”Monet haikailevat Porin vanhan aseman perään – Minä haikailen sen edestä menevän tien avaamisen perään”

Kirjoittaja haikailee, että entisen matkakeskuksen edestä menevä tie avattaisiin muullekin kuin bussiliikenteelle nyt, kun bussiliikenne rakennuksen edessä ei ole enää yhtä vilkasta.

Keskustelua linja-autoasemasta riittää. Monet haikailevat vanhan aseman perään, mutta minä haikailen vanhan aseman edestä menevän tien perään. Se suojattiin normaalilta liikenteeltä, koska bussit tarvitsivat tilaa ja rauhaa kulkea. Nyt kun bussit eivät enää siinä määrin liiku vanhan aseman seudulla, niin voitaisiinko tämä tie taas avata muulle liikenteelle? Eikä maksa paljon, muutama liikennemerkki vaan pitää poistaa. Helpottaisi liikennemäärää Itsenäisyydenkadun ja Vähälinnankadun risteyksestä.

Hannu Niittymäki. Olen kanssasi samaa mieltä (SK 10.11.): Porin vanha linja-autoasema takaisin käyttöön. Matkakeskus on susi.

Miksi aina mainostetaan Samkin kahvilaa ja vihjataan ihmisten tyhmyyteen, kun eivät käytä sen palveluja? Kyseistä kahvilaa hoitaa ”aamu-uninen kahvinkeittäjä": siellä ei kahvi tuoksu kello 6 aamulla, ja ovet ovat visusti lukossa sunnuntaisin, sillä opiskelijathan kääntävät kylkeä vielä iltapäivällä.

Firman liikevaihto 85 miljoonaa euroa. Tulos tappiolla. Myyntihinta 7 miljardia euroa. 90 kertaa isompi kuin liikevaihto. Järjetöntä. Mutta maksuvälineenä ostajafirman osakkeet. Ei käteinen. Miten käy ostajafirman osakkeen arvon, jolla maksu suoritetaan? Mikä on substanssi?

Tuloverotuksen tiedot vuodelta 2020 on julkaistu. Verotustiedoista käy ilmi, että erittäin monella verovelvollisella on ainoastaan pääomatuloja, eikä lainkaan, tai hyvin vähän, työtuloja. Tämmöisestä tulee mieleen, että verotusta tulee muuttaa niin, että pääomatuloverosta ohjataan tietty osuus myös kunnille.

Ansiotuloista verotus on paljon tienaavilla reilusti yli 40 prosenttia. Pääomatuloista vero on 30–32 prosenttia. Kyllä paljon maksavat.

Ovatkohan nämä mielensäpahoittajat nykyään iloisia, kun saivat läpi sukupuolineutraalit liikennemerkit, johon uppoaa miljoonia euroja. Olisi ehkä ollut oikeasti tärkeitäkin kohteita, esimerkiksi hoiva-alan eri osa-alueet.

Eurajoella kävijä. Minusta on hienoa ja kaunista, kun hautausmailla on erikokoisia, kauniita muistomerkkejä. Haluan näin olevan myös jatkossa.

Eurajoella joku vaati kirjoituksessaan määräyksiä hautakiviin, kun on niin erilaisia kiviä. Annettaisiinko erilaisuuden kukkia, edes hautausmaalla.

Olisi todella tylsää, jos kaikki hautakivet olisivat samanlaisia.

Tilanne Puolan ja Liettuan rajalla osoittaa jälleen kerran EU:n heikkouden. Valko-Venäjä pitää EU:ta pilkkanaan, eikä siitä yhdistyksestä ole mihinkään. Päivällisiä kyllä syödään ja irvistellään kameroille. Siihen se sitten jääkin. Siksi Nato on ainoa, johon Suomen pitäisi kuulua. EU ei turvaa anna. Ikinä.

SDP:n keinot talouskasvuun: otetaan tolkuttomasti velkaa ja jaetaan se vastikkeettomasti sukulaisille ja tuttaville. Vihreiden keinot päästöjen vähentämiseen: kaadetaan metsät ja laitetaan tilalle tuulivoimaloita.

Onko Pori Energian mielestä roskaaminen luonnon kunnioittamista ja vaalimista? Maakaapelointiporukalle voisi ainakin hommata roskapussit kaivureihin ja autoihin, ettei tarvitsisi heittää roskia luontoon.

Miksi valvontaviranomaiset aina ilmoittavat kaksi viikkoa aikaisemmin, että nyt tullaan tarkastuskäynnille? Silloin tiedetään laittaa paikat kuntoon, henkilökuntaa riittävästi sekä viedä huonot potilaat muihin laitoksiin. Tämä koskee niin yksityisiä kuin kunnallisia hoivapalveluita. Sama tilanne on työmailla, sielläkin siivotaan ja laitetaan kaikki tip-top, kun iso pomo tulee pääkonttorilta. Ja tästä on henkilökohtainen kokemus, mutta ei vielä onneksi vanhushuollosta.

Väitetään, että nykyajan nuoret eivät tiedä, mistä ruoka tulee. Miksi sitten maataloustuottajat estivät Kurikassa koululaisten pääsyn näyttelyyn, jossa olisi näytetty, mistä ruoka tulee? Onko ruokatuotanto salaisuus, jonka elinoloja ei saisi paljastaa?

Onko tosiaankin Ruotsin talouskasvu maahanmuuton ansiota? Suurin tekijä on se, että Ruotsilla on oma valuutta, eikä se osallistunut muun muassa Kreikan velkojen maksuun. Katumellakointi on siellä paljon yleisempää kuin Suomessa.