"Toivomus Kuukkari-tapahtuman järjestäjille: rekonstruoikaa maakuoppa-asunto nykyihmisten katsottavaksi”

Toivomus Kuukkari-tapahtuman järjestäjille. Kuukkarin historiaan kuuluu kuoppakaupunkivaihe vuoden 1852 Porin palon jälkeen. Nämä asumukset olivat ainutlaatuisia maailmanlaajuisestikin. Olisi jo aika rekonstruoida tällaisia nykyihmisten katsottavaksi. Netistä kyllä löytyy tietoa.

On se hyvä, että eduskunnan kyselytunnin aikana tulee toiselta kanavalta Huutokauppakeisari, niin näkee televisiosta jotain järkevääkin.

Jälleen vakava tasoristeysturma. Ei arvovalta ja hierarkia saa estää tervettä kehitystä: olisi jo aika kokeilla voimakasta varoitusvilkkua. Sen näkisi paremmin kuin harmaan ja lähes suojavärisen junan.

Onko totta, ettei Porissa ole ainuttakaan kuntosalia, jossa olisi lapsiparkki? Sellaiselle todellakin olisi tarvetta. Ottakaa nyt joku tästä koppi, kiitos.

Mopopojista ja poliiseista Paluksella: On kyllä ihmeellistä, jos isien mielipide on se, ettei poliiseja saisi näkyä. Onko jotain salattavaa, jos ei poikien mopot ja ajot ole poliisien silmille sopivaa? Silloin sopii katsoa peiliin ja toivoa, että joku muu kasvattaa pojista kunnon kansalaisia. Kyllä poliisi meillä Suomessa on se turva ja oikeus vielä, joten on kiva, jos käyvät maaseudullakin. Kiitos poliisit, tervetuloa useamminkin.

Toivottavasti ihmisillä on muistissa seuraavissa vaaleissa Petri Hurun lausunto, että hoitohenkilökunnan ei ole pakko ottaa koronarokotetta. No, niinhän juuri se koko hänen puolueensa on mielipiteensä muodostanut. Omaiset eivät mene palvelutaloihin sairaina ja rokottamattomina. Miksi koko ajan läsnä olevilla hoitajilla olisi tällainen vapaus?

Olipa oiva tiivistys parisuhteesta (SK 10.11.): äiti saa lapsia ja isällä on tarpeita. Mikähän tässä on meille ämmille niin kovin vaikea ymmärtää?

Sinä, isä: lapsia saadessasi, älä heittäydy huomionhakuiseksi lapseksi kuormittaen entisestään aviovaimosi, lastesi äidin, taakkaa. Lasten tarpeet menevät edelle. Se kestää pääosin kuitenkin vain muutamia vuosia, joten kestä se kuin mies. Hyvää päivää kaikille.

Mitenköhän kauan luvialaiset hyväksyvät kalanviljelyn meressä. Viime kesä oli paha. Voi vain arvata, miltä ensi kesä näyttää talvisäilytyskauden jälkeen. Esimerkiksi Finnforel Varkaudessa kasvattaa kalat saasteettomasti kiertovesialtaissa ja määrä on isompi kuin Luvialla kasvatetaan.

Yyterin luontopolku 11. marraskuuta: kasvomaskeja, eväspapereita ynnä muuta heitelty. Mitä päässä liikkuu? Jos tätä roskaajilta kysyisi, todennäköinen vastaus olisi: Kanada!

Miljoonatuloilla voi ollakin vero 30 prosentin tuntumassa. Minulla ei ole miljoonatuloja, mutta joka tilistä on otettu päältä 42 prosenttia. Minusta se on hieman liikaa. Älkää aina vedotko osinkotuloihin, vaan huomioikaa ihmiset, jotka saavat vain palkkatuloja ja maksavat isoja veroja. Voi aikoja ja tapoja, kun (verottajalle) mikään ei riitä.

Vielä pitää muistuttaa veronmaksusta. Prosenteilla ei kustanneta mitään. 30 prosenttia miljoonasta on 300 000 euroa ja 30 prosenttia vaikkapa 30 000:sta on 9 000. Toisin sanoen miljonääri maksaa 33,33-kertaisen määrän euroja veroina verrattuna 30000 ansaitsevaan. Kuinka moninkertainen veroeurojen määrä olisi riittävä?

Voi surkeutta. Yhteisöverotus osoitti, miten olemattomat ovat teollisuuden Porille tuomat verotulot. Olisiko norsunluutornista syytä jalkautua etsimään yrityksiä Poriin? Kun sitä varten maksetaan lentovuoroistakin.

Mielenkiintoista nähdä tulevan joulun aikaan, näkyykö missään pienintäkään vihjettä joulun varsinaisesta sanomasta. Eli näkyyköhän missään seimen-tarinaa tai tietäjiä. Tokkopa.

Arvoisa Porin matkakeskusvastaava, tekisitkö odotuslaitureille kyltit: Odotustilat ja wc rautatieasemalla ma–la klo 5–21 ja su klo 6.50–21. Kahvila ja kauppa Samkissa. Säästäisimme SK:n tekstaripalstalla näin tilaa muihin aiheisiin.

Upean uimahallimme ulkovaloista edelleen puolet pimeinä. Miksi?