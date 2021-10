Tekstareissa toivotaan koirille heijastimia ja matkakeskukseen kylttiä.

Nyt kun se uusi auto on ostettu ja kuherruskuukausi on ohi ja sukulaisille näytetty, niin opetelkaa ajovalojen oikea käyttö, ettei poliisin tarvitse alkaa sakottaa käyttämättä jättämisestä.

Helsingin Sanomat julkaisi 18.10. piispa Teemu Laajasalon mielipidekirjoituksen koronarokotuksesta kieltäytymisestä. Tällaisia kannanottoja soisi useammankin mielipidevaikuttajan julkaisevan nyt, kun hallitus ja THL lopetti aiheesta tiedottamisen lähes kokonaan.

Nyt, kun Porissa ei enää tiedoteta altistumisista, monella on käsitys, että tauti on selätetty. Kannattaisiko kuitenkin palata vanhaa tiedotustapaan.

Ravintolayrittäjän mielestä koronapassi on vuoden myöhässä. Mutta mitä virkaa sillä silloin olisi ollut, kun rokotuksetkin alkoivat vasta tämän vuoden puolella, vanhukset ensin -periaatteella.

Lehdessä (SK 15.10) oli hyvä ohje koronapassista. Älypuhelimen käyttötaito ei kaikille ole niin hallussa, että voisiko vielä laittaa lehteen, miten tuon ohjeen kohdan 7 tallennus tehdään. Eikä pelkkä "ota kuvakaappaus" riitä vaan ohje miten se tehdään. Ja onko muita tapoja tallennukseen.

Kyllä minä ymmärrän hyvin, että Roomassa, Lontoossa ja Pariisissa autoja pitää parkkeerata molemmille puolille katua liikennesuunnasta poiketen. Porissa ei tartte.

Nyt pitäisi valimoalan koulutusta lisätä nopeasti. Ensimmäiseksi koulutukseen valtioneuvosto ja kansanedustajat. Jatkuvasti uutisoidaan heidän aikaansaamista valuvioista. Ensiksi kiinnittäisin huomion kanavien suunnitteluun ja syöttöjen kokoon. Yucca-valuri

Sunnuntaina 17.10.21 Erkki Teikarilta napakka, selkeä kolumni aiheesta aluevaalit, maakuntavaalit, hyvinvointialuevaalit! 16 vuoden harjoittelun jälkeinen tulos tähän mennessä.

Kaverikeskusteluissa saamani tiedon mukaan nykynuorilla on tapana viihtyä suihkussa jopa 20 minuuttia. Kymmenien litrojen vesimäärän lämmittäminen kuluttaa energiaa. Sitten osoitetaan mieltä ilmastonmuutokselle.

No nyt paukahtaneelle tiedoksi, että liikennemerkkiuudistuksesta päätettiin jo Sipilän hallituksen aikana.

Nyt, kun saimme lehdestä lukea, että itsenäisyyspäivän juhlat pidetään, toivottavasti kutsuvieraissa näemme tämän ajan sankareita eli koronahoitajat. M. Hynnä

Oletko Simo Pukkila arvioinut, riittääkö raakavettä myyntiin. Helppo myydä luonnon tärkeintä asiaa. Vesi tulee olemaan tulevaisuudessa strateginen omistus. Ei pidä antaa kooheleitten myydä. Pidetään edes jotain Suomessa.

Mikä ihmeen idea on tuoda pohjavesialueelle tekopohjavettä? Ymmärrän, että jätevedenpuhdistamo on tiensä päässä. Mutta miksi sotkettiin puhdas luonnollinen vesi tähän? Jaana Virtanen

Hyvänen aika, laittakaa äkkiä aseman katolle iso kyltti "matkakeskus”, jotta ne iänikuiset valittajatkin ymmärtäisivät mennä sisään odottamaan junan tai bussin lähtöä!

Useat läntiset valtiot ovat kriminalisoineet rikoslaissa kartellit, mutta miksi maailman suurin ja jokaiseen ihmiseen vaikuttava OPEC saa päättää hinnoistaan keskenään, omassa piirissään?

Kyllä se on niin, että katsojien luottamus pitää ansaita. Jos ei runkosarjassa pääse edes kymmenen joukkoon, kuka sellaista joukkuetta menee katsomaan? Pesäkarhut pelannut mitaleista jo 20 vuotta putkeen ja sen huomaa katsomossa. SM-liiga auki!

Älkää Satakunnan yritykset viittikö vinkua työvoimapulasta! Itse olen ollut lähes kaksi vuotta työttömänä, ammattitaitoa on moneen hommaan kone- ja autoalalla. Mutta koska olen muualta muuttanut tänne, en vaan saa töitä, koska en ole täältä kotoisin.

Hyvinvointialue. Mitähän tuo tarkoittaa? Hintojen ja verojen nousua kai? Mahtaako palvelut siitä parantua? Toivottavasti työpaikat ei vähene!

Näin syyspimeillä laittakaa ny ainaki koiralle heijastin, jos ette omasta hengestänne välitä.

Harkimo on outo haastattelija. Hän ei ole tyytyväinen ennen kuin haastateltava on samaa mieltä hänen kanssaan. Eli on aivan sama onko haastateltava paikalla vai ei. Lopputulos on Harkimon mielipide.