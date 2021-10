Koillisväylän pyörätie tarvii uuden päällysteen, sen verran on meinaa Kalaholmasta veromassii tullu

Tekstareissa vaaditaan, että Pori kehittyy Pori- eikä Helsinki-keskeiseksi.

Tekstarin lähettäjä kaipaa pyörätielle uutta päällystettä. Talvisessa arkistokuvassa on Itsenäisyydenkadun ja Koillisväylän liikenneympyrä.

Missä perusturvalaisten tasa-arvo? Osa meistä on joutunut jo kahtena vuonna ostamaan työvälineen eli kalenterin ihan omilla euroillaan. Mutta osa saa ne edelleen työnantajalta. Ja joo, sähköinen kalenteri ei toimi kaikissa työtehtävissä.

Eräs pohjoissatakuntalaisfirma, josta tilasin tuotteita, lupasi lähettää nimipäivän kunniaksi pienen muistamisen. Eipä ole näkynyt. Olen tyttären kanssa odotellut postiluukun kolahtelua. Minkä takia tällaista luvataan, jos asia ei toimi. Olisi kannustanut tilaamaan jatkossakin. Onneksi on toinen firma, josta saa tilattua samoja tuotteita.

Uskovaiset ja myös ei uskovaiset. Lukekaa Teemu Niemelän kolumni Porilaine-lehdestä 14.10.2021. Ja kommentoikaa.

Lehtikuvassa 14.10. Rauman telakan väkeä maski nenän ja maski leuan alla. Kuinkahan hyvän suojan muihin nähden näin antavat? Vai onko vain näennäissuojaa?

Ihmettelen vaan, että mistä koronapassin tarkastaja tietää kenen passia hänelle näytetään? Tässähän tarvitaan ehdottomasti henkilöllisyyden varmistus henkilöllisyystodistuksella. Äkkiäkös niitä kaveripiirissä ja muuallakin tulostellaan.

Kysyn, että saanko koronapassista paperiversion, koska GSM-puhelimeni ei salli näytölle passia.

Menkää nyt hyvät rokottamattomat hakemaan koronarokote ennen kuin on liian myöhäistä, älkääkä kuormittako kuntien taloutta enää yhtään enempää!

EU taas munii täydellisesti, kun sanoo, että vähävaraisille pitäisi korvata energian hinnan nousu, jonka EU itse vouhotuksellaan on aiheuttanut. Taas uusi rahareikä ja vero muille. Kun sen sijaan pitäisi laskea energian hinta kaikille, ettei energian hinta olisi markkinoiden mellakkaa.

No nyt paukahti. Ainoa, mitä tämä hallitusviisikko on saanut aikaiseksi järjettömän velkaantumisen lisäksi, on sukupuolettomat liikennemerkit. Niillä Suomi nousuun.

Porin pitää kehittyä itsenäiseksi, eikä Helsinki-keskeiseksi. Kaiken pitäisi löytyä Porista, ja sitä tulisivat myös helsinkiläiset ihmettelemään. Tukirahoilla ylläpidettävä lentoreitti on heti lopetettava, ja lennot ulkomailta suoraan Poriin ilman Helsingin-koukkausta.

Energianeuvoja antoi radiossa täysin huuhaatietoa väittäen astianpesukonetta edullisemmaksi kuin käsintiskausta. Hän vertasi pelkkää veden kulutusta. Pitää laskea koneen hinta, pesu, huuhtelu ja kirkastusaineet ja sähkö sekä korjauskulut ja vielä vesivahingot.

Satakunta ja Suomi tarvitsevat maahanmuuttoa, kun oma väki ei enää viitsi käydä töissä. Miten on mahdollista että yhteiskunta on kieroutunut niin että töihin ei enää tarvitse mennä, jos ei huvita?

Koillisväylän pyörätie tarvii uuden päällysteen, sen verran on meinaa Kalaholmasta veromassii tullu.