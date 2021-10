”Miksi pussilakana menee pesukoneessa toisen sisään? Saattaa johtua siitä, että peitto ei ole heilunut tarpeeksi”

Tekstareissa kirjoitetaan muun muassa Porin matkakeskuksesta ja pussilakanoiden pesemisestä.

Miksi pussilakana pesukoneessa menee toisen sisään (tekstari SK 27.10.)? Saattaa johtua siitä, että peitto ei ole heilunut tarpeeksi.

Kokemusta on

Olen tutkinut pussilakanoiden käyttäytymistä pitkään ja se on monimutkainen ilmiö. Pussilakanoiden luonne on niitä käytettäessä säyseä ja miellyttävä, mutta pesukoneessa luonne muuttuu. Kun pesukoneen rumpu pyörii ensin myötäpäivään useita kierroksia ja sitten vaihtaa suuntaa, se saa pussilakanan luonne-elimen muuttumaan. Mitä pidempi pesuohjelma on, sitä enemmän luonne muuttuu aggressiiviseen suuntaan, mutta vain toisella pussilakanalla. Kun pesukoneessa on kaksi pussilakanaa, toisesta tulee hyökkäävä ja toisesta alistuva osapuoli. Linkousvaiheessa luonne-elin surkastuu ja hajoaa kokonaan, silloin aggressiivinen pussilakana syö alistuvan pussilakanan. Kun lakanat on kuivatettu, kasvaa uusi luonne-elin vanhan tilalle, ja näin pussilakanoiden elämä jatkuu vuodesta toiseen.

Taas oli joku saanut tuomion petoksista ja tuomiota alensi se, että henkilöllä oli samankaltaisia rikoksia ja tuomioita entuudestaan. Eli jos tekee samanlaisia rikoksia riittävästi, selviää pienemmällä seuraamuksella?

”Rangaistusta alensivat myös huomattava määrä viime aikoina annettuja rikostuomioita aiemmista rikoksista" (SK 26.10. Bemarin varastaneesta). Voisko joku selittää tällaisen könttäalennuksen? Jos tekee tarpeeksi rikoksia, niin onko lopulta saamapuolella eli saa valtiolta rahaa? Minun logiikkani mukaan, mitä enemmän rötöstelet, sitä enemmän tulee sanktioita. Mutta tähän on varmaan joku hyvä selitys?

Voisiko joku jonne laatia sanakirjan Marin–Suomi, jotta buumerit ymmärtävät, mitä tärkeää pääministeri tiedottaa kansalle.

Kokemäjellä syntyneenä olen sanonnan oppinut: Piru jos Porist oot ja täys perkele, jos Kokemäjeltä. Ja allekirjoitan kyllä näin myös olevan.

Läntinen ja Huru olivat mestaruuskahvilla siksi, kun kaikki muutkin siipiveikot olivat siellä.

Joku ihmetteli, että Veikko Lehdelle ei käy kortti eli lähimaksu. Olen vienyt haravoituja lehtiä monta kertaa ja aina on korttimaksu käynyt.

Lehdet ovat tässäkin asiassa typerästi antaneet periksi. Ennen sanottiin tapahtumista ennen tai jälkeen Kristuksen syntymän: eKr/jKr. Mutta nykyään ennen/jälkeen ajanlaskun alkua.

Sanokaapa, kuka esti vuosina 2000–2012 Suomen liittymisen Natoon? Minä satun tietämään.

Antti Pekola

Autot pysäköidään kadunvarteen mitenpäin sattuu, potkulaudat jätetään keskellä kulkuväyliä. Kohta varmaan jotkut älykääpiöt istuvat ja telttailevat keskellä tietä tukkien liikenteen.

Hyvät Ässien markkinoinnista vastaavat. Olen pitkään pannut merkille, ettei Ässien kotipeleistä ole minkäänlaista ilmoitusta Satakunnan Kansan sivuilla. Miten luulette, että "satunnaiset" katsojat löytävät hallille? Olisiko korkea aika herätä, koska katsomot ovat muutenkin tyhjiä.

Olisi tosiaankin mukava, jos Porin uimahalli voisi kokeilla koronapassia edes johonkin aikaan päivästä. Monilla on vanhuksia ja sairaita lähipiirissä, ja täytyy olla tarkkana, ettei vie koronaa heille rokotuksista huolimatta. Muutenkin liian vapaata , kun ihmisiä ei voida pakottaa ottamaan rokotetta, etenkin hoitajat ja muiden ihmisten kanssa tiiviisti työskentelevät. Jokin järki asioihin.

Joku kirjoitti (SK:n tekstaripalsta 26.10.), että Matkakeskuksen viereisen SAMKin rakennuksessa on kahvila ja lounasravintola sekä oletettavasti sitten myös wc-tilatkin. Jos näin on, niin kyllä asian mainostaminen ja markkinointi on ollut todella puutteellista. Minä olen olettanut, että siinä rakennuksessa on iso kauppa ja pieni apteekki, sekä vain oppilaitoksen omat, muilta "lukitut tilat". Kunnon kylttejä näkyviin ja mainontaa kehiin.

Miksi hyvin toimiva, entinen linja-autoasema hylättiin? Kukahan on tämän päätöksen takana? Ihmiset pakotetaan seisomaan pysäkeillä joista käytetään nimeä Matkakeskus! Koirat haukkuu mutta karavaani kulkee.

Kiitos Markus Ketola. Ei voisi kauniimmin sanoa Vikun kilpauran päättymisestä: ”Ei Vikua minnekään kiertoon laiteta. Tässä se on kaverina ja ajellaan sellaisia hyvän mielen lenkkejä.” Tämän luettuani kurkkua kummasti "kurrasi".