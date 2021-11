Päättäjät missä vika? Meidän nuorista moni on muuttanut pois Porista. Kun heiltä on kysytty, että muutatteko joskus takaisin, tulee vastaus kuin yhdestä suusta, ei todellakaan!

Kaikki kohkaavat kuinka on kurjaa, kun rautatieasemalla ei ole kahviota linja-automatkustajille. Tämä on vähäpätöinen puute siihen nähden, että nyt liikennejärjestelyt on ohjattu niin, että kun tulet rautatieaseman päässä olevalta parkkialueelta pois jatkaaksesi keskustaan, joudut ajamaan aseman editse, eli tekemään u-kierroksen. Mitä järkeä tässä muka on? Näin vaarannetaan aseman ovista purkautuvien ihmisten turvallisuus. Kielletty ajosuunnan merkki pitää poistaa, jolloin parkkialueelta voi ajaa suoraan keskustaa kohden. Turvallisuus lisääntyy ja bensaa palaa vähemmän.

Kuinka paljon matkustajia päivän aikana kulkee matkakeskuksen lävitse. Siitä määrästä monellako on tarve juoda kaffeet. Yhtälön on moni laskenut. Yhtä moni on päättänyt olla perustamatta sinne kahvilaa tai pizzeriaa.

Päättäjät haloo. Jospa keskittyisitte ensin Porin katuihin laittamalla ne kuntoon. Ovat kuin perunapeltoja, kuoppia ritirintasin.

Monen koulun pihassa olisi korjattavaa, jotta urheilun harrastaminen pystyisi tapahtumaan myös siellä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole halua tai mahdollisuutta kuulua urheiluseuroihin ja sitä kautta päästä palloiluhallin käyttäjiksi. Maalaisjärki käyttöön tässäkin, kiitos.

Itä-Porin terveyskeskuksen labra auki vain tiistaina ja torstaina. Asiakaspalvelussa tauko kello 11–12 joka arkipäivä. Nämä asiat kuntoon ennen kuin leikitään pallohalleilla tai muilla suuruudenhulluuksilla.

Kuntapoliitikon velvollisuus on huolehtia, että tyttöjen ja poikien liikuntaa tuetaan tasapuolisesti. Miten mahtaa olla uuden palloiluhallin kanssa? Ei taida tasa-arvoasiat kiinnostaa liikunnan tukemisessa yhtään. Tämä valitettavasti näkyy tyttöjen ja naisten liikkumistottumuksissa myös.

Palloiluhallin kahden miljoonan vuosikulut tuplaavat sen rakennuskustannukset 12 vuodessa, eli kokonaiskustannus tuon jälkeen noin 50 miljoonaa euroa. Onneksi korot ovat vielä alhaalla, mutta ne kulut vielä päälle. Mitähän muuta sillä saisi porilaisten hyväksi? Vastaan itse, että monen moista tarpeellisempaa.

Miksi Pori.fi-sivuilta ei löydy linkkiä sähköiseen ajanvaraukseen koronarokotuksille? Yksi puhelinnumero ajanvaraukseen ei todellakaan riitä! Eikö se olisi kaikkien etu, että ajanvaraus olisi mahdollisimman helppoa?

Tavaroiden hukkumisesta: voisko joku keksiä laitteen, joka löytäisi puhelimen? Yksin asuvalla se olisi tarpeen, kun ei ole toista, joka soittaisi siihen. Sitten matkakeskuksesta: Samk ei ole auki aamulla aikaisin eikä ehkä iltaisinkaan loma-ajoista puhumattakaan, eli ei kovin hyvin palvele. Kyllä ne aikataulut näkee hyvin, ei kovin tarvi etsiä. VR:n asematila on erittäin kolkko paikka odotella pitkään esimerkiksi auton vaihtoa. Voisko joku taho myös puuttua linja-auto vuoroihin, sujuvuutta ja vaikka jotain tukea että pääsis vielä kulkemaan, nyt on ainakin viikonloput onnettomia. Eläkemuori

Muistaakseni 1960-luvulla tuli verolappu auton tuulilasiin. Sen piti olla väliaikainen.

Mistähän saataisiin jotain järkeä Rauman merimetsojuttuun? Ne osaavat lentää. Osoittakaa niille sopivampi pesimäpaikka. Harakatkin nauraa touhua jota asian tiimoilta on menossa.

Sosiaalihuolto ei todellakaan ole unohtunut hyvinvointialueen kehittämisessä (SK 17.11.). Sitä koskevia hankkeita on vaikka kuinka paljon, mutta terveyskeskusten toiminnan järjestämistä, esimerkiksi lääkäriinpääsyn ja tulevan hoitotakuun ei ollenkaan. Ei myöskään mitään tietoa miten nuo asiat organisoidaan yhdessä isossa hyvinvointialueessa.

Prisman pihassa räkää väistellyt (SK 18.11.): Jos ihminen nuhaisena saa ryityksi keuhkoputkistaan vihreän "liman", se pitää lähettää mahdollisen kauaksi itsestään, ei mihinkään hihan mutkaan, jos meinaa joskus parantua.