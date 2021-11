"Pori tarvitsee maltillisemman ratkaisun palloiluhallille sekä suuren katetun tekojään – Jälkimmäinen säilyttää ilmastonmuutoksen edessä tavallisille ihmisille mahdollisuuden luistella”

Palloiluhallin kustannus on paisunut aivan liikaa. Poliittisessa päätöksenteossa on ymmärrettävä, että liikuntapaikkojen osalta tarvitsemme maltillisemman ratkaisun palloiluhallille sekä ehdottomasti suuren katetun tekojään. Jälkimmäinen tuo lisää euroja Poriin, mutta ensisijaisesti säilyttää ilmastonmuutoksen edessä tavallisille ihmisille mahdollisuuden luistella. Samalla koululaiset, päiväkotilapset, taito- ja muodostelmaluistelijat, jääkiekkoilijat, jääpalloilijat, pikaluistelijat ja kaikki me luistelijat saamme jotain oikeasti uutta mahdollisuutta ylläpitää harrastuksiamme. 7 200 neliötä jäätä ylläpitokustannusten pienentyessä. Olkaa järkeviä. Teemme molemmat nämä urheilupaikat alle palloiluhallin nykybudjetin, jos niin haluamme.

Onko Porilla varaa rakentaa 27,5 miljoonalla Ismo Läntiselle omaa taivasta?

Palloiluhallin investointikustannusten supistaminen on vaikeaa, kun vähän jokaisen valtuutetun lähipiirissä ja kannattajakunnassa on palloilun harrastajia. Pitäydytään nyt kuitenkin harrastustasolla ja unohdetaan kansainvälinen mittakaava täällä pussinperällä, olemattomien liikenneyhteyksien päässä. Jazzit riittävät rahareikänä tämän kokoiselle kaupungille, jonka elinkeinoelämä on jo melkein kokonaan kuopattu.

Sinä vanhempi, joka viet lapsesi iltaisin Karhuhalliin tai harkkahalliin harjoittelemaan. Katso itseäsi peiliin ja mieti omaa ajotapaasi ja sitä, että onko sinun lapsesi henki kalliimpi kuin minun lapseni henki? Jotain tarvitsee tehdä ennen kuin käy tosi huonosti.

Jos Kokemäen kirkkoneuvosto ei eroa, niin ne uskovaiset eroamme kirkosta, joka elää noin riitaisena. Siellä on suurista rahoista kyse.

Naiset haluavat keskustelevan kumppanin. Kuitenkin naisten keskustelukutsu tarkoittaa yleensä sitä, että ”tule olemaan samaa mieltä minun kanssani”. Mikäli kerrot jotain omalta kannaltasi, niin tuskin maltetaan edes kuunnella loppuun saakka, vaan mielipide tulee jo särmikkäästi parin ensimmäisen sanan jälkeen. Jos vielä yrität tuoda omaa mielipidettäsi julki, niin olet milloin mitäkin.

Onko Porin puistotoimella polttoaineylijäämiä, kun täytyy puhalluttaa syksyn lehtiä Keskuspuistossa edestakaisin, tuntikaupalla. Epämääräisistä läjistä ne nyt sitten iloisesti leviävät takaisin tuulen mukana. Lehtiharavat ja keräyslavat käyttöön, kiitos.

Jahas, että fossiilisista pitäisi luopua mahdollisimman nopeasti. Glasgow'n kokouksen loppulauselmaluonnos lienee sarkastista huumoria. Paperi on vuosisadan floppi. Sillä voi välittömästi pyyhkiä vaikka hypotakamuksen.

Ihmetystä herättää, mitä perusteita hoitohenkilökunnalla on esittää työntekijöille huomattavia palkankorotuksia, jos osa henkilökunnasta ei suojaa maksuttomilla koronarokotuksilla itseään ja sitä kautta hoidettavia potilaitaan.

Suomessa porataan, kun ei ole työntekijöitä. Tarkoittavat, ettei ole 18–50-vuotiaita tekijöitä. Olen itse laittanut hakemuksia näihin vuokravälitysfirmoihin, mutta en ole saanut vastausta. Takana rakennusalan hommia 30 vuotta. Kela ja sossu kutsuu. Ei muuta kuin elämään veronmaksajien piikkiin. Olen 56-vuotias urheileva vanhus.

Heikki Haaslahti: Miljoonan ansaitsevalle jää verojen jälkeen 700 000 euroa ja 30 000 ansaitsevalle 21 000 euroa. Kummalla on paremmin varaa maksaa veroja?

Timo Ruoko

Eikö rahtari vastaa enää nykyään kuormastaan? Täällä Porin Saaristotiellä tienvarsilla pellin kappaleita, eri suuruisia, toiset melko painaviakin. Pitääkö tulla henkilövahinkoja ennen kuin joku taho herää ?

Wahlmanismista (11.11. ja 12.11.) vielä kommentti. Wahlman kirjoitti, että äänestäjät ovat aina oikeassa. Niin ovatkin, mutta sitten joku keksii tehdä sopimuksia niin, että aina on sama puolue vallankahvassa. Ja pikku apuripuolueet saavat jonkun pienen ylimääräisen. Se siitä äänestäjien oikeassa olosta.

Hautakivistä: pienet murheet ihmisillä. Minusta on rikkaus, kun käy eri kaupunkien ja maiden hautausmailla, että on ristejä, isoja paaseja ja muuta. Suvaitsevaisuutta pitää olla ja antaa kaikkien kukkien kukkia.

Boomeri Pentti Välimaa, ota vähän coolimmin. Löydät aina moitittavaa muista puolueista. Omasta toveripuolueestasi löytyy myös kritisoimista.