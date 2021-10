Porissa on kaivattu tunnetta sekä jääkiekkokaukaloon että -katsomoon. Vuonna 2000 otetussa arkistokuvassa tunnetta vielä on.

Porin jäähalli ja takaisin kaivattu tunnelma. Syy ei taida olla pelkästään joukkueen eikä kannattajien. Sukupolvet vaihtuvat. Netistä näkee tarpeeksi. Tämä on koko liigan ongelma. 80-luku meni jo. Enää ei peli ole juhlapäivä, jota odotellaan pieni kutina vatsassa, ja sen perään jännätään, näkyykö edes pari maalia, saati koko paikkakuntaa Urheiluruudussa. Puhelimesta näkee, ja aina kun haluaa.

Se, miten työn uuvuttamat päättäjät bilettävät tai "ravistelevat", ei merkitse mitään pitkässä juoksussa. Me verotuksen uuvuttamat olemme kiinnostuneita, miten Suomen taloutta on aikomus hoitaa. Sillä on merkitystä tuleville vuosille.

Kun arvaillaan ja arvostellaan pääministerin käyttäytymisen mahdollista muutosta, minulle tulee ensimmäiseksi mieleen myöhästynyt tai viivästynyt murrosikä.

Pääministeri pilkkaa sodan jälkeisiä sukupolvia, kun nämä ihmettelevät hänen järjestämiään öisiä juhlia virka-asunnollaan. Kaiken lisäksi kanslia ilmoittaa, että ne menevät veronmaksajien piikkiin, eivätkä dokumentit ole julkisia? Tuntuu aivan diktatuurin meiningiltä. Toivottavasti pääministeri häpeää käytöstään, maksaa juhlansa itse ja keskittyy työhönsä.

Miksi mustavarikset ovat pesineet vuosikymmeniä samoissa harvoissa yhdyskunnissa? Pesintä asutuksen keskellä tuo poikasille turvaa. Huhti-toukokuussa pesärosvot olisivat merkittävä riski metsissä. Aikuisilla linnuilla on yhteispuolustus ja aina osa on pesillä.

Markku Ryösä

Olen kauan epäillyt, että taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät saavat voitelurahaa remonttifirmoilta. MOT-ohjelma vahvisti epäilykseni. Yhtiökokouksissa ei saa puheenvuoroa, kun asiat on etukäteen päätetty salakokouksissa.

Hei tölkistä juoja. Sinun olisi parasta puhdistaa tölkki ennen kuin juot siitä. Kyllä sitä tölkkiä on koskettanut jo joku muu tai muut ennen kassahenkilöä.

Kaupan täti

Riettaat ihmiset pois kirkkovaltuustosta!

Ikäni Kokemäenjoen rannalla asuneena ihmetyttää, mikä on muuttunut Harjavallan padon luukkujen käytössä muutaman viime vuoden aikana. Veden pinta padon alapuolella vaihtelee nykyään todella rajusti. Ennen joen pinta pysyi paremmin tasaisena. Vaikka puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin satoi sitä ennenkin. Sitä selitystä en ihan helpolla osta. Joku on muuttunut patoluukkujen käytössä.

Ilari Tapion kirjoitus (24.10.): kyllä näin on.

Matkakeskuksesta valitetaan toistuvasti. Jos keskuksen ympärillä oikeasti olisi kysyntää, niin varmasti joku olisi pistänyt kahvilan pystyyn. Epäilen vaan, että asiakkaita olisi niin vähän, että ei kannata. Jokunen satunnainen kulkija voisi käyttää palveluita.

No nyt on ensimmäinen matkakeskuksen ammattivalittaja älynnyt mennä asemalle sisään suojaan. Uusi ongelma on lämpimän aseman kylmät penkit! Menepä seuraavaksi sisään vain noin 20 metrin päässä olevasta Samkin rakennuksen ovesta, jossa kaikkien matkailijoiden käytössä on sekä kahvila että lounasravintola. Saadaan sitten kuulla, mitä sillä puolella on pielessä.

FC Jazz, kiitos kaudesta. Hienoa seurata, kun omilla junnuilla hienosti pärjätään.

Oho. Harjavalta vuokraa kaupungin keskustasta Kokemäenjoen rannalta 4 271 neliömetrin tontin 3 600 euron vuosivuokralla, Pori vuokraa Kokemänjoen suistosta joka vuosi tulvivassa saaressa olevan 770 neliömetrin tontin 1 600 eurolla.

Ihan tiedoksi sinulle, joka luulet tietäväsi. Rauman telakan testit laskutetaan alihankkijayritykseltä. Että näin. Älkää puhuko oletuksin, vaan tarkistakaa faktat.

Kun rokottamattomat koronaan sairastuneet hoitajat tartuttavat potilaan, joka sairastuu tai jopa kuolee, onko se potilasvahinkolain mukainen hoitovirhe vai rikoslainmukainen tuottamuksellinen toiminta?

Mietiskelijä

Porilaisuus on kova sana korona-asioissa. Krista Kiuru, Tuomas Aivelo, Aki Linden. Onko muitakin – saadaan neljän suora, tai vieläpä värisuora.