Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Jos sähköpotkulautaa ei valita vuoden turhakkeeksi, niin raati ei osaa hommaansa. Helsinkikin on täysin naurettavassa tilassa, kun niitä on sikin sokin kaduilla.

Auto ei väistä, jos suoraan ajaessa on pyörätien jatke, ellei autolle ole kolmio. Vähän tarkkuutta näihin väitteisiin, ettei ala käydä huonosti. Totta on se, että kaikkien pitää säännöt osata, myös tekstarikirjoittajien.

Tekstarille "Kyl o pehmeetä touhuu", pyörätien jatke ei aseta autoilijalle väistämisvelvollisuutta, se ilmoitetaan tarvittaessa pyörätien jatkeen edessä olevalla liikennemerkillä. Pyörätien jatke ilmoittaa pyöräilijälle tien ylityspaikan, ei autoilijan väistämisvelvollisuutta.

Kysyn vaan, että kenen homma on poistaa lakkautettujen koulujen edustalta koulua koskevat liikennemerkit?

Odotan kirjoituksia ammattikoulun ja suomalaisen työn osaajien puolesta. Kuka tulevaisuudessa tekee työt? Kaikkiko yliopistoon?

On täysin vastuutonta, jos lapsille pienestä pitäen sanotaan, että he pystyvät pysäyttämään ilmastonmuutoksen (SK Mielipide 8.10.). Ihmisestä riippumatta ilmasto on muuttunut kautta aikojen ja tulee muuttumaan, mutta ihminen voi teoillaan vaikuttaa muutosnopeuteen.

Miksi ihmeessä niin monilla on maski nenän alla? Aivan kuin roikottaisi heijastinta takin sisävuorissa. Näennäisturvallisuutta.

Ihanat koronatutkimukset. Pääsen karanteeniin ja saan vapaapäivän heti, kun nenä pikkuisen tuntuu nuhaiselta.

Sampsa Katajalta hyvä kirjoitus. Äänestäjien toive ei toteutunut viime kunnallisvaaleissa. Sitten ihmetellään miksi äänestysprosentit ovat niin matalat.

Porissa äänestettiin muutoksen puolesta. Mikään ei muuttunut! Telakkakauppa suhmuroitiin läpi. Sisäinen urakierto teknisen johtajan valinnassa jyrättiin. Miksi ylipäätään äänestää aluevaaleissa?

Metsien hakkuista huolissaan oleville. Miksi vaaditte muita olemaan hakkaamatta omia metsiään? Miksi ette vain osta metsää ja jätä sitä luonnontilaiseksi? Ei vaadi mitään uusia lakeja eikä politiikkaa. Nopeaa ja helppoa, ja saatte ihan itse päättää oman metsänne tilasta.

Porin rautatieaseman katolla pitäisi lukea isolla Matkakeskus Pori. Sisällä rakennuksessa voi istuskella lämpimässä, siellä on WC ja seinällä aikataulut. Kioskin voi korvata lippu-, juoma-, kahvi- ja herkkuautomaateilla.