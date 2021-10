Lisää verorahoja Poriin oli (SK 15.10.) hyvä uutinen vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi. Esimerkiksi Yyterissä on korkeatasoisia vapaa-ajan asuntoja, ja moni haluaisi varmasti muuttaa ne ympärivuotiseksi. Kaavoja on helppo muuttaa, kun tarve muuttuu. Luottamushenkilöt, laittakaa virkamiehet töihin. Poriin helpolla lisää verotuloja.

On turhaa itkeä sen perään, mitä nuoriso syö. Hyvä kun syövät. Enemmän huolissaan pitäisi olla alkoholin käytöstä, tupakoinnista ja energiajuomista. Ja erityisesti typerän somen käytöstä. Ja yleensäkin elämän rytmistä.

Metsä on maaperän ympäristöistä se, jossa lajirunsaus on suurin. Siellä on myös eniten uhanalaisia lajeja. Suojelkaamme Suomen metsiä!

Suomen metsistä löytyy jatkuvasti "uusia", täällä entuudestaan tuntemattomia, itiölevitteisiä lajeja. Iän tuoma viisaus opettaa senkin, että metsät ovat jatkuvassa, hitaassa muutostilassa.

Arvostusta ammattikouluun! Mistä tulee ihmiset, jotka rakentavat taloja ja teitä, asentavat sähköjä ja putkia, kuljettavat tavaraa ja ihmisiä, hoitaa vanhukset, sairaat ja lapset, korjaa autosi, kasvattaa ja valmistaa ruokaa, sekä paljon muuta? Tähän osaamiseen täytyy panostaa. Näiden taitojen kehittäminen kunniaan. Kaikki eivät halua yliopistoon. Tällä menolla on syrjäytetään suuri osa nuorista yhteiskunnasta. Onko tarkoitus tuoda nämä työntekijät halpatyön maista?

Sakari Muuriselta hyvä kirjoitus Porin kaupungin sisäsiittoisuudesta! (SK 13.10.)

Vai on väärin päällystetty. Miksi aina pitää rutista? Ollaan nyt vaan iloisia, kun Merikarvian rantatielle viimeinkin saatiin uusi päällyste. Kiitos!

Kohtuus kaikessa. Porin kaupunki pidättäytyy irtisanomisista, mutta nykytilanteessa miljoonan lisäsatsaus henkilöstön ePassi-henkilöstöetujärjestelmään tuntuu veronmaksajasta hölmöltä.

Onko yrityksellä oikeasti varaa alkaa karsimaan asiakkaita koronapassin takia? Minä haluan käyttää paikallisia palveluja, mutta yhteenkään yritykseen en mene joka kyselee koronapassia.

Hyvä kertomus oli Satakunnan Kansassa mustavariksista, mutta yksi oleellinen tieto siitä puuttui. Miksi mustavaris ei ole levinnyt juurikaan Porin, Vaasan ja Oulun ulkopuolelle? Mitä enemmän itään päin mennään, sen vähemmän näitä lintuja on.

Kun maahanmuutto ei kaikille kelpaa ratkaisuksi väestönkasvun vähenemiseen, ehdotan tilalle kansalaisaloitetta ehkäisyvälineiden kieltämiseksi. Luonto hoitaa.

Kiitos Anssi Salmi selventävästä kirjoituksestasi (SK 15.10.) maahanmuutosta.

Olisi kyllä jäätävää huomata leikkauspöydällä täydessä puudutuksessa, että työasun perusteella operaatiota ovat suorittamassa laitossiivooja ja vahtimestari. Onneksi kaikilla on leikkaussalissakin samat, rauhoittavat värit vaatteissaan...

Näissä päästöissä pitää ajatella ja laskea myös siten, kuinka paljon päästöt ovat pinta-alayksikköä kohden. Silloin kuulkaa kaupunkien päästöt ovat karmeita per neliökilometri verrattuna maaseutuun.

Sananen tv:n uusintavimmasta. Sub sai juuri päätökseen Baywatchin uusintakierroksen, joka kesti reilusti toista vuotta, sisältäen 11 kautta eli noin 250 jaksoa. Ja kokonaisen viikon tauon jälkeen samainen sarja alkoi taas uusinnan uusintana, kaudesta 1... Eli se loppuu joskus vuonna 2023! Kuka enää jaksaa katsoa?

Joko olisi aika rakentaa suojakaide Porinsillalle kevyen liikenteen ja autojen välille, ennen kuin jotain vakavaa tapahtuu.

Koiraa voi myös ulkoiluttaa asutusalueen pikkuteillä sähköpotkulaudan kanssa. Potkulauta ajaa oikealla puolella tietä ja koira kulkee hihnan päässä vasenta puolta. Hyvin menee, mutta entä sitten, kun auto tulee vastaan tai ohittaa takaa.

Kyllähän se on, niin että on hyvä, kun ilmastosta ja sen huonosta voinnista pidetään huolta. Näin minä ajattelen kolmen lapsen isänä. Kuitenkin ihmettelen, miksi nämä innokkaimmat eivät suostu näkemään asian kokonaiskuvaa, vaan vierittävät syytä ja sen mukana tulevaa seurausta meille tavallisille suomalaisille työssä kävijöille ja yrittäjille.