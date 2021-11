”Naiset, kaikenikäiset, myös me yli 70-vuotiaat: Nauttikaa omasta itsestänne, olette kauniita aina!”

Väärät henkilöt päättävät uudesta ajokorttilaista. Jos päättävällä henkilöllä on kotonaan tai lähipiirissä monkuva ja painostava teini, se ei saisi vaikuttaa päätökseen. Tilastot on karua luettavaa. Niitä lukiessa ymmärtää, että 18-vuotias on vielä lapsen kengissä ja vaarana liikenteessä itselleen ja muille. Ajokortin ikärajaa pitää nostaa eikä laskea.

Kiitos Hilkka Haapaniemelle petokirjoituksesta (SK 15.10.) Mielipide-palstalla. Samaa mieltä olen kanssasi, miehet ja miehen oikeudet takaisin.

Valtuutettu, jos kannatat palloiluhallisuunnitelmaa, et koskaan saa ääntäni! Veronmaksaja

Turha hätäillä palloiluhallin suurista kustannuksista. Kun tehdään velkarahalla kuten Karhuhalli, niin ei ole keneltäkään tai muista tarpeista pois.

En kirjoita tätä nimelläni koska olen ulvilalainen. Mutta kun katsoo noita valtaisia kymmenien miljoonien satsauksia Porissa joukkueurheiluun niin todellakin voi kysyä, että mitä annetaan yksilöurheilulle. Esimerkiksi hiihdolle ja yleisurheilulle. Kun pururadoille ei saada enää edes purua kuntoliikkujille. Joukkuelajien porukka on menettänyt suhteellisuustajunsa.

Kyllä Porilla rahaa on, silti vanhukset ja muut heikot jätetään hunningolle. Turha palloiluhalli on tärkeämpi tälle valtuustolle kuin porilaiset ihmiset.

Nyt jotain rajaa lahjakkuuskeskusteluun (tekstari 14.11.2021). Minä aloitin työurani rimapoikana, ja siinä hommassa ei mitkään miljonäärinplantut ja monopolipelien pelaajat olisi pärjänneet!

Mario Heinilän kirjoituksen sanoman kanssa on helppo olla samaa mieltä. On erikoista kun itseään edistyksellisenä ja vapaamielisenä itseään pitävät ihmiset niin vihamielisen kriittisesti suhtautuvat uskontoon. Miksi? Ei uskonto ole keltään pois. Sanoipa aikoinaan suuri valistusfilosofikin, että jos jumalaa ei olisi, niin hänet pitäisi keksiä.

On hirveän naiivia puhua marginaalisten autotyyppien (sähkö, kaasu, jne.) käyttöenergian hinnoista. Jos ja kun näistä autoista tulisi valtavirtaa, valtiovalta pitää huolen, että jokainen "säästetty" euro tullaan perimään valtion kirstuun jonkin veron tai käyttömaksun muodossa. Nyt pioneerivaiheessa niillä ajaminen on edullista, mutta ilo on ohimenevää.

Naiset, kaikenikäiset, myös me yli 70-vuotiaat. Hoitakaa itseänne kaikin tavoin. Nauttikaa omasta itsestänne, olette kauniita aina. Vähän punaa ja hymyä huuliin. Asenne ratkaisee. Tyylikkyys on sitä, että vähemmän on enemmän. Naisellisuus ei ole iästä kiinni.

Kävellessäni yksin hiljaista tietä ilmestyy yhtäaikaisesti autot molemmista suunnista ja kohtaavat juuri minun kohdallani. Ajaudun ojaan. Kui?

Mitä ihmeen mäkeä joutuu laukkuja kantamaan jos lähtee uudesta matkakeskuksesta? Siinä Samkin takana on tyhjiä parkkipaikkoja vaikka miten paljon. Sama kun rutistaan ettei edes kahvia saa mistään, siinä 50m päässä on Samk jossa arkisin kahdesta paikkaa saa kahvia ja toisesta jopa oikeaa ruokaa eikä mitään mikrossa lämmitettyjä lihapullia kuten vanhalla linja-autoasemalla. Pääsee myös vessaan ja voi odottaa lämpimässä klo 8 alkaen. Ihan vaan kysyn, miten vanhalla asemalla teitä palveltiin viikonloppuisin? Ei päässyt sisälle, ei vessaan, siinä ulkona nökötit ilman suojaa vesisateessa.

Matkakeskukselle edullinen ratkaisu taukotilaksi: Armeijan teltta, kamiinalämmitys, kahvio ja bajamaja reunaan.

Lakatkaa ny jo vouhkaamast siitä matkakeskuksesta. Se o iha hyvä noin! Jos siel olis se kahvila, ni todennäköisesti nää eniten möykänneet ei edes ostais sitä kahvii.

Arvon erikoislääkärit yksityisellä lääkäriasemalla: on potilaan, ihmisen, aliarvioimista aloittaa vastaanotto aina myöhässä.