Valinnanvapaus kaikilla. Jos kadehdit työnantajaa, ryhdy itse työnantajaksi. Jos työnantaja kadehtii työntekijän etuisuuksia, kannattaa ruveta työntekijäksi. Itse olen tehnyt molempia. Helpommalla pääsee toisen palkkalistoilla kuin yrittäjänä. Hyvä työntekijä saa liian vähän palkkaa, ja huono liikaa.

Kertoisiko joku, miksi myydään silikonisia wc-harjoja. Sillä ei jarrutusjäljet lähde.

Eikö ole oudon ristiriitaista, että ravintolassa portsari saa/voi kysyä sinulta koronarokotustietoja, mutta työnantajallasi ei ole oikeutta saada noita tietoja? Yksityisyydensuoja ei voi olla noin ehdoton, kun on kysymys sairaita ja vanhoja hoitavista henkilöistä. Ennen vanhaan ei saanut opettajan virkaa, jos ei ollut osoittaa todistusta keuhkoröntgenistä – tuberkuloosi kun oli kansanterveydelle vaarallinen sairaus.

Persut perustelevat koronapassivastaisuuttaan juridisilla esteillä. Vaatiessaan tiukkaa koronavalvontaa rajoille viesti oli, että juridiikka ei saa olla esteenä, vaan sitä pitää muuttaa.

Kun sote imee rahat kansakunnalta, tilanne vain heikkenee. Sote on vähän kuin syömävelkaa – rahaa poltetaan tuottamattomaan, soten tapauksessa byrokratiaan, ei itse toimintaan eli terveydenhuoltoon.

On tämä järkyttävää. Pääkaupungiksi itseään tituleeraava Helsinki on julistanut sodan maaseutua vastaan. Ja mitähän Helsingin asukkaat tekivät viime sodan alkumetreiltä asti? Pakenivat maalle. Tulkaa nyt järkiinne Helsingin asukkaat, vaikka johtajanne ovat sekaisin.

Ulkona liikkumiseen pitää saada haittavero. Voi tulla ylikuntoon, mikä aiheuttaa sairauksia.

Elokuussa voimaan tulleet Porin Linjojen aikataulut piti olla voimassa 5.6.2022 asti. Maanantaina 1.11. aikataulut ja reitit olivat yllättäen muuttuneet ainakin Reposaaren osalta. Missä muutoksesta oli tiedotettu? Pitääkö päivittäin netistä tarkistaa aikataulut ja reitit? Sinänsä muutos oli parempi, mutta olisin kaivannut parempaa näkyvyyttä tiedottamisen suhteen.

Tässä boomer-demarien ynnä muiden maidonkieltäjä-puolueiden joukossa on sentään vielä yksi tolkun puolue. Se on keskusta. Se on nähty jo asioiden hoidossa koronan aikana.

Suomessa ruoka on jo kallista ja vielä lisäksi suunnitellaan terveysveroa epäterveelliselle ruoalle. Kaikki ruoka on epäterveellistä, jos sitä syö liikaa. Jopa vesi on vaarallista, jos sitä juo liikaa. Täällä ei köyhällä ole sitten varaa syödä ollenkaan, jos tulee vielä terveysvero. Käy niin kuin hevoselle, joka oppi olemaan syömättä, niin se kuoli.

Kirsi Heikel on Ylen paras kirjeenvaihtaja Pohjoismaissa vuosikymmeniin.

Nyt pitää Keski-Porin kirkon uruista kertoa maailman kulttuuripiireihin, eikä olla turhan vaatimaton. Urut ovat maailman parhaiden joukossa, myös kirkon akustiikasta pitää olla ylpeä. Tässä on tärkeä projekti Porin kulttuuritoimelle. On markkinarako saada tänne huippumuusikoita maailmalta. Onhan kulttuuriyhteistyö yhdistävä rauhantekijä kansojen välillä.

Tyttö lupasi päästää saatille, jos tarjoan juoman. Tarjosin kaksi, mutta en siltikään päässyt.

Keskiviikkoiltana kolme mopopoikaa pisti nurmikkoalueen uuteen kuosiin Länsi-Porin koulun vieressä. Kannattaa käydä katsomassa.