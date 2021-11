Helsinki, pääkaupunki, on valitettavasti hölmöistä hölmöin. Vastuuttomin. Väitän, että suomalainen kotieläintuottaja tekee työtään vastuullisemmin kuin nuo maailman kalastajat, jotka ryöstävät järvet ja meret kalasta tyhjiksi. Nyt on korkea aika lopettaa Helsingin pääkaupunki-asema. Saastuttakoon Helsinki itsensä hiilellä ja CO2:lla.

Jättäkää pelastustoimi rauhaan. Kun omalle kohdalle osuu onnettomuus, niin silloin sen sitten huomaa. Eikö Porissa tosiaan ole muita säästökohteita?

Kiitoksia Tero Järvelä. Hieno ja asiallinen kirjoitus.

Yle, teidän pitää vaihtaa johtajat, jos ei tekstityksien päällekkäisyys lopu.

Sanonta "viisas valtiomies etsii ystävät läheltä ja viholliset kaukaa" oli firenzeläisen Niccolo Machiavellin suuri viisaus, jota presidentit Kekkonen ja myös Koivisto ainoastaan siteerasivat.

Kiitos, Tapio Furuholm, että toit selkeästi esille tämän persujen valhepolitiikan (SK 3.11.). Puolue, jonka politiikka perustuu enimmältään valheelle, ei ansaitsisi yhtään valtuusto- tai eduskuntapaikkaa. Puolueen kannatus johtuu äänestäjien tietämättömyydestä ja itsekkäästä halusta vältellä yhteiskunnallista vastuuta. Puolue toimii myös rokotevastaisuuden linnakkeena, vaikka julkisuudessa muuta väittää.

Vasemmistoliiton Furuholm moitti perussuomalaisia rahan haaskauksesta. SDP ja vasemmisto ovat olleet viime vuosikymmenet enemmistönä Porin hallintoelimissä, ja ovat näivettäneet talouselämän. Vasemmistopuolueet vastustivat yliopiston tuloa, kun valtio sitä tänne tarjosi. Vastoin kaupungin ohjeita moottorikelkkaa lainannut ei ollut perussuomalainen.

Aina puhutaan sairaanhoitajista, mutta kukaan ei huomaa, että lähihoitajat uupuvat ja tekevät rankkaa työtä jatkuvasti myös, ja vielä pienemmällä palkalla. Olisi arvostus myös paikallaan ihan rahallisestikin.

Miksi peuroja saa metsästää, mutta ilveksiä ei (SK-tekstarit 3.11.)? Ehkä siksi, että niiden kantojen määrässä on hirmuinen ero. Peurojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ilveksestä ei ole ihmiselle eikä luonnolle haittaa. Peurakolareiden lisäksi yhä kasvava haitta ovat peurojen aiheuttamat tuhot maa- ja metsätaloudelle ja enenevässä määrin myös kotipuutarhoille. Etelä-Suomessa on jo alueita, joilla pihat suljettava korkeilla aidoilla, jos aikoo jotain kasvattaa. Nykyinen peurakantamme on meille tuotu vieraslaji. Peura on myös ravinnoksi kelpaavaa luomuruokaa. Ja lopuksi, ilves auttaa peurakannan kurissa pitämisessä.

Uhanalaiset eläimet syövät uhanalaisia kasveja. Uhanalaiset pedot syövät uhanalaisia eläimiä. Mitä tässä kohtaa pitäisi tehdä? Vaikea kysymys.

Hei metsästäjä. Mitä teet kaadetulla ilveksellä? Karvahatun vai kintaat?

Pori-futiksen juttuun (SK 3.11.) tarkennus. Kyllä FC Jazz ja ToVe tekivät menneellä kaudella yhteistyötä, ainakin P15 YJ-joukkueen myötä ja hyvin toimikin. Tämä ToVen puheenjohtajallekin tiedoksi. Kaikki ei ole aina mustavalkoista.

Vai on Kela-korvaus suuri puhallus (SK 3.11.). Ei suuri osa ihmisistä pysty käymään yksityisellä. Toimistomaksu on jo 22 euroa, vaikka tilaisi ajan netistä ja maksaisi laskun netissä. Jos nyt saa itse lääkärilaskusta 10 prosenttia Kelalta, se on tosiaan ihan turha eli sen vois kyllä lopettaa. Säästöhän olis paljon suurempi, kun lisäksi byrokratiakulu jää pois. Suurimmalla osalla yksityisillä lääkäriasemilla käyvien asiakkaiden laskut maksaa sairaskassa tai vakuutus niillä, joilla on varaa sellaiseen. Säästyneet rahat vois sijoittaa julkisen puolen kehittämiseen. Tulis tasa-arvoa ihmisten välille.

Ei voi olla kaupungille liian kallista rakentaa katettu käytävä bussilaitureilta sekä Samkin rakennuksen kahvilaan että asemarakennukseen. Näin kaikkein tietämättömimmätkin tajuaisivat mennä suojaan bussia odottamaan. Matkakeskuksen tiedottamisasiassa Porin kaupunki on ollut surkea.

Satakuntaan on julistettava koulutushätätila. Sitran selvityksen mukaan koulutustaso on täällä maan alhaisin. Herätys puolueet, kansanedustajat, kunnat, media, yritykset, maakuntajohtaja ja Satakunnan yliopistokoulutuksen selvitysmies.