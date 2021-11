"Porissa on näköjään yksi paikka, minne kaikki haluaisivat kahville, jopa sunnuntaiaamuisin – Luulisi juna-asemalle jo jonkun yrittäjän laittavan pannun kuumaksi tällä kysynnällä”

Kyllä Porin kokoisessa kaupungissa bussiasema pitää olla. Ja täällähän on, melkein keskellä kaupunkia. Hieno remontoitu asema. Kyllä nytkin voivat bussit ajaa niin sanotun matkakeskuksen kautta. On merkityt paikat, mistä näkee, minne mikäkin auto lähtee. Ja kyllä jokainen viitsii ajaa sinne metsään autonsa, mutta on toinen asia raahata sitä mäkeä ylös painavia laukkuja. Ja miten sitten talvella? Kävin tutustumassa siihen ilman laukkuja. Olisi matka katkennut jo puolessa välissä mäkeä. Meitä kun on myös huonojalkaisia matkustavaisia.

Matkakeskus on Suomen jokaisessa paikassa paitsi Porissa. Toivon Lauri Turtolalta ideoita sekä toteutusta. Varmasti onnistuu häneltä. Kahvila/pizzapaikka, mikä on auki joka päivä. Nimi ja palvelun laatu ratkaisevat. Vaikkapa Matkis. Tällaista kaivataan.

Porissa on näköjään yksi paikka, minne kaikki haluaisivat kahville, eli matkakeskus. Jopa sunnuntaiaamuisin. Luulisi juna-asemalle jo jonkun yrittäjän laittavan pannun kuumaksi tällä kysynnällä.

Odottelin taannoin Oulun linja-autoasemmalla bussia. Aseman ovet olivat kiinni. Ei kahvia, ei pullaa. Selvisin hengissä Poriin.

Voisiko joku rehellinen ja puolueeton selittää selkokielellä rahvaalle, miksi iloitaan aina niin kovasti, jos joku firma on myyty ulkomaille tai osia maamme alueista? Se on selvä, että se ilahduttaa yksittäistä myyjää, mutta onko siitä mitään iloa Suomen valtiolle? Tavalliselle kansalaiselle jokaisen firman ja maapalan myynti tuntuu katastrofilta, että menetämme jotain itsestämme. Valtio myy firmoja pois, menetämme työpaikkojen ja tuloverojen lisäksi aina osan itsenäisyyttämme. Jotain kummallista tässä yhdistelmässä on, koska ostajia riittää. Ehkä muut valtiot ovatkin kiinnostuneita koko Suomen hallitsemisesta? Pala palalta. Kansalle on velvollisuus kertoa muutakin kuin myyntitapahtuma.

LIIKENNEMERKIUUDISTUKSESTA: mielensä pahoittaneet (ps.) olivat itse mukana Sipilän hallituksessa, joka hyväksyi ja pani alulle tämän uudistuksen.

Voisiko joku viisaampi kertoa, mikä on se legitiiminen oikeus, jolla Porin sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö käyttää valtaa, ja mikä on sen tarkoitus ja päämäärä.

Marin sanoi, että itäraja pitää. Siinä ei paljon paina Marinin uhittelu, jos sieltä idästä tulee väkeä Suomeen, niin sieltä tulee.

Yle maksattaa veronmaksajilla isot kulut jokavuotisena nenäpäivänä. Maksaja kuuluisi olla kehitysapurahasto. Sekin tili tulee veroista, kuten monet muut tuet.

Voisin valmentaa Liigan hännänhuippua puoleen hintaan. Yli 140 000 euroa oli nykyisen koutsin vuoden 2020 palkka. Annan takuun, ettei sarjasijoitus heikentyisi nykyisestä.

Miten on mahdollista että Porin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja (YH-asunnot) tienaa noin 35 000 euroa enemmän kuin Porin kaupunginjohtaja? En kirjoita tätä siksi että haluaisin kaupunginjohtajan palkkaan korotusta – se vaikuttaa olevan ihan kohdallaan vastuisiin nähden.

Porilaismiljonäärin ulostulo ja kotipaikkansa julkinen mollaaminen (SK 11.11.). Tietysti voi olla saavutuksesta ylpeä, vaikka se juontaakin kultalusikka suussa syntymisestä. Mutta tapa tuoda itsensä ilmi ei kyllä täytä vastuullisen tuntomerkkejä. Veropakoilu ja äänestäjien mollaaminen tyhmäksi ei liene suurmiesmaalauksen arvoinen suoritus, lahjat viittaavat pikemmin rimapojan ammattiin ja sielläkin määräaikaiseksi.

Koronan alussa saimme käydä tervehtimässä vanhuksiamme ikkunan takaa hoivakodin pihamaalla. Nyt rokottamaton henkilökuntaan kuuluva voi liikuskella vanhustemme parissa vailla huolta huomisesta.

Muistutus, että inflaation vuoksi alle 2,5 prosentin palkankorotus ei ole palkankorotus, vaan palkanleikkaus.