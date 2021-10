Tekstiviestipalstalla toivotetaan tervetulleeksi leirintäalue Kirjurinluotoon ja surraan varhaiskasvatuksen huonoa vetovoimaa työmarkkinoilla.

Käydessäni Yliopiston Apteekissa huomasin, että siinä edessä on muutettu parkkiruutuja. Nyt siinä on kaksi invaruutua ja sen jälkeen on ainakin kolmelle taksille paikka! Huomioikaa tämä ihmiset! Hyvää syksyn jatkoa kaikille.

Jazzorganisaatio tekisi palveluksen jazzeille ja itselleen, kun jo nyt tässä vaiheessa sitoutuisi palauttamaan jazzkadun Etelärantaan, ja samalla koko juhlan ilmeen.

Kirjurinluotoon leirintäalue! Vihdoinkin! Leirintämatkailu tuo kaupunkiin valtavasti matkailijoita ja yrittäjille rahaa. Toivottavasti aluetta ylläpitää SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys, sillä silloin saadaan edulliset hinnat ja palvelut parhaiksi.

Voisko jo noista vanhanaikaisista talvinopeusrajoituksista luopua?

Luonnonvaraisten kasvien määrän väheneminen on luonnollinen seuraus väestön määrän kasvusta. Tarvitaan lisää viljelykasvialaa. On yksi metsälaji, metsäjänis, joka on harvinaistunut rusakon runsastuessa. Nyt tarvittaisiin peurojen ja kauriiden metsästyksen lisäksi myös rusakon poistamiseksi tehometsästystä.

Miksi kukaan ei vieläkään halua selvittää ja julkistaa, mitä tämä kaupungistamisen vimma on aiheuttanut päästöjä ja tulee aiheuttamaan. Ja vielä se kaikki tuho luonnolle ja metsille. Se olisi toisenlaisella politiikalla voitu vallan välttää. Eikä olisi tarvinnut rakentaa maata uudelleen.

Mikä teitä porilaiset oikein vaivaa! Ajelette kaupungilla polkupyörillä ilman valoja, heijastimia ja välittämättä muista liikenteessä. Heijastin on halpa henkivakuutus.

Kiitokset Teljän kirkon työntekijöille hienosti järjestetystä ja ilahduttavasta tilaisuudesta tänä vuonna neljä vuotta täyttäville ja täyttäneille lapsille läheisineen! Terveisin mukaan päässyt isovanhempi.

Taas kilahti tilille kuukauden palkka, 1 800 euroa. Tilastojen mukaan elän köyhyysrajan alapuolella. Olen korkeasti koulutettu varhaiskasvatuksen opettaja. Olen todella huolestunut varhaiskasvatusalan vetovoimasta työmarkkinoilla. Tällä hetkellä avoimiin työpaikkoihin ei ole saatavilla riittävästi koulutettuja ihmisiä. Miten saamme vanhat työntekijät pysymään alalla ja samalla houkuteltua nuoria alalle?

Pohdiskelija

Kun käyn apteekista hakemassa reseptilääkkeitä tarvin Kela-korttia, kirjastosta lainatessani tarvin kirjastokorttia, jos haluan ajaa autoa tarvin ajokortin. Jos matkustan ulkomaille tarvin passin ja joskus jopa pakollisia rokotuksia. Nyt kun menen ravintolaan tarvin koronapassin, ei se sen kummempaa ole.

Ihanat kausivalot näemmä hermoja raastaa. Keritään monien valot kehua ennen joulua ja jälkeen. Korvessa ei ole ylimääräisiä valoja, millai olis.

Mustavariksen puuttuminen pesivänä nykyisten alueiden ulkopuolelta on arvoitus. Lajia nähdään kyllä keväisin Itä- ja Kaakkois-Suomessakin, ja silloin tällöin tavataan yksittäisiä pesiviä pareja, mutta yhdyskuntia ei ole syntynyt. Toisaalta mustavaris pesii heti Venäjän puolella Karjalan kannaksella ja siitä itään. Lajihan on alun perin kotoisin Keski-Aasian aroilta, josta se levisi länteen viime vuosituhannella.

Asko Eriksson

Kannattaa kuunnella Satakunnan Kansan Kurvi Ulvoo. Tomi Haula puhuu sataprosenttisesti asiaa Ässistä.

SK:ssa muutama päivä sitten oli hyvä artikkeli, joka kertoi tästä nykyajan trendistä, halailusta. Se on monien mielestä mennyt kummalliseksi, kun vieraat ihmiset halaavat toisiaan, vaikka se on molemmille selvästi epämukavaa. Varsinkin miehet eivät ole tottuneet halaamaan toisiaan ja se tuntunee kiusalliselta. Omaisia ja tosirakkaita ystäviä halataan, vieraita ihmisiä ei, näin kertoo etikettiopas.

Aittaluodossa on muun muassa puutarhajätteiden vastaanotto. Haravointijäte maksaa viisi euroa kuormalta. Ihmettelen, miksi ainoastaan käteinen kelpaa. Eikä ole kysymys pienestä bisneksestä...näinä aikoina peräkärryautojen jono on katkeamaton.

Koronadenialistit: "Jos joku yritys alkaa vaatia koronapassia, en käy siellä." Kaikki muut: "Tämä juuri on koronapassin idea."

Koronapassin voi tallentaa muutamalla napauksella kokonaisuudessaan ilman mitään kuvakaappausta, seuraa näytön ohjeita. Helppoa, jos vain osaa lukea.