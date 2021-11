"Metsästäjä, harrastuksena tappaminen: Kaikki mikä liikkuu, kuten hyötyeläimet ketut, mäyrät, sudet, ilvekset ja karhut täytyy tappaa ’luonnonsuojelullisista syistä’ – Tappamallako luonto säästyy?”

Ilvekset puhuttavat tekstaripalstalla. Arkistokuva on Ranuan eläinpuistosta.

Ilves on peto, joka ei tapa vain syödäkseen vaan saalistamisen ilosta. Se tappaa, syö vähän ja tappaa seuraavan. Ilveksestä ei tehdä trofeeta (metsästäjän muistokseen ottama saaliseläimen osa, toim. huom.), eikä niitä kaadeta kuin kannanhoidollisista syistä. Se toimii hyvin Suomessa, siitä kiitos kannan hoitajille. Viimeisten parin vuoden aikana on pentueita ollut noin 400 vuodessa, eikä sillä ole luonnossa vihollista. Kiitos, kun kauniin kissaeläimen kantaa hoidetaan, luonnon tasapaino säilyy.

Metsästäjä, harrastuksena tappaminen. Kaikki mikä liikkuu, kuten hyötyeläimet ketut, mäyrät, sudet, ilvekset ja karhut täytyy tappaa "luonnonsuojelullisista syistä". Selityksiä löytyy muitakin, jotta säilyy tappamisen oikeutus.

Tappamallako luonto säästyy?

Miksi peurat saa tappaa, mutta ei ilveksiä? Osa luontoa ne on molemmat. Ai niin, mutta kun peura voi törmätä ihmisen pyhään peltilehmään, niin siksi se kuuluu tappaa. Itsekkään ihmisen takia siis.

Valtiopäiväneuvos kirjoitti hävittäjähankinnoista. Toisteli vanhoja fraaseja. Mutta ne ovat monitoimihävittäjiä. Puolustusta varten hankitaan, mutta jos kimppuumme hyökätään, niin tietenkin meidän pitää hyökätä hyökkääjän kimppuun mahdollisimman nopeasti. Tosiasia on, että elämme diktatuurin naapurissa ja se määrittää paljon. Ja eiköhän se ilmatorjunta ole myös kunnossa.

Ei pelkällä puolustuksella pärjää. Jospa vihollinen valtaa yllätyshyökkäyksellä pätkän Suomen maata, niin hyökättävä on, jos takaisin meinaa saada.

Osakkeenomistajat katsovat viisaammaksi maksaa Pesoselle kuin 150:lle paperimiehelle. Ei Pesoselle makseta muusta kuin osakkaiden "lyhyistäkin" eduista huolehtimisesta.

Venäläiset tiedustelusatelliitit ovat kuvanneet meitäkin jo 60 vuoden ajan ja Saimaan laivaliikennettä voi seurata reaaliaikaisesti netistä. Mikä on se turvallisuusuhka, jonka Saimaan saaresta ulapalle mahdollisesti kiikaroiva oligarkki aiheuttaa Suomelle?

Huonekaluliikkeissä on koko ajan toistuva alennusmyynti ja hintojen uskottavuus on nollassa. Eikö jatkuva alennusmyynti ole muuten kuin liikkeen lopettamisen takia laitonta?

On väärin oikeustajua kohtaan, että rikosten paljousalennus alentaa tuomioita. Ihan hullua, että muka on oikein, jos useampia rikoksia käsitellään oikeudessa samanaikaisesti, se siis puhdistaisi tekijän osittain syyllisyydestä. Miten näin on voitu laki kirjoittaa? Hyvä kun tämäkin asia selvisi.

Lämmin kiitos kanssaihmisille mielipiteistä liittyen Luvian hylkeeseen (SK 2.11.). Itsekin pohdin, eikö hylje todellakaan olisi ollut pelastettavissa. Erityisesti minua psykoterapeuttina kosketti kommentti "ei uupumuksesta kuulu tappaa."

Viitaten (SK 31.10.) kirjoitukseen töitä vailla olevasta tohtorista: ei täällä insinöörikään kelpaa. Väitteet että "viedään koulunpenkiltä" eivät pidä paikkaansa. Vaaditaan työkokemusta. Ja kokemusta ei saa, koska ei saa töitä. Ei riitä vaikka kuinka haluaisi oppia.

Hoitajien rokotuskeskustelut ihmetyttävät seniorihoitajaa. Aiempina vuosina niin koulutuksessa, opiskellessa kuin työympyröissä oli itsestäänselvyys rokottautua, suojata itsensä sekä hoidettavansa tarvittavin rokotuksin. Opiskellessa sai pohjan, luottamukseen siitä, mitä toteutimme työssämme: rokotusten kautta ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Suomessa etuoikeus on tarjolla kaikille. Siten monet vakavat "pandemiat" on nujerrettu.

90-vuotiaan äitini luona käy kotihoito kolme kertaa päivässä. Miten voi olla mahdollista, että osa kotona käyvistä hoitajista on rokottamattomia? Onko hoitajan yksilönvapaus olla ottamatta rokotetta arvokkaampi kuin äitini henki?

Voisiko tuulivoimala-alueita keskittää? Lähes jokaisesta kunnasta eteläisessä Suomessakin löytyy laajempi hiljainen metsäalue. Nyt nämä alueet uhrataan tuulimyllyille, koska kaikki kunnat haluavat osallisiksi kiinteistöveroista. Väitänpä, että hetken päästä hiljainen metsäalue on arvokkaampi. Myllyt keskitetysti lähemmäs asutusta, jossa välkkyy ja kohisee jo ennestään.