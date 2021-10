Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Satakunnan kansanedustajat ovat tyytyväisiä 8-tien kuntoon Eurajoen eritasoliittymän vuoksi, Pirkanmaan edustajat eivät ole tyytyväisiä, vaikka heillä on moottoritie Mynämäelle asti ja tietysti Helsinkiin. Kertooko tämä jotakin edustajien edunvalvonnan tavoitetasoista?

Rauma porskuttaa, Pori ostaa siivoukseen ja purkuun soveltuvia vanhoja tehdasalueita.

Harjavalta ja Kokemäki tiedottivat uusien yritysten tulosta kaupunkiin, työllistävät useita kymmeniä ihmisiä. Kyllä mielellään kuulisi Porista samanlaisia uutisia. Toivottavasti Mäntyluodon telakka saisi uuden alun, uuden omistajien järjestelyn kautta ja kunnon tilauskannan.

Kaupunkimme uljas maamerkki, lähes kylpylätasoinen uimahalli olisi upea näky aamuhämärässä, jos arkkitehdin suunnittelemat, ulkopuolen rikkoutuneet kohdevalot (n.10 kpl) saataisiin vaihdettua ehjiin.

Moni lenkkeilee Niittäjänsillan kautta. Olisiko mahdollista pidentää sillan käyttöaikaa syksyisin ja keväisin? Olisi tarpeellinen terveysteko porilaisille.

Tampereentie on ollut nyt jumissa pian kaksi viikkoa Kokemäenjoen sillalla. Ketään ei ole näkynyt töissä. Olisi fiksua edes ilmoittaa miksi ja kuinka kauan tämä kyykytys kestää?

Porilaisesta liikennekulttuurista kirjoitetaan jatkuvasti. Yhteiseloa helpottaisi paljon, jos autoilijat hieman hiljentäisivät risteysalueilla ja pyöräilijät näyttäisivät selvän käsimerkin kääntyessään. Ymmärrän autoilijoiden kritiikin, kun pyöräilijät eivät anna mitään merkkiä aikomuksistaan. Näytän aina selvästi kädellä minne aion kääntyä. Pääsääntöisesti autoilijat antavat tietä. On kiva moikata kiitokseksi kohteliaisuudesta. Kilikellon käyttöä voisi myös lisätä. Se on vain merkki, että takaapäin tullaan. Myös pyöräilijät, jotka tulevat takaa lujaa ohittaen hidasta pyöräilijää, voisivat kilauttaa kelloa. Se ei ole kettuilua, se on muiden huomioon ottamista. Yhdessä me ollaan liikenteessä.

Poriin yritetään monin tavoin houkutella matkailijoita. Kuvitellaan, että musiikkitaloja, kylpylähotelleita ja saunoja rakentamalla niitä tänne tulee. Perusasiat jäävät kuitenkin tekemättä. Linja-autojen ja junien päätepysäkki on, muuta ei. Pitäisi olla matkakeskus peruspalveluineen. WC- ja kioskitilat nyt ainakin. Tänne junalla ja bussilla tuleva saa aika karun vaikutelman tästä Satakunnan keskuksesta.

Digitalisaatio, käteisetön Suomi, verkossa tapahtuvat palvelut ynnä muut sellaiset eriarvoistaa, syrjäyttää ja pelottaa isoa joukkoa ihmisiä. Moni jättää asiansa mieluummin hoitamatta, koska osaamattomuus saa tuntemaan häpeää.

Miksi nykyajan tomaatit eivät maistu enää oikealta tomaatilta, vaan ihan joltain muulta?

Koronaluvut ovat olleet nousussa viimeiset kolme viikkoa, mutta se ei näytä viranomaisia hetkauttavan. Rajoitukset purettiin ja tiedotus lopetettiin ennen aikojaan, ikään kuin tauti olisi jo voitettu. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan uusi tartunta-aalto on taas menossa. Jouluna ollaan varmaan taas eristyksissä.

Erittäin hyvä kirjoitus tekstareissa Satakunnankadun raskaan liikenteen pysäköinneistä. Olemme olleet asian tiimoilta yhteydessä sekä poliisiin että pysäköinninvalvontaan. Mitään ei tapahdu.

Erittäin hyvä kiteytys Jukka Moilaselta siitä, mitä sote-uudistus tarkoittaa. Kiitos, näitä yksinkertaistuksia lehteen lisää!

Suuret kiitokset teille, jotka autoitte tytärtämme mopoauton ongelmissa Ruosniemessä. Olemme kiitollisia!

Joku potilas puuttui tärkeään asiaan tällä palstalla. Hän ehdotti henkilökunnalle ammattien mukaan eri värisiä suojavaatteita. Se olisi potilaalle hyvin näkyvä tunniste. Sen lisäksi hoitohenkilökunnalla pitäisi olla riittävän selkeät, ammattinimikkeellä varustetut nimineulat, näkyvällä paikalla rintaneulana. Potilas kokee turvattomuutta, kun ei näe nimineulasta ammattia, kuka hänelle tekee toimenpiteitä. Riittävän isosta nimineulasta me heikkonäköiset näkisimme ketkä siellä häärää.