Tekstaripalstalla jatkuu jouluvalokeskustelu.

On hienoa, kun ihmiset laittavat jo nyt jouluvaloja, niin nähdään paremmin, kun tontut liikkuvat pihoissaan.

Voi sinua raukkaa, oletko sinä valvonut koko kesän, kun aurinko paistoi kiitettävästi. Koeta kestää jouluvalot, kun on muutenkin harmaata ja pimeätä. Ja voithan mennä vaikka Jyskiin ja ostaa pimennysverhot tai pimennysrullaverhon, niin on ensi kesäkin pimeetä. Hyvää joulumielen odotusta!

Jos porilainen käyttää vilkkua kääntyessään, niin vasta kääntymisen jälkeen. Vilkku pitäisi laittaa päälle hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Luulisi, että ollaan Hämeessä.

Satakunnan väestö on 44 prosenttia Varsinais-Suomen väestöstä. Turun yliopistoissa on noin 2 500 opiskelija-aloituspaikkaa. Tasapuolisuuden nimissä Satakunnan yliopistokoulutuksen aloituspaikkojen määrän pitäisi olla minimissään noin 1 100 paikkaa. Oikeudenmukaisuuden nimissä enemmän, koska täällä on matalampi koulutustaso.

Näin tautisena aikana on vaikea ymmärtää, että joku menee kontrollikäynnille tai toimenpiteeseen sairaalaan ollessaan flunssaoireinen. Siinä tekee törkeän valinnan sekä lääkärien että hoitajien puolesta. Laajemmin ajateltuna monen lähimmäisen puolesta, kun palvelut sakkaavat koronan vuoksi.

MOT-ohjelmassa kerrottiin, että ravihevosista neljällä viidestä on kuolaimista aiheutuvia suuhaavoja. Eikö olisi aika lopettaa tällainen eläinrääkkäys. Hevosia voidaan pitää leikkikaluina, mutta ei hyödyllisinä metsätöissä, kuten ennen vanhaan.

Eläkeleikkurin poisto! Hyvät eläkkeensaajat, muistakaa seuraavissa vaaleissa äänestää puolueita, jotka kannattavat eläkeleikkurin poistoa. Leikkurin teki aikanaan Sdp:n edustama hallitus. Leikkuri pois

Pelit voitetaan joukkueena! Ei yksi pelaaja tee joukkuetta, varsinkin, jos se yksi istuu pääsääntöisesti jäähyllä!

Kyllä sähkölle saadaan hintaa kun 3/4 osaa laskusta on muita ihmeellisyyksiä. Kuten vaihtotakuu, aurinkovalinta perusmaksu ja niin edelleen.

Kuka väittää, että Porin rautatieasemalla on kahvio? Käy itse katsomassa, siellä ei ole kahviota eikä ole moneen vuoteen ollut kahvipaikkaa.