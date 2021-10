Tekstiviestipalstalla rakastetaan sudokuja ja keskustellaan edelleen koronaan liittyvistä asioista.

Kysyisin, mihin perustui Timo Aron tieto, että Elokapinan kapina ei ollut haitaksi kenellekään. Kun hälytysajoneuvo lähtee liikkeelle, riski on olemassa, jos sairaalaan reittiä joutuu hakemaan.

On todella outoa, että meillä saa kokemattomat päättää talousasioista eduskunnassa, mutta tasavallan presidentti kokemuksellaan ja viisaudellaan ei saa päättää näin tärkeistä asioista, jotka koskevat kaikkia kansalaisia.

Kiitokset sinulle, Jari Peltomaa! Olet tehnyt suuren työn, kun olet kunnostanut satamanosturi Luveenin.

Pertti Salolle: Yhä kiihtyvän luontokadon on saanut aikaan Homo Sapiens eli ihminen kaikessa "viisaudessaan" ja kohtuuttomassa lisääntymisessään. Ihmiskunta vaan jatkaa kasvamistaan eikä luontokatoa voida estää ellei saada tavalla tai toisella aikaan kunnon ihmiskatoa.

Nyt solmittu Porin valtuustosopimus tarkoittaa, että kaikki rakastavat toisiaan. Onnea matkaan.

Antti Pekola

Ai, rautatieaseman katolleko kyltti matkakeskuksesta (SK 21.10.)? Rakennus on kyllä arvokas, mutta sisältä tyhjä. Kylmät penkit siellä vain on. On toki myös maksullinen vessa, jonne olen kerran jäänyt jumiin. Ei ole kahvilaa, ei palveluita. Kovimmilla pakkasilla siellä voi hetken odottaa, jotta ei ihan pystyyn jäädy.

Turha sitä katsojia on syyttää, kun Ässät kyntää. Monon pitäs heilua valmennuksessa ja siitä ylöspäin ihan ylempään johtoon asti ja mieluusti ajoissa.

Iso kiitos Miranda Koskisen artikkelista! Asiaa!

Lehdessä oli todella loistava kirjoitus epävarmuuden ja ahdistuksen sietämisestä ihmisten sairastuessa vakavasti. Terveysuskonto, maallisuus, suuren yhteisen tarinan puuttuminen, hopeareunuksen tarjoaminen kuolevalle kertovat, ettemme ole sinut kuoleman kanssa. Kuolema on lopullinen, raskas prosessi ja tuskallinen hetki. Keskeneräisyys elämässä ahdistaa.

Mää ole ny pöyristyny, ko aamusti ei ol Satakunna Kansas ollu surokuu. Iha mennee kaffeki väärää kurkkuu, ko ei saa viritettyy aivosolui päivä toimintoihi. Muute o iha monipualist lukemist aviisis, mut se suroku o sualan.

Aamun ihana hetki, lukea SK:n paperilehteä ja lopuksi täyttää sudoku!

Sudokufani

Eikö näihin televisiomainoksiin saa jotain rajaa. Nytkin ohjelmat myöhässä 15 minuuttia ja mainokset vain jatkuu.

Tosiasiaa oli ammattikoulutuksesta! Vielä tarvitaan kauan käsillä tekijöitä, ei kaikki onnistu läppärillä!

Duunari

Tämän vuoden tienhoidon kunniapalkinnon voi myöntää Luvian Kryssikujan hoidosta. Onneksi olkoon jo etukäteen. Nimi viittaa eräänlaiseen pujotteluun kuoppia väistellen.

Slaalonisti

Ei pelastu maailma hybrideillä eikä edes täyssähköautoilla, mikäli ihmiset eivät opettele lajittelemaan jätteitään. Kaikki mikä palaa ei ole "polttokelpoista jätettä". Esimerkiksi puu ja talousjäte poltetaan eri laitoksissa. Elohopeakin on nestettä, mutta ei sitä silti juoda kannata. Tässä olisi Elonapinallekin todellinen ja realistinen tavoite.

Rauman telakan koronatestit maksetaan meidän verorahoista ja myös ulkomaalaisten hoito. Hienoa "suomalaista" telakkateollisuutta. Tartunnan saaneet ulkomaalaiset kotimaahansa ja Suomesta tekijät tilalle ja turha väittää, ettei löydy. Kyllä löytyy, kun palkka maksetaan. Orjia Suomesta ei sentään vielä löydy.

Rokottamattomat vievät sairaalapaikkoja sydänpotilailta, syöpäpotilailta ja muilta vakavasti sairailta. Rokottamattomat saisivat itse maksaa hoitonsa, ei veronmaksajien kuulu.

Turhaan STM:n Varhila kaipaa alueiden tekemiä koronarajoituksia. Muistissa on vielä Etelä-Suomen avin omavaltaisen toiminnan saamat moitteet hallitukselta.

Olen minä niin pohtinut, kumpi on ekologisesti parempi. 1. Puupalttooni poltetaan krematoriossa tummanharmaana savuna ilmaan. Tuhka käsitellään Mäntyluodossa päätyen viemäriä pitkin suolana Karhuluodon edustalle mereen. 2. Saattoväki kaivaa lapioillaan 2,7 metriä syvän montun kirkkomaahan ja laskee puupalttooni. Monttu täytetään mullalla ja kumpu koristellaan Huvila&Huusi -sarjan siirtonurmella.

Epätietoinen Sielu