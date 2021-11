Tekstaripalstalla keskustellaan tietenkin koronasta, mutta lähetellään myös viljalti kiitoksia.

Miksi heille, jotka eivät käytä Omakantaa, on tehty todella vaikeaksi saada koronatodistus? Syy ettei käytä kyseistä palvelua, saattaa olla ikä, eli ei edes ole tai osaa käyttää tietokonetta. Aika suuri syy on myös Omakannan nimissä tapahtuvat huijaukset. Huijauksilta eivät esimerkiksi ikäihmiset osaa suojautua. Luulisi, että koronatodistuksen saaminen olisi kaikille rokotetuille tehty yhtä helpoksi.

Onko koronapeikko iskenyt lasten hiuksiin? Hyvät vanhemmat, jos lapsenne ei itse osaa tai te ette ehdi kammata hiuksia aamuisin, niin voisiko ne lyhentää niin, että pysyisivät siistinä. Päiväkodissa ja koulussa ei ole kampaamoa vielä, ehkä sekin tulevaisuudessa.

Miksi ihmeessä kotihoidon vanhuksille ei jo anneta kolmatta koronarokotetta? Mitä tässä vielä viivytellään?

35 kotihoidon asiakasta on asetettu karanteeniin korona-altistuksen vuoksi Porissa. Suuri osa näistä on pahasti muistisairaita, jotka eivät minuuttia kauempaa muista olevansa karanteenissa ja lähtevät kauppaan tai muualle kulkemaan heti kun hoitaja on käynyt. Kuka siis valvoo, että muistisairas, yksin asuva vanhus noudattaa karanteenia.

Hieno mielipide rokottamattomista hoitajista ja muista ilman rokotetta työskentelevistä infektioylilääkäri Raija Uusitalo- Seppälältä. Tsemppiä raskaaseen työhösi, tunnet vastuusi.

Hienoa, jos Porissa pääsee joku lääkäriin jo kuudessa viikossa. 82-vuotiaan isäni kohdalla tuli juuri 10 viikkoa täyteen, eikä vielä ole aikaa saatu. Ja on käyty kiirehtimässä parikin kertaa. Tärkeä lääke on loppumassa eikä apteekin kautta enää saa uusittua sitä. Miten tämä voi olla tällaista?

On se kamalaa, kun cityvihreät neuvoo metsänomistajia miten metsiä hoidetaan ja maanviljelijöitä miten maata viljellään. Ovatkohan vihreät käyneet kummassakaan? Sama, kuin maallikko neuvoisi sydänkirurgia, miten sydänleikkaus tehdään. Olisi katastrofi.

Jos Ähtärissä ei pystytä pitämään pandoja, otetaan ne sinne uuteen tulevaan monitoimihalliin.

Palloiluhalliin vaan kaikki rahat ja sivukylien liikuntamahdollisuudet hoidetaan yhdistysten varoilla ja talkoilla sekä hankerahoituksella. Panostakaa näihinkin alueisiin edes parilla sadalla tuhennella ja hoitakaa perusliikuntapaikat kuntoon. Terveiset Ahlaisista, josta muuten lapset ja nuoret eivät pääse julkisilla palloileman.

Rakentakaa palloiluhalli matkakeskuksen viereen, niin menee sitten yksillä poruilla.

Lauri Turtolan kolumni Porilaisessa oli täyttä asiaa. Lukekaa ja ajatelkaa!

Kaupunginsairaalan osasto T6:n henkilökunnalle ja lääkärille lämmin kiitos erinomaisesta hoidosta ja empatiasta. Hannele

Kiitos Kokemäen terveysaseman koko henkilökunnalle hyvästä palvelusta. Erityisesti kiitokset Anitta K ja Minna L. Toivottavasti saamme pitää samat palvelut jatkossakin