Tekstareissa esitetään yksi syy vähäiseen syntyvyyteen.

Syntyvyyden vähenemistä selitellään siemennesteen huonolla laadulla. Suurin syyllinen on kuitenkin älypuhelin. Älypuhelimen koukussa on valtava määrä pariskuntia ja se syrjäyttää lapsentekoajan. Ei enää jaksa kiinnostaa, kun kaikki vapaa-aika ollaan nenä kiinni läppärissä.

Kuuluuko sinun mielestäsi asumattoman pihan omenasato jokamiehen oikeuden piiriin?

Ei tietenkään kannata olla tupakoitsija eikä alkoholisti, mutta ennen kuin peruuttamattomasti näistä syistä sairastuu ja "heittäytyy" yhteiskunnan täyshoitoon, niin kuin täällä kirjoitettiin, on maksanut haittaveroina aivan tähtitieteellisen summan. Jos haittaverot näistä kahdesta paheesta jäisivät valtion kassaan tulematta, miten tämä pyörä lainkaan pyörisi, kun se ei tunnu nytkään pyörivän?

Olen samaa mieltä, että perintövero on typerä siinä mielessä, että peritystä omaisuudesta on jo moneen kertaan maksettu vero. Mutta täytyy ymmärtää, että jos joutuu maksamaan kymppitonnin perintöveroa, niin on saanut perinnöksi reilun sadan tonnin omaisuuden. Joskus omaisuus on hankalasti realisoitavassa muodossa, kuten asuntona, johon jää vielä toinen vanhemmista asumaan.

Kun katsoo luontoa ja maisemaa Helsingissä ja vaikkapa Espoossa, niin on helppo sanoa, että yhdelläkään sikäläisellä ihmisellä ei ole oikeutta puhua luonnon hyvinvoinnin tarpeesta. Eikä varsinkaan arvostella maaseutua ja maataloutta. On pääkaupunkiseutu niin täysin lyöty ja pian tuhottu. Matti Tuominen,kesk

Päivystykseen menijöille: ottakaa eväät mukaan. Viimeksi sain ruokaa avuliaalta hoitajalta. Ensio

Ihminen on ihminen! Ja ihmiselle on oma paikkansa! Eläimet ovat ihania.

Kiitos Mäkitaskun perheelle, että toitte julkisuuteen monia muitakin harvinaissairautta sairastavaa vammaista koskettavan ongelman. Ainakin Satakunnan alueella vammaispalvelusta on vaikeaa saada yksilöllisten tarpeiden mukaista palvelua, jos se poikkeaa tavanomaisista rutiinitoimenpiteistä, tai vaatii erityistä osaamista ja paneutumista asiakkaan hoitamiseen.

Hyvä kommentti Pekolalta tuohon yliopisto Poriin -keskusteluun. Kyllä Suomen kokoisessa kylässä on jo tarpeeksi, liikaakin, yliopistoja. Eikä yliopiston perustamisen pontimena ole näivettyvän kylän vetovoiman kasvattaminen – kyllä koulutuspolitiikalla on aivan muut lähtökohdat ja perusteet.

Kiitos Noormarkun aikuisneuvolan Mia! Olen niin ilahtunut, siitä minkälaista palvelua saa, kun on hoitaja niin mukana sydämellä ja tietotaidolla. Tuli vaan niin hyvä mieli, kun pidetään huoli. Kiitos Mia.

Kysymys hallituspuolueen edustajille. Onko samat säännöt voimassa niin sopeutusrahaa saaville kuin muillekin työttömille myös sanktioiden osalta? Rauno Nordlund

Satakunnasta kannattaisi tehdä luonnonsuojelualue, kuten koko Suomestakin. Koskematon erämaa. Ennen kuin on liian myöhäistä.

Eeva Kalli, mistä johtuu se, että valtaosa uhanalaisista lajeista on metsälajeja?

Kun seuraa polttoaineen hinnankorotuksia, niin tulee mieleen, että tälläkö "kannustetaan" ihmisiä käymään töissä pidemmällä. Muutenkin autoilijaa kuritetaan huolella! Verotetaan vaan kansaa lisää, niin ei kohta kukaan käy töissä. Palkoissa pitäisi ainakin näkyä samassa suhteessa muutokset!

Joka tuutista maahanmuuttoa, milloin työperäistä, milloin koulunpenkille ja milloin humanitääristä. Miksen näe otsikoissa samaa kiimaa kansamme syntyvyyden ja perhearvojen puolesta? Onko niin, että rajoja on helppo aukoa, mutta tuon vaihtoehdon hoitamiseksi täytyisi pikkuisen tehdä työtä?

Satakunta ja Suomi tarvitsevat maahanmuuttoa, kun oma väki ei enää viitsi käydä töissä. Miten on mahdollista, että yhteiskunta on kieroutunut niin, että töihin ei enää tarvitse mennä, jos ei huvita?

Meri-Lapin onnettomuus, noin 80-vuotias ajoi moottoritietä väärään suuntaan. Kyllä ajokortin säilymiseksi ikäihmisten tulisi suorittaa insinöörinajo aina, kun täyttää 70, 80 ja niin edelleen, jos vielä haluaa ajaa autolla. Lääkärintodistus 10 minuutin tapaamisen jälkeen ei todista mitään ajokyvystä.