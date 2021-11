"Etätyö on verrattavissa hätäratkaisuksi keksittyyn pekkasvapaisiin, mikä jäi pysyväksi rasitteeksi – Molemmat on nopeasti lopetettava”

Etätyöstä on tullut rasite, jota moni käyttää ovelasti hyväkseen. Se on verrattavissa hätäratkaisuksi keksittyyn pekkasvapaisiin, mikä jäi pysyväksi rasitteeksi ja synnytti suuren osapäiväporukan. Molemmat on nopeasti lopetettava.

Miksi positiiviset talousuutiset kiertävät Poria? Valtion tuella akkumateriaalitehtaita satamakaupunkeihin Kotkaan, Haminaan, Vaasaan. Akkutehdas Kokemäelle. Veroäyriin ehdotetaan 0,50 laskua Raumalla. Mielellään kuulisi samanlaisia uutisia Porista. Mitä kaupungin johto on tekemässä asian eteen?

Keittiömies: yleensä jarrutusjäljet löytyy (boksereista). Käytätkö tosiaan wc-harjaa? Eikö konepesu olisi parempi vaihtoehto?

Onko Porin kaupunginhallituksessa joku, jonka aloitteesta Satakunnan Lennosto heivattiin Pirkkalaan? Sana on vapaa. Myös totuuskomissio voidaan perustaa.

Sinä, äiti: Lapsia saadessasi, älä unohda aviomiestäsi, lapsiesi isää. Lapset eivät ole koko elämäsi, huomioi myös miehesi tarpeet. Hyvää isänpäivää kaikille isille.

Kiitos kaupungin puistotoimelle, että olette kaataneet tänäkin vuonna Hopeatien koivuja.

Tampereen uuden areenan nimikumppaniksi sopisi karaokebaari Pataässä. Perusteluna, että Pataässässä lauletaan, mölytään ja juodaan olutta – aivan kuten monitoimiareenassa, missä on konsertteja, äänekästä kiekkoilua ja tauoilla nautitaan olutta. Lyhenteenä voisi olla Pata-areena yhdessä kyseisen ravintolan pata-logon kanssa. Olisi porilaisille kuin toinen kotihalli.

Myös Ahlaisissa metsästäjien kaasujalka on aika raskas. Välillä ei kunnolla ehdi pysäyttää autoa, kun jo ammutaan. Liekö sallittua?

Keski-Porin kirkon urut ovat maailman huippuluokkaa. Ansio kuuluu Porin huippu-urkurille Juhani Romppaselle, joka piti sitkeästi puolta niiden hankinnasta 1990-luvulla.

Osmo Kauppinen

Kummallista poukkoilua Tanskan koronahoidossa: pienenkin laskun ilmaannuttua puretaan heti rajoitukset, jolloin otetaan taas uusi virushyökkäys.

Ylen A-studio (3.11.): Puhutaan ruoan verotuksesta ja näytetään limsoja, sipsejä ja karkkeja. Ei kai ne mitään ruokaa edes ole.

Jukka Tuori (SK 9.11.) on selvästi laskutikkusukupolvea, jolle kymmenyspilkun valvonta on säilynyt digitalisaation häirinnästä huolimatta.

Kiitos Jukka Tuori hyvästä ja ajankohtaisesta kirjoituksesta. Esimerkiksi puhdistuslaitteista ei hallitus puhu ollenkaan, vaikka se olisi lyhin tie puhtaaseen luontoon, kun valmius on jo. Nyt on ongelma saada tämä hallituksen hoidettavaksi, jonkun pitäisi jakaa Satakunnan Kansa hallitukselle ja vaatia, että tämä kirjoitus otetaan opiksi ja toteutetaan, eikä kaikkea tehdä vaikeimman kautta.

Jukka Tuori, ilmastoviestin pirullisuus (SK 9.11.): Suomen hiilipäästöt 0,14 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, Suomen asukasluku 0,06 prosenttia maailman väestöstä. Sitä ei kerrottu kirjoituksessa, koska se on liian pieni luku uutisoitavaksi.

Loistava mielipidekirjoitus maakuntaneuvos Jukka Tuorilta (SK 9.11.). Kerrankin selkeästi ja kansantajuisesti esitetty asiat. Suomen hallituksen ajaman yltiöoptimistinen ilmastopolitiikka näivettää hyvinvointiyhteiskuntamme ja pian olemme samassa jamassa Itä-Euroopan köyhien maiden kanssa. Tätä varsinkin vihreät tuntuvat haluavan.

Puilla lämmittävä

Onneksi elämme vapaassa maassa ja voimme itse valita hautakivemme.

Tällä palstalla kysyttiin, onko 25,9 prosentin korotus polttoöljyyn kohtuullista. Carunan hinnankorotus sähköliittymän kolmivaiheistamiseen 160 prosenttia.

Sille, joka oli sitä mieltä, että erityisesti Satakunnassa pelotellaan maahanmuuton romahduttavan talouden: Olisikohan Ruotsilla enemmän teollisuutta, vientiä sekä suurempi nettovarallisuus kuin Suomella? Vuoden 1977 jälkeen pelkästään Porista on lähtenyt 15 000 työpaikkaa teollisuudesta. Mistä töitä?