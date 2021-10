Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Ei ihme, ettei ihmiset käy keskustassa, kun siellä ei ole mitään. Lisää kahviloita, ravintoloita, kukkakauppoja ja erikoisliikkeitä, esimerkiksi käsityö, askartelu, kalastus, frisbeegolf. Vaatekauppoja niin naisille kuin miehillekin, mistä saisi vaikka bändipaitoja tai Ässien tuotteita. Pelihalli missä voisi pelata muun muassa biljardia ja pöytäkiekkoa. Lisää puita ja kukkaistutuksia. Ei enää harmaata ja tylsää betoni-Poria vaan elävä, värikäs ja viihtyisä Pori.

Joku ihmetteli, miksi Poriin ei saada uusia yrityksiä ja muutenkin kehitys on olematonta. Jos vaikka vaihdettaisi kaupunginjohtajaa? Pitää olla yrityshenkisyyttä ja kaupunkia pitää markkinoida, ei tänne muuten kukaan yritystä perusta!

Porilaiset ovat mykkiä! Karjalaisena tervehdin koiran ulkoiluttajaa. Katsoi vaan hölmistyneenä, että mitä häiritsen.

Nyt kun Porin kaupunki on päässyt vauhtiin vanhojen tehdaskiinteistöjen ostajana, niin alkaako kaupunki hieromaan seuraavaksi kauppoja Venatorin kiinteistöstä?

Turku sai uuden teknisen tiedekunnan. Lahti sai yliopiston. Jyväskylässä tekniikan koulutus on alkanut ja laajenee. Itä-Suomi, Kuopio ja Joensuu ovat tehneet valtioneuvostolle hakemuksen diplomi-insinöörien koulutuksen aloittamisesta. Ei nyt kuhnita ja töpeksitä taas täällä Satakunnassa. Muut toimivat jo.

Pyöreähkö etsi urheilutakkia. Minä teetän kaikki vaatteet ompelijalla. Värit ja mallit ovat juuri sellaisia kuin itse haluan. Myös lenkillä.

Pyöreähkö nainen on havainnut, ettei Porissa löydy riittävästi takkitarjontaa pyöreähköille naisille (SK 9.10.). Helsingistä löytyy runsaasti ihania takkeja pyöreähköille, kookkaille naisille. Sieltä löytyy monenlaiseen makuun ja tyyliin sopivia. Porissa väki vähenee, vanhenee ja kuihtuu. Ei täältä kookkaille voi takkeja löytää. Nyt pistetään vain kaikki ruuti yliopiston ja maahanmuuttajien saamiseksi Poriin.

Pelottavaksi on maailma muuttunut. Päivystyksessä on kova ruuhka, turvapuhelin ei olekaan turva, ambulanssi ei tule vaan Kela-taksi, huijarit vievät säästöt tililtä, taloa ei saisi lämmittää öljyllä eikä sähköllä. Loput voittekin lukea netistä.

Ambulanssit ja muut hälytysajoneuvot käyttävät itsestään varottavia vilkkuvaloja ja hälytyssireeniä, jotta ne huomataan. Osa sähköpotkulautailijoista ajaa kävelijöiden joukossa niin kuin olisivat hälytysajoneuvoja. Ero on siinä, että näiltä puuttuu vilkkuvalot ja hälytyssireeni. Pitäisikö olla nämä, jos niiden kulkutie on kävely- tai pyörätie ja niissä on vain tuo määrätty nopeus, jota ei voi hiljentää? Pena

Yleensä se menee niin, että mitä suurempi rekka, sitä varmemmin se pysähtyy suojatien eteen. Ja mitä pienempi henkilöauto, sitä varmemmin se ajaa pysähtymättä ohi.

Hyvät rouvat, kun autatte huoltomiestä haravoimalla nurmikolta lehtiä kasaan, niin viekää ne myös pois. Kasat haittaavat lehtien keruuta leikkurilla ja puhaltimella.

Kerrostaloissa säännöt koskevat myös vanhoja eläkeläisiä. Aina syytetään vain nuorisoa, mutta hyvä on vanhojenkin katsoa peiliin: mitä tehdään ja mihin aikaan.

Kyllä se nyt on vaan niin, että työnantaja huomioi työntekijän 2 viikon tai kuukauden välein. Kaikki muu huomiointi tulee jos on tullakseen. Ei sellaisia aleta kinumaan.

Koirien ulkoiluttaminen kielletty – merkit taitaa olla pipokireiden ihmisten merkki. Jos tuolle linjalle lähdetään niin muitakin merkkejä tarvittaisiin: vaikka "älä tyhjää kaupungin tontille ruohonleikkurin kerääjän jätöksiä", "älä vie puiden lehtiä kaupungin puolelle", "älä heitä roskia" -merkit. Muista piittaamattomia ihmisiä on aina, ei nämä merkit niihin auta. Hauskempia merkkejä voisi laittaa, esimerkiksi "ole ystävällinen tänään", " muista hymyillä" ja niin edelleen.

Miksi ihmeessä Niittäjänsilta täytyy nyt jo poistaa? Mahdollisiin jäiden tuloon on vielä pitkä aika, eikä ne sieltä yllättäen tule. Voisiko kaupungin edustaja vastata?