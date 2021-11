Ketä kansan valitsemaa päättäjää huolestuttaa isoa kansanosaa koskeva digitalisaation tuoma ahdistus? Päivittäin meitä varoitellaan jos jonkinlaisesta uhasta, ellemme tee sitä tai tätä laitteellemme. Ohjeistus on pääsääntöisesti englannin kieltä. Vastuutonta meininkiä.

Suomessa ja erityisesti Satakunnassa eräät tahot pelottelevat maahanmuuton romahduttavan talouden. Ruotsissa talous on porskuttanut jo pitkään hyvin, vaikka maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvanut jo yli neljännekseen. Kumpaa pitäisi uskoa, pelottelua vai faktaa?

Minkähän kunnan päättäjät paljastavat seuraavaksi älykkyysosamääränsä? Vuonna 1974 Kemin kaupunginhallitus päätti lopettaa Aku Ankan tilauksen, koska Akulla ei ole housuja. Tänä vuonna Helsinki päätti lopettaa liharuoan tarjoilun tilaisuuksissaan, koska lihan syönti saastuttaa maailmaa.

Vastaus Yki Räikkälän kirjoitukseen koulun uskonnon opetuksesta. Uskon, että Suomen maasta löytyy paljon niitä vanhempia ja isovanhempia, jotka haluavat, että koulussa kerrotaan lapsille Jumalasta, johon Suomen kansa turvautui sodan hetkellä. Olemme vielä kristitty kansa ja lapsillamme on oikeus kuulla esi-isiemme uskon perusteista ja Jumalasta, johon edelleen voi hädän hetkellä turvautua.

Tällä menolla Satakunnan vaalipiirin kansanedustajien määrä kutistuu vähiin, kun Tampere tarvitsee tukialueekseen, pitäjä kerrallaan, ainakin puolet vanhasta Satakunnasta. Lisäksi se on jo juoninut Porista vähiin valtion työpaikat, joita ei vielä koskaan ole täällä paljon ollutkaan. Turun pohjoinen vaalipiiri oli kiertoilmaisu "pelottavalle" edesmenneelle Satakunnan läänille, joka oli olemassa jo 1600-luvulla.

Ei voi olla totta, Sarpin bouche-leivoksen tekeminen on lopetettu. Lapsuudesta asti on kuulunut herkutteluhetkiini. Pitäkää bouche-päivä joskus, pliis.

Sähkön hinnan suhteettoman suuriin hinnan korotuksiin voi osittain vaikuttaa pitkillä sopimuksilla. Mutta entäs lämmityskuluihin? Polttoöljy kesälaatua maksoi vuosi sitten 2 000 litran erän tilauksessa 0,942 euroa/litra, nyt lokakuussa saman erän litrahinta oli 1,186 euroa eli korotus 25,9 prosenttia. Kohtuullistako?

Minulta lensi lasia kuormasta Länsitiellä. Kiitos sinulle, joka pysähdyit auttamaan siivoamisessa. Sinulla oli vilkkuvalo katolla ja autossa harja, lapio ja roskapussi. Voiko enempää toivoa? Olet hieno esimerkki meille kaikille.

Kerrotteko vanhemmat ensi vuonna lapsillenne, että Halloween on lokakuun viimeisenä päivänä. Pyhäinpäivänä taas muistellaan edesmenneitä rakkaita, joten oven taakse ilmestyvät karkki-vai-keppostelijat oikeana päivänä, kiitos.

Turhaa haaveilla turisteista kuljeksimassa Kuukkarin kaduilla niin kauan kuin kadut ovat päällystämättömiä. Ei kukaan halua kävellä tai pyöräillä kurassa tai pölyssä ja irtosorassa, jos ei ole pakko.

Ennen palloiluhallin suunnittelua, tutkikaa kuinka moni porilainen on sitä vuosittain harrastanut. Jos yhdenvertaisuuden periaatteella sijoitetaan eri liikuntalajien harrastajille ja kirjallisuuden, musiikin sekä muiden taiteen lajien harrastamiseen kymmeniä miljoonia, ei tärkeimpänä riittäisi miljoonia koulujen ja monitoimitalojen rakentamiseen. Kauhajoen hallin hintakin on suuri meno, kun Porissa on laajasti erilaisia harrastajia. Yksittäinen harrastus ei voi olla erityisasemassa.

Työllistymisvinkki työttömille tohtoreille. Muutama täydentävä kurssi ja olette valmiita, työhaluisia apuhoitajia akuuttiin työvoimapulaan vuorotyölisineen ynnä muine etuineen.

Kävin pyhäinpäivänä Eurajoen hautausmaalla läheiseni haudalla. Hautakiviä katsellessani ihmettelin, eikö vaadita mitään yhtäläisyyttä. On luonnonkiviä, pieniä kivilaattoja, rautaristejä, erikokoisia hautakiviä. Eikö ole mitään määräyksiä muistomerkin suhteen? Saisiko tähän vastauksen?

Ratahankkeissa on kaikkein oudointa, ettei aikanaan ole rakennettu rantarataa kaikkien Suomen satamakaupunkien kautta ja jatkettu Tornionjokivartta pitkin aina Jäämerelle asti. Sillä radalla olisi tarvetta ollut aina.