aihetta nykytrendin mukaan.

Haloo Yle. Missä on teidän tasa-arvonne? Uutis- ja ajankohtaisohjelmissa lähes kaikki äänessä olevat asiantuntijat ja toimittajat ovat naisia.

Raatihuoneen tornin kellosta puuttuivat valot lauantaiaamuna. Voisiko tämän tunkkaisia kaikuja henkivän muinaismuiston pysäyttää lopullisesti säästösyistä? Jokaisella on kuitenkin älyranneke.

Mikä on perussuomalaisten ja kokoomuksen todellinen näkemys talouspolitiikasta? Valtakunnallisesti he kritisoivat maan hallitusta verovelvollisilta kerätyn rahan edesvastuuttomasta tuhlailusta, kun tuetaan koronaepidemian vuoksi vaikeuksissa olevia terveydenhuoltoa ja yrityksiä sekä kulttuuria. Porissa nämä puolueet haluavat rakentaa valtakunnallisesti vaatimattomasti menestyneille seuroille kalliin palloiluhallin vedoten hallin väestön terveyttä lisäävään vaikutukseen. Samalla perusteella voisi rakentaa jääpalloiluhallin hyvin menestyvälle jääpallojoukkueelle ja pesäpallohallin Pesäkarhuille. Tärkeintä on kuitenkin rapistuvan infrastruktuurin hoito. Kadut ja tiestö ovat rapakunnossa. Elintärkeää kaupungillemme sekä sen yrityksille ja asukkaille on myös paikallisten ja valtakunnallisten liikenneyhteyksien parantaminen.

Hyvä vaan, ettei joka paikassa ole kahvipaikkoja. Kofeinistit voivat nauttia huumeensa keskustan runsaassa tarjonnassa ja sitten hurauttaa taksilla matkakeskukseen viime minuutilla ennen matkan alkua. Odotellaan nyt kaikessa rauhassa, saadaan varmaan joskus iloksemme ihan kannabiskahvilakin.

Mistä vihreät luulevat vihannesten, lihan, juuresten ja viljatuotteiden tulevan kauppoihin. Haluan valaista taas kerran näitä asiasta mitään tietämättömiä paasaajia: ne tulevat maanviljelijöiden ja kasvihuonetuottajien kovan työn tuloksena. Lisäksi tämä hallitus haluaa varastaa ihmisten metsät. Eikö varkaus ole lain mukaan rikos?

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) suosittaa Suomelle järeämpiä ilmastotoimia, vaikka Suomen ilmastotoimet ovat maailman järeimpiä. Kyllä IMF:n olisi parempi pysyä toimikuvansa mukaisissa asioissa eli raha-asioissa.

Onkohan kaikki Raumalla myytävä "lähikala" pyydetty suurteollisuuden viemärin päästä tai satama-altaasta? Mikseivät terveysviranomaiset puutu asiaan? Ruoppausmassoja ei saa läjittää, mutta kaloja saa myydä. Jätevesissä on koronat lääkejäämät ja muut saasteet.