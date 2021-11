Missä ovaT ne espanjalaiset hoitajan nyt, jotka perusturva hankki, kurssitti suomenkielen opinnoilla, majoitti ja sijoitti eri vanhuspalvelupisteisiin joitakin vuosia sitten? Ei tainnut siitä sijoituksesta jäädä kuin maksuja veronmaksajille. Hoitajat ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen takaisin kotikonnuilleen. Turhaa puhetta tyhjästä taas.

Eikö sitä rahaa, mikä kuluu Espanjasta tulevien hoitajien rekrytointiin voisi käyttää oman maan hoitajien palkkaukseen ja työssä jaksamiseen?

Oli todella hyvä kirjoitus ja kannanotto Asta Matikaiselta (SK 3.11.), jonka toivon mahdollisimman monen päättäjän lukevan ajatuksella. Jatkuva valitus henkilöstön saatavuudesta paranisi välittömästi, jos työnantajat vakinaistaisivat höllässä hirressä olevat määräaikaiset ihmiset ja palkkaisivat varahenkilöstöön myös pysyviä työntekijöitä. En yhtään ihmettele, että monia ikäihmisiä tulevaisuus pelottaa, kun näkymät ovat todella epävarmat, eikä yksistään soten vuoksi.

Omaishoitaja

Me kerrostalon asukkaat toivomme selkeitä ohjeita mattojen tamppauksesta sekä yörauhasta – jotka siis koskevat kaikkia. Kiitos.

Alaston kaupunki: huippusuoritus Niemelät/Välikangas, rokkareita unohtamatta.

Niinistölle tuulivoimasta: Tilanne ei Suomessa rauhoitu, Niinistö voi itse vaikuttaa arvovallallaan että eduskunta ottaa käsittelyyn tuulivoiman etäisyydet asutukseen nähden. Nyt ei ole mitään rajaa, kunnat voivat rakentaa vaikka ihmisten portaille. Joku laki pitää tähän tulla. Myös laaja ympäristölupa koskien kaikkia tuulimyllyalueita. Kaavan pitää olla sellainen, että se soveltuu tuulimyllyalueeksi. Monta valitusta jäisi tekemättä, jos nämä asiat olisivat kunnossa.

Mielestäni ei mitenkään viisasta hakea vihollisia edes kaukaa.

Eivät osakkeiden omistajat (eli yhtiökokous) päätä toimitusjohtajien palkoista/palkkioista (tekstari 3.11.). Niistä päättää yhtiöiden hallitusten hyväveliverkosto.

PENSASMUSTIKKA, alkuperämaa: Peru, tarjouksessa –33 prosenttia. Halpaa lähi-/kasvisruokaa? Jätän ostamatta, jätä sinäkin.

Polkupyörä ilman takavaloa, nopeus noin 15 kilometriä tunnissa, sakko. Auto ilman takavaloja, nopeus pimeällä moottoritiellä 120 kilometriä tunnissa, ei edes huomautusta. Onko tieliikennelaki muuttunut?

Suljettu sarja Liigassa on urheilun surma, mutta näyttäisi olevan Ässien onni.

Selittelyyn kyllästynyt

Kauhajoelle Suomen paras korishalli 2 500 katsojalle, hinta noin 8 miljoonaa euroa. Porin palloiluhalli 3 000 katsojalle, hinta noin 25 miljoonaa euroa. Vaikka Porissa käyttäjäkunta on laajempi, niin nyt vähän järkeä tähän rahankäyttöön.

Täysin ulkopuolisena pyytäisin, että erottakaa Kokemäen kirkkoneuvosto. Jäsenet ovat menettäneet uskonsa. No, eipä kirkoissa taida todellista uskoa silti olla missään.

Aina vaan jaksetaan jauhaa matkakeskuksesta. Millaisia ihmisiä siellä oikein käy, jos eivät löydä mitään palveluja, joita siellä on tarjolla. Pitäisikö palkata veronmaksajien rahoilla patistelijoita, jotka patistaisivat laiturilla seisoskelijoita käymään kokeilemassa juna-aseman ja Samkin ovea. Hoh-hoijaa.

Kyllä Pori on kuuluisa ympäri Suomea. Satuin kuulemaan, kuinka pöytäseurue Kuopiossa "viensi" Porin matkakeskuksesta. Kuulemma jos vain saa jostain ensimmäisen tuopin täyteen ja menee sen kanssa odottamaan linja-autoa kovalla sateella, niin tuoppi varmasti riittää koko odotusajan.

Hei, Hankreetintietä pitkin ajavat metsästäjät. Tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus. Osalla teistä tämä on tuntunut unohtuvan ja kaasujalka on aika raskas. Hidastakaa vauhtia ennen kuin jotain sattuu.

Hesalaiset ratkaisivat omalta osaltaan päästöongelmat. Ei tarjoilla lihaa kaupungin tilaisuuksissa. Peitellään isommat ongelmat. Pääkaupunki lämpiää 90-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla, pääosin kivihiilellä ja maakaasulla. Aikamoista hurskastelua.