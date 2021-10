Tekstareissa kirjoitetaan muun muassa pääministeristä ja koulupsykologeista.

Voisiko joku kertoa, miksi tiskirätti muuttuu niin rumaksi ikääntyessään? Ostin wc-paperitelineen ja asensin sen kaappiin. Nyt tiskirätti kuivuu piilossa telineessä.

Keittiömies

Ei ole iso vaiva varautua vitosella lähtiessään viemään haravointijätettä Aittaluotoon. Jonokin lyhenee nopeammin. Käteistä saa vielä automaateista. Ja esimerkiksi risut saa viedä veloituksetta.

Suna Kymäläinen kirjoitti tärkeästä asiasta (SK 28.10.). Herää kysymys, miten voi olla mahdollista, ettei tälle asialle tehdä mitään. Kuuntelin myös pettyneenä keskustelua kaivoslain uudistuksesta. Eikö Suomessa enää uskalleta kieltää mitään, mikä on pelkästään haitta maallemme. Surullista.

Heidi Sakari ja muut Porin kaupungin päättäjät ovat avainasemassa siinä, saadaanko tänne koulupsykologeja. Avoinna on ollut jo pitkään useampi paikka. Vain keskimääräistä parempi palkkaus houkuttelisi psykologeja Poriin.

Voi miten ihania kokemäkeläisen Päivi Salmen villalangat ovatkaan. Suomalaisen lampaan villasta kehrätyt ja värjätyt langat on parasta designia, mitä pitkään aikaa on nähty.

Onko sen väliä, jos Ässät on liigan ykkösenä tai viimeisenä? Onhan toi hyvää kuntoilua ja ovat poissa ainakin pahanteosta, huonompiakin harrastuksia voisi olla. Kunhan eivät telo toisiaan siellä kaukalossa.

Eikö näihin televisiomainoksiin saa jotain rajaa? Nytkin ohjelmat myöhässä 15 minuuttia ja mainokset vaan jatkuu.

Kenen idea oli vaihtaa SK:n pörssisivut nykyiseen muotoon? Vanha lista, jossa yhtiöt oli lueteltu toimialan ja koon mukaan, oli paljon parempi.

Sijoittaja

Kiitos Porin byrokraateille hienosta sovelluksesta ikäihmisille influenssarokotteen saamiseksi. Ei tarvitse muuta kuin surffailla netissä, yrittää onneaan ja kaivaa pankkitunnuksia. Sillä pääsee vasta halukkaaksi rokotusjonoon, jos onnistui. Ennenhän rokotteen saaminen piti sopia omahoitajan kanssa. Tätä eivät byrokraatit ymmärrä.

Marinille voimia työssään. Aina löytyy noita kateellisia irvileukoja, jotka hakevat vaan vikoja kaikesta, eivätkä ota asioista selvää.

Sanna Marin maksoi kyllä kotonansa järjestämiensä jatkojen kustannukset itse. Kannattaa tarkistaa ennen kuin levittää väärää tietoa.

Pari vuotta enää tätä bile-hallitusta jäljellä. Sen jälkeen toteutunee Wallun-visio: Kristasta pormestari ja pojasta YH-Asuntojen pomo. Ans kattoo, miten käy.

UPM:n Pesosen palkka on noin 6 miljoonaa euroa. Järjettömän kohtuuton palkka. Sillä rahalla palkattaisiin 150 paperityöläistä lisää.

Vuoden turhakkeeksi sopisi SK:n Tekstarit-palsta.

Bisnes on aivopesua. Nyt on auton rengasalalla tehty muotia matalista ja leveistä renkaista, jotka lisäävät kulutusta ja melua sekä ovat talvella ja sateella vaarallisia. Ei sovi pohjolaan leveytensä takia, ovat myös kalliita ja tuhoavat iskunvaimentajat, kun niistä puuttuu jousto. Tämä pitää ottaa huomioon renkaita uusiessa, koska se voi olla heikoin lenkki varsinkin sateella ja talvella lumella.

Kirsi Varhila on myös porilaissyntyinen koronan torjunnan kärkipelaaja.

Ammatilliset toisen asteen oppilaitosten, kuten Winnovan, opetusmoraali on huono. Oppilaiden opetus on heikkoa. Ainoa tavoite on saada aloituspaikat täytettyä, jotta saadaan täydet tuet valtiolta. Oppilaat jätetään oman onnensa varaan. Koulussa käydään silloin tällöin – opettajat kun ovat paikalla satunnaisesti. Ainoa mahdollisuus oppia jotain on, jos sattuu saamaan sellaisen "työssäoppimispaikan" joka kykenee ja haluaa opettaa harjoittelijalle tarvittavat taidot. Valtiontukien jakoperusteet tulisi sitoa tarkkojen ja standartoitujen tutkintosuoritusten hyväksyttävästi suorittaviin opiskelijoihin, ei vain aloituspaikkojen mukaan. Winnovan ja muiden toimijoiden täytyisi huolehtia riittävästä opetuksesta sekä koulutuksen laadusta ennen kuin saisivat täydet tuet. Eli korvaus maksetaan, jos koulutus täyttää vaaditut kriteerit.