Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Näyttää siltä että internet kalastaa tulevaisuudessa ihmiset verkkoonsa. Mikä lienee verkkosilmän koko ja kauanko siihen menee? Löytyykö vastaus?

Sairaalapotilaan pitäisi helposti henkilökunnan vaatetuksesta erottaa minkä ammattiryhmän kanssa on tekemisissä. On kohtuutonta edellyttää, että sairas huononäköinen potilas joutuu arvuuttelemaan, kenen kanssa milloinkin on tekemisissä. Hierarkia ei sillä poistu, että kaikilla on samanväriset vaateet. Näin huonoa itsetuntoa ei taida olla muilla kuin suomalaisilla.

Olisin itse kiitollinen jos työnantaja huomaisi edes jollain tavalla. Ai niin, saatiin me kesällä muutama jäätelökuponki... Hieronta tai kunnon alennus siitä edes joskus olisi kiva, raskasta työtä kun tehdään. Siivooja

Hienoa että Ropo on pestannut ammattilaiset graffitien vastaiseen taistoon. Kaupunkikuva siistiytyy näiden ansiosta. Kiitos Ropo.

Kiitos kesästä Kirjurinluodon yrittäjät. Pitkästä aikaa oli tuotteissa laatua ja valinnan varaa. Toivottavasti jatkatte ensi kesänä!

Hieno kolumni Annika Kangasmaa, keskiviikon lehdessä (6.10). Ja varsinkin tuo viimeinen kappale sairaalakäynnistänne! Silloin sain minäkin kyyneleet silmiini. Liikuttavaa!

Näin syyspimeillä taas huomion tehneenä: Jos autossasi on niin sanotut automaattivalot, selvitä millai ne takavalokki saa palamaan. Näemmä ei oo osalla selvää.

Törmäsin poliisilaitoksen kohdalla pyörätielle jätettyyn sähköpotkulautaan. Se oli jätetty pimeään kohtaan alamäessä, onneksi isot puskat vaimensivat kaatumista niin selvisin mustelmilla. Uhkaava tilanne. Kuka valvoo, sillä niitä jätetään miten sattuu?

Ihmetystä herättää, että Satakunnankadulla kaupunki sallii kuorma-autojen, niiden peräkärryjen sekä kaikenlaisten isojen työkoneiden säilytyksen 2 h parkkipaikoilla päiväkausia, jopa viikkoja, parkkikiekkoja siirtämällä ja ilmankin. Sekä katukäytävälle ja puistoalueille pysäköinnin ja säilytyksen ilman kaupungin toimenpiteitä?

Maakunnan pääkaupunki ei ole Pori. Katsokaa miten Rauma kehittyy. Satama ja uudet investoinnit ovat valovuoden edellä Poria. Täällä puuhastellaan pussauskoppi-projektin parissa.

On se kumma, kun Poriin ei saada uusia firmoja ja uusia työpaikkoja. Kokemäki, Rauma ja Harjavalta porskuttavat eteenpäin. Me tulemme takakenossa ja pahasti. Olisiko korkea aika tehdä jotain?

Hyvä Pertti Salo. Pahin porttihuumeemme on alkoholi, jos porttihuumeisiin uskoo. Moni kokeilee ensimmäisen kerran muita aineita juuri humalassa. Portugalissa huumeet dekriminalisoitiin ja hoitoon panostettiin. Kuolemat ja käyttö vähenivät. Ei kannata puhua höpöjä, vaan ottaa selvää.

Antaisitte jo Yli-Viikarin olla. Rahaa jo palanut puoli miljoonaa, eikä juttu ole vielä alullakaan. Kansalaisten rahoja vaan käytetään kuten esimerkiksi Aarnion jutuissa, antaisitte jo olla.

Ässien valmennuksessa olisi nyt tehtävä HPK:t ja äkkiä.

Muistanpa ajan, jolloin piti joka vuosi käydä rtg-kuvauksessa tuberkuloosin varalta, jos halusi pitää työpaikkansa. Nyt ei näytä olevan mitään väliä, onko koronarokotukset hoidettu? Ennen oli kaikki paremmin! Rehtori evp

Sinulle, joka tiedustelit tällä palstalla 28.9. niin sanottuja +55 -asuntoja. Kyllä niitä on, esimerkiksi Hankkijan alueella on omistusasuntotalo, josta osan omistaa Ruskatalot-yhdistys ja joka vuokraa/myy huoneistoja +55 henkilöille itsenäiseen asumiseen. Tälläkin hetkellä monta asuntoa tyhjillään. Tuttavani asuu kyseisessä talossa omistusasunnossa ja kehuu ainakin talon rauhallisuutta. Netistä löytynee kyseisen voittoa tuottamattoman yhdistyksen yhteystietoja.