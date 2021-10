"Haastan kaikki porilaiset osoittamaan tukea Ässille – Seuralle, jota koko Pori rakasti keväällä 2013”

Tekstareissa puhuttavat muun muassa varhaiskasvatus ja Ässien tukeminen.

Haastan kaikki porilaiset osoittamaan tukensa Ässille. Tyhjyyttään ammottava halli ei tue joukkuetta tai seuraa. Seuraa, jota koko Pori rakasti ja oli "aina" kannattanut, kun juhlittiin 2013 mestaruutta. Nyt olisi aika kaivaa se tunne taas esiin!

Lakanoista: Pese yksi kerrallaan, 90 asteessa. Kyllä aggressiivisuus häviää. Eikä ole muita hyökkäämässä. Kokemusta on.

Miksi elokapinallinen olisi mielenterveysongelmainen, Hannu Kaalikoski?

Jukka Tuori, oletko tosiaan sitä mieltä, että peliongelmaisten vaikeudet voidaan ohittaa noin vaan? Onko tuo slogan "suomalainen voittaa aina" niin ylevä, että se kuittaa ongelmat?

Luulisi, että kirkkovaltuustoissa olevat ihmiset olisivat suvaitsevaisia ja rauhaa rakastavia, mutta ainakin Satakunnassa on varsin toraista porukka. Toistuvasti uutisissa juttua näiden tappeluista, milloin mistäkin olemattomasta asiasta. Pitäisiköhän itsekin erota kirkosta?

Satakunnan kansanedustajat, pyydän vastauksia. Olen kesäkaudella ajanut Pori–Helsinki-väliä kymmeniä kertoja. Tie Helsingistä Forssaan on kohtuullisessa kunnossa. Kun tullaan Satakuntaan, ei enää ole. Kosti Rasinperä pyysi vastauksia, niin myös minä.

Veneilykausi lähenee talvikautta. Suosituista laituripaikoista on pula. Maksut paikan omistavilta 80 eurosta ylöspäin. Osa paikan saaneista vuokraa paikkansa eteenpäin tai pitävät sen tyhjillään. Kaupunki ei paranna harrasteveneilijöiden eduksi mitään. Esimerkiksi Uniluoto 25.lokakuuta: 65 paikkaa tyhjänä, ilman vuokraajaa. Olisiko aika ruopata Enäjärvelle lisää paikkoja ja poistaa se 1970-luvun ruoppausmoka, maavalli tulvariskinkin takia?

HÄN, joka esti vuosina 2000–2012 Suomen liittymisen Natoon, ansaitsee patsaan, vaikka se olisi Antti Pekola.

Antti Pekolalle tiedoksi: suomalaisista vain 26 prosenttia kannattaa puolustusliitto Natoon liittymistä. Hyvä, että joku on sen joskus estänyt.

Kyllä kannattaa säästää ainakin Harjavallan osalta palokunnan lähtövalmiudessa. Pitäisi löytyä rahaa yhteiseen hyvään suurteollisuuspuiston yrityksiltäkin, ettei turvan maksaja aina olisi köyhä veronmaksaja.

Harjavallan monipuolisimmat metsä- ja maa-alueet löytyvät Koirakorvesta. Pitääkö ne tuhota uusilla teillä ja järkyttävän suurilla tuulimyllyillä? Siinä luonto ja ihminen kärsii.

Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että heillä on satoja avoinna olevia työpaikkoja paketti -ja logistiikkaliiketoiminnassa (SK 28.10.). Miten tämä on mahdollista tällaisena työttömyysaikana? Palkka, työkokemus tai koulutus?

VARHAISKASVATUKSESTA: On surullista, että perhepäivähoito on rajusti supistunut. Lasten stressitaso pysyy matalana, koska on vain yksi turvallinen hoitaja, ja ryhmä pysyy pienenä ja perheenomaisena.

Pääministeri Marin on aamiaismuronsa maksanut sentilleen, kukaan muu pääministeri ei ole niitä maksanut asuessaan Kesärannassa. Miksi näin?

Ajattelimme, että teemme ensi kesänä tutustumisretken Kesärantaan 40 henkilön voimin. Nyt kuitenkin tuntuu, että jotakin arvokasta on menetetty, joten jätämme Kesäranta-retken tekemättä. Kesärannasta on tullut bilehile-paikka. Joten: ei kiitos.

Ennen korkeakouluun pyrkimistä kannattaisi selvittää, mikä on varhaiskasvatuksen opettajan palkka. Tällöin voisi harkita jotain toista alaa. Vaikea uskoa, että nykyisiä veroja juurikaan voidaan korottaa, jos halutaan Suomen kilpailevan samoilla markkinoilla on kilpailijoidemme kanssa.

Korkeasti koulutetulle varhaiskasvattajalle: Palkkatilastoissa käytetään bruttopalkkaa, eikä tilillesi maksettavaa nettopalkkaa. Bruttopalkkasi on nettopalkkaasi korkeampi. Kyllähän tämän pitäisi olla vähemmän korkeasti koulutetullekin ihan yleissivistystä.

Millainen polttoainetankki autossa, kun tankkaa 90 eurolla? Kai siellä oli vanhaakin jäljellä?