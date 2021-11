Tekstareissa kirjoitetaan muun muassa sunnuntaisesta eksyneen hylkeen tapauksesta ja työelämästä.

Luvialla hylje-raukka etsi merta, mutta se tapettiin, miksi? Ihmiset ratkaisevat pulmat tappamalla. Hylje olisi kuulunut ruokkia ja viedä mereen. Totta kai se oli uupunut taivallettuaan monta kilometriä. Ei uupumuksesta kuulu tappaa.

Luvialla seikkaillut hylje lopetettiin. Raudat jalassa kulkenut karhu lopetettiin. Villieläimemme – ilves, karhu ja susi – halutaan karsia luonnostamme. Millaisia ihmisiä me suomalaiset olemme? Emme halua auttaa luonnoneläimiä missään tilanteessa ja toivomme ilmeisesti metsiemme autioituvan elämästä. Muualla maailmassa pulaan joutuneita villieläimiä autetaan. Täällä ei haluta. Hävettävää ja ala-arvoista.

Hyvä kirjoitus ilveksistä, Jaakko Jäntti. Miksi näitä upeita eläimiä pitää tappaa? Ne kuuluvat luontoomme. Mitä vahinkoa niistä voi olla? Eivät lähesty ihmistä, todella harva on metsässä törmännyt ilvekseen. Voikohan kaatoluvista valittaa?

Kiitos J. Jäntti hyvästä kirjoituksesta koskien ilveksen älytöntä metsästämistä. Ilveksiä tarvittaisiin lisää pitämään runsastuneet peurakannat kurissa.

Porilaiset jalkapalloseurat, herätys. Nyt ne alueen parhaat juniorit yhteen joukkueeseen– oli sen nimi mikä tahansa – ja junnuille parhaat valmentajat ja taustajoukot. Ilman tätä peliliikettä on turha haaveilla Veikkausliigasta.

Päinvastoin, pelastustoimella on ylimääräistä rahaa vaikka kuinka. Olisiko muuten varaa käydä avaamassa savupeltejä ihmisten tulisijoista, joista tupruttaa savua sisään? Sama juttu on lintujen kiinniotot esimerkiksi ruokakaupoista ja omakotitalojen ilmastointihormeista.

Reijo Nieminen

Tietyille työkavereille osuu vakio etätyöpäivä perjantaisin, eivätkä myöskään osallistu viestittelyihin työasioissa silloin. Mitä tästä voi päätellä? Entä kiinnostaako esimiestä riittävästi?

Jäät pitkälle sairauslomalle töistä. Selvität kuntoutusta, lausuntoja ja hakemuksia ristiin rastiin paikasta toiseen. Lopulta saat lopputilin töistä ja putoat työttömäksi. Kaikki etuudet menetettyäsi putoat työmarkkinatuelle ja töihin on mentävä, vaikka sairausloma jatkuukin pitkään. Näin hyvin hyvinvointivaltiossa arvostetaan töissä pitkäaikaisesti sairastunutta henkilöä. Terveiset kaikille samassa oravanpyörässä oleville.

Laitan lakanoita ja tyynyliinoja pestessäni aukot kiinni hakaneulalla. Ei mene sisäkkäin klöntiksi.

Tv-haastattelussa (29.10.) todettiin, etteivät työtön ja työllistäjä kohtaa toisiaan niin, että se sopisi molemmille. Kokoomuksen Kopralla oli ehdotus: pitää korjata työttömyys- ja ansiosidonnaisia siten, että työttömät joutuisivat kerta kaikkiaan ottamaan työtä vastaan, eivätkä vain nauttisi korvauksista. Tietääkö tämä Kopra ja moni muu, millaisia nykyiset tarjotut työt ovat? Sekalaisia pätkätöitä, osa-aikaisuuksia ja niin edelleen. Ja pienet palkat, joilla ei tulla toimeen. Kopran mielestä näitä ihmisiä pitäisi vielä rangaista lisääkin, vaikka ovat syyttömiä Suomen alasajoon ja irtisanomisiinsa. Hän ei edes kykene ymmärtämään, että osa-aikaisuuksilla ei pärjää muut kuin kotona asustelevat alle kaksikymppiset.

Tietääkö Pekola, ketkä estivät Suomea hakemasta sotakorvauksia Saksalta Lapin polttamisesta ? Kansa tietää.

Mikko Elo (SK 30.10.) "nosti kissan pöydälle." Mihin tarvitsemme hyökkäykseen valmistettuja hävittäjiä – emme mihinkään. Paras puolustusase on hyvät naapurisuhteet. Tämän päivän päättäjiltä on päässyt unohtumaan Kekkosen suuri viisaus: "Hankkikaamme ystävät läheltä ja viholliset kaukaa." Kokoomus on valmis sotimaan viimeiseen työläispoikaan saakka, missäpäin maailmaa tahansa. Kyllä jämpti on näin.

Hyvä kirjoitus Mikko Elolta hävittäjähankinnoista, paras ehkä koskaan. Ihan samaa mieltä.

Mikko Elolle tiedoksi, että ne hävittäjät soveltuvat myös puolustukseen ja en yhtään ihmettele, ettet tiedä mihin Suomi tarvitsee puolustusvoimia. Ota punalasit silmiltä, avaa historiankirja ja koita ymmärtää.

Olen kuntoillut monissa kuntoportaissa ympäri Suomea. Noormarkun kuntoportaat ovat ainutlaatuiset. Kenen älynväläys on ollut tehdä portaat ilman kaidetta?