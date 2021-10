Tekstiviestipalstalla jaellaan tällä kertaa viljalti kiitoksia, mutta valitettavaakin on.

Tuhannet kiitokset sille maanpäälliselle enkelille, joka 13/10 Länsi-Prisman kassajonossa auttoi iäkästä henkilöä, jonka ostokset levisivät lattialle kun huimauskohtaus yllätti.

Kiitos Harjavallan terveyskeskuksen Margit ja Arja aivan loistavasta toiminnasta ja suhtautumisesta ongelmaani koronarokotuksen ottamisessa. Kokemusasiantuntija

Lenni Lehtosen hauska kolumni SK 14.10. talouspaperista piristi somasti aamuni.

Poriin saatiin vanhusten viikolla Vuoden 2021 vanhusteko -palkinto! Paljon onnea Kuntopaikka HH:n KotiTV:n porukalle. Ihan huikeata työtä teette!

Hyvät ihmiset, lukekaapa Porilaine-lehdessä 14.10.2021 oleva Teemu Niemelän kolumni "Rakkaus on kaikkia maailman uskontoja tärkeämpää". Nostan hattua Teemulle kyseisestä kolumnista ja uskalluksesta sanoa suoraan kaikista uskontojen nimissä tehdyistä järjettömistä asioista ja teoista, joista ei yleensä uskalleta julkisesti puhua tai kirjoittaa.

Sampsa Kataja kirjoitti, että Mäntyluodon telakan työntekijät tuovat kaupungin kassaan 1,25 miljoonan euron verotulot per vuosi. Mitenkä, kun porukasta on ollut yli puolet lomautettuna ja jo pitkään.

Kulttuurin rahoitus enemmän markkinaehtoiseksi, tukia voi vähentää lisääkin.

Musiikkialalla eräät ovat huolissaan leikkauksista. Ymmärrän, mutta suurinta meteliä pitävät artistit, joiden tulot vähennysten jälkeen ovat yli 100 000 euroa. Enpä tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa.

Ei millään pahalla sairaalahenkilökunnan vaatetuksesta, mutta kyllä potilaan pitäisi erottaa, kuka on hoitaja, ettei aina saisi vastausta "en minä vaan tiedä, kysy hoitajalta".

Tahkoluotoon tulevan vanadiinilaitoksen kuonan läjitysalue näyttäisi havainnekuvan perusteella olevan liian lähellä merta. Arvioisin, että normaalikin sade aiheuttaa valumia mereen.

Kovin nyt ollaan pyöräilijöiden kimpussa ja jopa vaaditaan, ettei autoilijan tarvitsi enää edes väistää vaakasuoraan jäistä vettä puskevaa tuulta vastaan polkevaa, ja lapset on autoilijoilta unohtuneet kokonaan! Ajokortin saa nykyisin näköjään muropaketista.

Niin sanottu matkakeskus on Porin häpeäpilkku. Kenenkä kuningasajatus koko keskus on, ja mikä aiheutti vanhan toimivan linja-autoaseman hylkäämisen.

Porin matkakeskus aidoksi ja eläväksi Puuvillan ja torin Promenadi-jatkeeksi saneeraamalla rautatieasemalle kioski, pikaruokala, pakettipalvelut ja modernit WC:t. Riihikedon alueen orastavat pysäköintiongelmat samalla parkkiluolalla kuntoon.

Mahtaako Porissa olla mahtavasti Suomen suurin linja-autopysäkki rautatieaseman vieressä ?

St1:n johtajalle tiedoksi, että polttoaineiden kuluttajahintoja pitävät jatkossa (myös nyt ja historiassa) korkealla järkyttävä verotus.

Toivottavasti Porin kaupunki ottaa koronapassin käyttöön uimahallissa. Voisi turvallisin mielin käydä uimassa ja vesijuoksemassa kauniissa uimahallissamme. Näin saisi vastinetta maksamille veroille ja mieli pysyisi virkeänä.

Nytkö sitten saisikin taas palkata lisää kaupungille työntekijöitä ulkopuolelta, kun sitä on itketty vuositolkulla, että duunareita on kaupungilla liikaa. Koppelomäki on mies paikallaan!

Koronalukujen nousu ei näytä hetkauttavan ihmisiä. Suuri osa näyttää luopuneen varotoimista. Rokotteita otetaan liian vähän. Jopa sairaalassa ja hoitolaitoksissa asioidaan ja vieraillaan vastoin ohjeita ilman maskia. Suurin myötähäpeäni liittyy kuitenkin oman alani edustajiin, rokottamattomiin hoitajiin ja lääkäreihin.

Porin perusturvan kannattaisi perustaa rokotusasema Pihlavan terveysasemalle jo senkin vuoksi, että Meri-Porin yhtenäiskoulussa on ollut useita koronatapauksia ja -altistuksia. Myös esimerkiksi uimahallissa ollut altistuksia.

Onko haikeampaa syksyn airutta kuin etelää kohti lentävä kurkiaura.