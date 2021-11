”Porissa on jo Karhuhalli ja urheilutalo eikä niistäkään ole pidetty huolta, annettu rapistua ilman korjauksia– Älkää enää rakentako uutta”

Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Voi herra mun vereni! Jos matkakeskuksen läheltä löydät tyhjän parkkiruudun (SK 16.11.), niin se on kolmen tunnin paikka. Muut paikat on täytetty samkilaisten autoilla. Samoin katujen reunustat.

Matkakeskus on aiheuttanut vakavan kriisin useille henkilöille. Suosittelen ammattiavun hakemista. Eikö todellakaan ole muita ongelmia kuin matkakeskus?

Läntinen (ps.) meuhkaa palloiluhallista (SK 16.11.) ja vertaa Tampereen rahoihin. Samalla voisi verrata Tampereen työpaikkoihin, väkimäärään, sijaintiin, teollisuuteen ym. Porista on hävinnyt työpaikkoja hurjat määrät ja väki vanhenee. Mutta lainaa otetaan ja mällätään. Voi pudottautukaa jo puusta ja eläkää todellisuudessa.

Palloiluhalliin lähes kymmenkertainen määrä rahaa lentoihin verrattuna. Veroäyriähän oli nostettava, Rauma taasen laskee.

Päättäjät, järki käteen palloiluhallista. Porissa on jo Karhuhalli ja urheilutalo, mikä on niiden kohtalo? Niistä ei ole pidetty mitään huolta, annettu rapistua ilman mitään peruskorjauksia. Älkää enää rakentako uutta, saa vain saman kohtalon kuin vanhat hallit. Järki käteen

Uskomatonta, että palloiluhalliin löytyy hetkessä rahat, mutta jo luvattua kokoelmakeskusta ei saada millään. Porin päättäjät ovat pelkkää puhetta, kun on kyseessä kulttuuri. Hävetkää.

Aamu TV:ssä Maikkarin puolella haastateltavan jalkapallomiehen joka toinen sana oli niinku niinku. Kyllästyttyäni katsomiseen käänsin TV1 puolelle, jossa haastateltavan taiteilijan joka toinen sana oli tavallaan tavallaan. Alkaa niinku vähitellen tavallaan ottamaan pattiin tämän tapaiset yhä yleisemmäksi käyvät haastattelut. Jonkinlainen etukäteiskontrolli pitäisi olla haastateltavien suhteen!

Ei pleikkarit, taskurahat, youtubet tai mummola korvaa vanhemmuutta ja sen merkitystä lapselle. Hyvä isä ja äiti on valmis karsimaan omista menoistaan ja harrastuksistaan ollakseen läsnä lapsensa kanssa. Onko menosi sen arvoisia, että sinulta jää kokematta lapsesi lapsuus joka siellä kotona odottaa sankariaan kotiin?

Koska Teljäntori avattiin 50 vuotta sitten, niin eikös sloganin kuuluisi olla "porilainen kivijalka vuodesta 1971" eikä vuodesta 1972?

Eikö Ähtärin pandoille, Lumille ja Pyrylle, voisi järjestää keräyskonsertin? Olisi ikävää palauttaa ne takaisin Kiinaan.

Ministeri Antti Kurvinen (kesk.) on ottanut oikean linjan siihen, että opiskelua korkeakouluissa voidaan harjoittaa koko maassa laajemmin, ettei vain muutamassa isossa kaupungissa. Tästä ovat EK, vihreät ja kokoomus nostaneet kovan vastarinnan. Mutta miksi? Tarvitseehan koko maa tekijöitä ja toimijoita. Ja lienee kuitenkin niin, ja saakin olla, että huippujen huiput menevät isoihin yliopistoihin tai ulkomaille opiskelemaan. Mutta jotta koko maa säilyy elinvoimaisena niin Kurvisen linja on täysin oikea. Opiskeltava on voitava oman maakunnan alueella. Matti Tuominen (kesk)

Kiitos! Kaaduin pyörällä Ulvilan Vanhassakylässä perjantai-iltana ja haluan kiittää nuorta naista ja miestä, jotka auttoivat minut kotiin! Hienoa, kun löytyy ihmisiä, jotka auttavat kanssakulkijoita!

Rampilta tulevalla on kolmio. Jos et osaa tulla oikeaan väliin oikealla nopeudella ilman, että joudun suoraan ajavana jarruttamaan takiasi, niin ihan turha näyttää keskisormea ja vilautella valoja.