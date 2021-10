”Millaista mahtaa olla arkkitehtien koulutus nykyään, kun 1980 valmistunut rakennus on 2014 jäänyt tyhjilleen sisäilmaongelmien vuoksi”

Millaista mahtaa olla arkkitehtien koulutus nykyään, kun 1980 valmistunut rakennus on 2014 jäänyt tyhjilleen sisäilmaongelmien vuoksi (Onnimannin rakennus Säkylässä, SK 29.10.). Näin maallikon silmin ei näytä a) suojeltavalta (ruma), b) Suomen oloihin suunnitellulta – räystäät puuttuu. Olisikohan aika vähän kehittyä tuonkin koulutuksen?

Läntinen kehitysalue -sanonta kuvaa Satakunnan aluetta. Valitettavasti alueen kansanedustajat ovat olleet jo vuosikymmeniä saamattomia ja kykenemättömiä oman vaalipiirinsä asioiden hoitamisessa. Tämä on kaikilta osin kehitysaluetta Suomessa. Nykyinenkään ministeri ei ole saanut muuta kuin "sulkuja" aikaiseksi. Alueen tiestö on huonointa koko maassa. Tieverkosto on kuitenkin maakunnan "verisuonisto", jonka virtaus tulisi toimia.

Kovin lyhyeksi jäisi veneilyreissut, jos Enäjärvelle tulisi venepaikkoja (SK:n tekstaripalsta 29.10.). Kartta käteen ja maantietoa opettelemaan.

Vihdoinkin televisiosta tuli hyvää ohjelmaa: Politiikka-Suomi-sarja alkoi.

Arvoisa pääministeri Marin. Olette kotoisin Tampereelta. Miksi hyväksytte mustamakkaran? Hallitusviisikko voinee selvittää, onko nimitys ok.

ISO kiitos Itä-Porin terveysasemalle hyvästä ja nopeasta palvelusta. Olin perjantaina hoitajan luona ja keskiviikkona posti toi palvelusetelin kotiin.

Kiitos sinulle pussilakanoiden käyttäytymistä tutkinut. Kerrankin sai lukea hauskan tekstari, joka sai hymyn huulille.

Reissumies ja sen kissa. Olethan huolehtinut mirristäsi, etteivät muut huolehdi siitä poissa ollessasi? Pitkä pimeä syksy. Mirrisi kaipaa rapsutuksia, vaikka et itse kotona olekaan. Aina joku näkee.

Vanhusten kanssa työskentelevät tulisi testata 3–4 kertaa viikossa koronan pikatestillä. Testi maksaa muutaman euron ja tulos tulee vartissa. Nyt on riskinä, että hoitajat kotihoidossa ja hoitokodeissa tartuttavat vanhukset.

Huolestunut omainen

Taas yritetään espanjalaisilla hoitajilla paikata hoitajapulaa. Oppisopimuksella. Onko yritetty kotimaisilla niin että, valmistuttuaan kaikki saisivat vakituisen työpaikan halutessaan? Joitakin vuosia sitten oli pilottiryhmä, josta valmistui lähihoitajia vanhuspuolelle. Silloinkin oli pulaa hoitajista vanhuspuolella. Lähes kaikki jotka suorittivat lähihoitaja tutkinnon, saivat vakituisen työpaikan. Ehkä vakituinen työpaikka olisi suomalaiselle tänäkin päivänä täky.

Porin Matkakeskuksen eli rautatieaseman sisätilojen aukioloaika ei näy missään. Vessaan pääsee soittamalla ovessa näkyvään numeroon, mikä maksaa 1,25 euroa seuraavassa puhelinlaskussa. Säilytyslokerot matkatavaroille ja kuumajuoma-automaatti olisivat hienoja juttuja. Loma-aikoina SAMKin palvelut eivät toimi ja ovet ovat kiinni.

Syyslomalainen

Nyt muistellaan devalvaatioaikaa. Moni yrittäjä kaatui, muutamat pelastuivat. Autoin silloin niitä, jotka kärsivät. Nyt vuosien kuluttua kukaan heistä ei sitä muista. Kiittämättömyys on tästä palkkana.

Kiitos Erkki Teikarille kiihkottomasta kirjoituksestasi koskien Afrikan tähti -peliä. Oli hyvä tuoda keskusteluun järjen ääni, eikä mennä tunne edellä.

Ei niillä paperityöläisillä tee mitään, jos yritys ei tuota omistajilleen riittävästi. Siitä johtaja huolehtii. Työntekijät on pelinappuloita, mutta järjestelmä tehokas omistajilleen, josta 6 miljoonaa euroa on sopiva palkka johtajalle.

Kiitos vastauksista pussilakanailmiöön. Voisiko joku kertoa, miksi en löydä etsimääni keittiön laatikoista tai pakastimesta? Vaimo sen sijaan löytää esineen heti.

Keittiömies

Urheilusivulla mainittuna: kanssakilpailija tyrmäsi toisen iskemällä polvella kasvoihin. Mielestäni tällainen uutinen kuuluu rikossivuille, ei urheilu-uutisiin. On jo korkea aika lehden miettiä, mikä on urheilua ja mikä sairasta väkivaltaa.

Suomessa ei ole pulaa osaajista, koska tohtoritason ihmisiä on työttöminä. Lopettakaa se valitus osaajapulasta.